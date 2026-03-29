Colombia

Gobierno anunció restricciones y planes especiales de movilidad en vías clave durante Semana Santa 2026

Cambios notables en rutas, horarios y señalizaciones buscan optimizar la circulación y reducir la siniestralidad en una de las épocas más concurridas del año en el país

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La Semana Santa 2026 en Colombia movilizará más de 10 millones de vehículos y 4 millones de pasajeros terrestres a nivel nacional - crédito vivirenelpoblado
La Semana Santa 2026 en Colombia movilizará más de 10 millones de vehículos y 4 millones de pasajeros terrestres a nivel nacional - crédito vivirenelpoblado

Colombia se alista para una de las temporadas de mayor movilización del año: Semana Santa, que en 2026 promete cifras récord en el desplazamiento de pasajeros y vehículos por todo el territorio nacional.

Según proyecciones del Ministerio de Transporte, más de 10 millones de vehículos circularán por las vías del país, sumando a esto el tránsito de 4 millones de pasajeros en terminales de transporte terrestre, con 336.000 vehículos intermunicipales despachados, y más de 1,8 millones de viajeros por vía aérea, lo que representa un promedio superior a 170.000 pasajeros diarios en los aeropuertos.

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Las autoridades invitaron a los conductores a consultar el estado de las vías del país - crédito Ministerio de Transporte
El Ministerio de Transporte estima que los aeropuertos colombianos recibirán más de 1,8 millones de viajeros, con un promedio diario de 170 mil pasajeros - crédito Ministerio de Transporte

La red vial nacional experimentará jornadas de alta presión, con picos de hasta 190.000 vehículos diarios y cifras que podrían superar los 192.000 vehículos en un solo día. Para atender esta demanda, estarán operativos 41 corredores concesionados (7.499 km), respaldados por más de 6.450 personas en vía, 700 equipos de emergencia y un sistema de monitoreo en tiempo real con tecnología instalada a nivel nacional.

Restricciones por lluvias y cierres activos

La Semana Mayor arranca con retos adicionales: las lluvias han generado 5 cierres totales y 22 cierres parciales en al menos 10 departamentos, afectando principalmente a Nariño, Antioquia y Santander. Los cierres obedecen a deslizamientos, caída de rocas, pérdida de banca y daños en puentes, lo que obliga a mantener pasos restringidos o bloqueos totales para garantizar la seguridad de los usuarios.

Las autoridades recomendaron a los viajeros consultar el estado actualizado de las vías antes de iniciar sus desplazamientos, a través de la línea nacional gratuita 01 8000 519 1656 y los canales digitales del sector transporte y autoridades viales.

Más de 3 millones de vehículos circularon por las principales vías nacionales durante el puente festivo, según el balance oficial - crédito Ministerio de Transporte
Las lluvias ya han ocasionado 5 cierres viales totales y 22 parciales en 10 departamentos, destacando afectaciones en Nariño, Antioquia y Santander - crédito Ministerio de Transporte

Restricción a vehículos de carga pesada

Para garantizar la movilidad de los millones de viajeros, el Gobierno nacional implementará restricciones para vehículos de carga pesada (más de 3,4 toneladas) en los principales corredores del país durante los días de mayor flujo:

  • Miércoles 1 de abril: de 12:00 p. m. a 11:00 p. m.
  • Jueves 2 de abril: de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.
  • Sábado 4 de abril: de 2:00 p. m. a 11:00 p. m.
  • Domingo 5 de abril: de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

Estas restricciones aplicarán en corredores estratégicos como Bogotá–Girardot, Bogotá–Villavicencio, Bogotá–Tunja, Bucaramanga–San Alberto, Medellín–Costa Atlántica, entre otros.

Colombia contará con 41 corredores concesionados y más de 6.450 personas en vía, apoyadas por 700 equipos de emergencia y monitoreo en tiempo real - crédito Instituto de Movilidad de Pereira / Facebook
Colombia contará con 41 corredores concesionados y más de 6.450 personas en vía, apoyadas por 700 equipos de emergencia y monitoreo en tiempo real - crédito Instituto de Movilidad de Pereira / Facebook

Planes especiales en Cundinamarca

Paralelamente, la Gobernación de Cundinamarca implementó un plan integral de movilidad y seguridad vial para la Semana Santa, periodo durante el cual se espera que más de 3,5 millones de personas transiten por sus vías. El gobernador Jorge Emilio Rey explicó que el plan incluye la intervención de 131 puntos críticos con antecedentes de siniestralidad, optimización de señalización y condiciones viales para facilitar el desplazamiento seguro de los viajeros.

Durante el éxodo y retorno de la Semana Santa, se aplicarán medidas como:

  • Pare y siga entre La Mesa (k66+300) y La Vara (k85+000), sentido éxodo, los días miércoles 1 y jueves 2 de abril.
  • Reversible continuo entre Apulo (k32+000) y Mosquera (Puente Balsillas k113+000), el sábado 4 de abril de 2:00 a 11:00 p. m., y el domingo 5 de abril de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • Reversible en Soacha, entre la intersección de la Avenida Canoas y la avenida San Marón (sentido Mondoñedo–Soacha), el domingo 5 de abril de 2:00 a 8:00 p. m.
  • Restricciones para vehículos de carga (≥3,4 toneladas) en corredores claves: Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y Ramal a Soacha, Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao.

El alza de hasta 1.000 pesos en el transporte público intermunicipal afecta a miles de usuarios en Funza, Madrid y Mosquera - Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca
La Gobernación de Cundinamarca ejecutará un plan de intervención en 131 puntos críticos para mejorar la seguridad y movilidad en Semana Santa - crédito Cundinamarca

Seguridad vial, prioridad nacional

En Semana Santa de 2025, 246 personas fallecieron en siniestros viales en Colombia. El Gobierno busca reducir esta cifra con controles, pedagogía y corresponsabilidad ciudadana. La ministra de Transporte, Mafe Rojas, enfatizó: “Hoy el país enfrenta una movilización sin precedentes. La seguridad vial es un compromiso de todos y esta Semana Santa la prioridad es clara: proteger la vida de los colombianos”.

Recomendaciones para los viajeros

El Ministerio de Transporte reiteró a los viajeros la importancia de:

  • Planear sus viajes con anticipación.
  • Revisar el estado del vehículo.
  • Consultar el estado de las vías y respetar las restricciones.
  • No conducir bajo los efectos del alcohol.
  • Atender las indicaciones de las autoridades.

Finalmente, el Gobierno nacional mantendrá monitoreo permanente y presencia institucional en todo el país para garantizar la movilidad y seguridad de millones de colombianos durante esta Semana Santa.

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