Jean Carlo Centeno reveló la razón por la que se tatuó en su mano el nombre de Martín Elías

El vallenatero reveló que fue gracias a una comunicación que recibió de su propio ahijado casi desde el más allá, que lo lleva plasmado en su piel - crédito @vibrasonora10/TikTok

La decisión de Jean Carlo Centeno de tatuarse el nombre de Martín Elías surgió tras la muerte de su compadre y padrino de su hija Victoria.

El cantante explicó el significado especial de ese tatuaje, pues fue justamente el día del sepelio en que miró al firmamento para que el fallecido hijo de Diomedes Díaz le indicara qué tenía que hacer para recordarlo y llevarlo siempre con él.

“Le canté a mi ahijado y mirando hacia allá (hacia el firmamento), el cielo se pone amarillo. Y yo le canté, lloré. Y yo dije: ‘¿Qué haré? ¿Qué hago?’ Esperé que él mismo me dijera: ‘Hace algo, lo que tú quieras. Llévame en ti.’ Y me tatué. La M de Martín y las iniciales. Martín Elías”, relató Centeno sobre el homenaje grabado en su muñeca.

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Martín Elías buscaba seguir el legado musical de su padre Diomedes Díaz - crédito Colprensa

La relación entre ambos artistas también marcó algunos de los momentos personales de Centeno. Durante el bautizo de su hija, recibió una advertencia que lo llevó a tomar decisiones sobre su salud.

No fue hasta la advertencia de Martín Elías que dijo que tenía que someterse a una cirugía para que mejorara su salud.

“Compadre, yo le voy a decir una cosa a usted. Míreme, mire cómo estoy yo de flaco, bonito. Le voy a decir una cosa. Opérese porque no lo quiero enterrar. Opérese porque no lo quiero enterrar”, recordó Centeno sobre las palabras de Martín Elías.

Después de escuchar esa recomendación, sumada a las advertencias de un cardiólogo, decidió operarse para mejorar su condición física: “Me dijo como mamándome gallo. Yo ni idea. Bueno, pasa el tiempo. Me mandó unas pastillas para cuando yo me monto en el avión, por si acaso, la presión del avión, respirar mejor”.

Así se veía Jean Carlo Centeno antes de su cirugía para perder peso y mejorar su salud - crédito @jeankcenteno/IG

Previo a todo esto, su salud había sido motivo de preocupación. Centeno recapituló el diagnóstico que recibió de parte de un especialista médico: “Ojo, tienes que bajarle el peso porque estás a cinco cuadras de un infarto”.

El cantante mencionó también cmo, pese a no fumar, los exámenes médicos reflejaron nicotina en sus pulmones debido al ambiente durante sus presentaciones en vivo: “Me encontró nicotina en los pulmones, porque uno cuando canta en los conciertos, la gente fuma”, explicó.

La pérdida de Martín Elías Díaz Acosta tuvo un fuerte impacto emocional en Centeno, quien lo resumió así: “Una muerte que me dolió mucho, demasiado. Y es el padrino de mi hija Victoria”.

Por ese motivo, el tatuaje comparte espacio con otro mensaje personal en su piel: “Por eso me lo tatué acá. Al lado de Dios bendice a mis hijos”, cerró el artista.

La relación secreta con la hija de Rafael Orozco

La confesión de Jean Carlos Centeno sobre su relación con Wendy Orozco Cabello, hija de Rafael Orozco, puso fin a años de rumores en el mundo del vallenato. El cantante reveló que durante seis años mantuvo un vínculo afectivo con Wendy, aunque nunca formalizaron la relación ni llegaron a consolidarla de manera pública o física.

Jean Carlos Centeno se enamoró de Wendy Orozco - crédito @SinAtavismos/X

Centeno detalló que el lazo se basaba en gestos románticos discretos, como “papelitos y besitos en la mejilla”, y que la historia terminó debido a su infidelidad, cuando nació su hijo con otra mujer. Según sus palabras, este hecho marcó la ruptura definitiva con Wendy.

El artista también aclaró que la canción Me vas a extrañar fue compuesta para Wendy Orozco, despejando especulaciones sobre la musa de ese tema. A pesar de la intensidad de sus sentimientos, Centeno reconoció que Wendy nunca le correspondió como pareja.

En otro ámbito, el cantante reconoció haber sentido una fuerte atracción por Marbelle, pero admitió que la inmadurez y un malentendido impidieron que la relación prosperara.

Actualmente, Centeno afirmó que mantiene respeto y admiración tanto por Wendy Orozco como por Marbelle, a quienes considera figuras valiosas en su vida y en la música colombiana.