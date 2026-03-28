“Vayan buscando escondedero”: Paloma Valencia pedirá a Trump incluir a Colombia en alianza antidrogas

Paloma Valencia, candidata presidencial - crédito Lina Gasca/Colprensa

Paloma Valencia anunció que pedirá a Donald Trump incluir a Colombia en el Escudo de las Américas, según información obtenida por Revista Semana, en medio del debate sobre la lucha contra el narcotráfico.

La candidata lanzó un mensaje contundente en el que advirtió persecución contra estructuras criminales y defendió la necesidad de cooperación internacional.

El pronunciamiento reaviva el choque político con el presidente Gustavo Petro sobre esta estrategia regional de seguridad.

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Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele, Marco Rubio, Nasry Asfura y otros líderes políticos posan juntos en la cumbre 'Shield of the Americas' en Doral, Florida, en 2026.

Anuncio desde campaña y mensaje directo

Desde la ciudad de Manizales, la candidata presidencial Paloma Valencia hizo público que solicitará al gobierno de Estados Unidos que Colombia sea incluida en el denominado Escudo de las Américas, una iniciativa internacional orientada a combatir el narcotráfico en el continente.

La aspirante del Centro Democrático compartió su posición a través de redes sociales, donde además lanzó un mensaje dirigido a estructuras criminales.

“Lo digo fuerte y claro: vayan buscando escondedero porque hasta en Venezuela los vamos a perseguir. Y, desde Manizales, le pido al gobierno de Estados Unidos que nos haga parte del Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico y tener una Colombia en paz”, expresó Valencia, citado por Revista Semana.

La candidata dejó claro que su propuesta se centra en fortalecer la cooperación internacional como herramienta para enfrentar el crimen organizado, especialmente en un contexto de creciente preocupación por el narcotráfico en la región.

Lucha antidrogas en Colombia - crédito Colprensa

El planteamiento se da en plena campaña presidencial, en la que distintos sectores han puesto sobre la mesa la necesidad de revisar las estrategias de seguridad y las alianzas internacionales del país.

Choque político por el “Escudo de las Américas”

El anuncio también revive la polémica en torno al Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por el expresidente estadounidense Donald Trump para coordinar acciones contra carteles de droga en el hemisferio.

Colombia no fue incluida inicialmente en este bloque, lo que generó críticas por parte del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la exclusión del país y defendió la estrategia antidrogas que adelanta su gobierno.

Gustavo Petro y Donald Trump | Europa press

Durante una intervención en Viena, el mandatario colombiano planteó interrogantes sobre la decisión de dejar por fuera a Colombia, destacando los avances en erradicación y decomisos de droga.

“¿Por qué ese programa no se puede desarrollar con la ayuda del mundo? ¿Por qué nos han descertificado cuando estamos demostrando eficacia?”, expresó Petro en ese momento, citado por ese medio.

Además, el jefe de Estado cuestionó la conformación del bloque internacional, señalando que una alianza sin la participación de Colombia podría carecer de experiencia suficiente para enfrentar el problema del narcotráfico.

En contraste, la propuesta de Valencia apunta a que el país se vincule a esta estrategia, lo que evidencia diferencias profundas en la visión sobre cooperación internacional en materia de seguridad.

Contexto electoral y tensión política

El pronunciamiento de la candidata se da en medio de un escenario electoral marcado por fuertes debates sobre seguridad, relaciones internacionales y lucha contra economías ilícitas.

La postura de Valencia refuerza su discurso en favor de alianzas internacionales más robustas, mientras que desde el Gobierno se ha insistido en enfoques alternativos que priorizan transformaciones sociales y estrategias distintas frente al narcotráfico.

En este contexto, la discusión sobre el Escudo de las Américas se ha convertido en un nuevo punto de confrontación política, con implicaciones tanto en la agenda internacional como en la campaña presidencial.

Aunque el malentendido inicial sobre la exclusión de Colombia fue posteriormente abordado mediante contactos diplomáticos entre los gobiernos, el tema sigue siendo objeto de debate en la opinión pública.

El anuncio de Valencia abre un nuevo capítulo en esta discusión, al plantear de manera directa la posibilidad de que el país se integre a una estrategia internacional que ha generado tanto respaldo como cuestionamientos en distintos sectores políticos.

Mientras avanza la campaña, este tipo de propuestas continúan marcando diferencias entre los aspirantes y delineando las posiciones frente a uno de los temas más sensibles para el país: la seguridad y el combate al narcotráfico.