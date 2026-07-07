Dos personas fueron reportadas desaprecidas en una embarcación a la deriva en el Pacífico colombiano: así fue el operativo de rescate de la Armada

Un familiar alertó a las autoridades marítimas por la falta de contacto de la embarcación tras zarpar desde el Cauca - crédito Armada

La Armada de Colombia rescató a dos personas que permanecían a bordo de una embarcación a la deriva en aguas del Pacífico colombiano, después de una intensa operación de búsqueda en la ruta habitual entre Buenaventura y el río Naya.

El procedimiento se activó tras la denuncia de un familiar, quien advirtió a las autoridades marítimas la falta de comunicación con la motonave “La Diosa del Mar 1”.

La nave había partido desde López de Micay, en el departamento del Cauca, rumbo a Buenaventura, y no se había reportado durante varias horas, lo que generó preocupación por la seguridad de sus ocupantes.

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La respuesta de la Estación de Guardacostas de Buenaventura fue inmediata: se desplegaron Unidades de Reacción Rápida (URR) para rastrear la zona, sumando los esfuerzos de un familiar que acompañó la búsqueda a bordo de una de las unidades, guiándose por la trayectoria habitual de la embarcación “La Diosa del Mar 1″ desaparecida.

La motonave La Diosa del Mar 1 perdió comunicación durante la travesía desde López de Micay hacia Buenaventura - crédito Armada

Paralelamente, las autoriades alertaron a otras embarcaciones de la zona para que colaboraran en las labores de localización.

Así lo explicó el capitán de Corbeta Daniel Ricardo Gutiérrez Ceballos, comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura: “La Armada de Colombia, a través de la estación de guardacostas de Buenaventura, atendió de manera inmediata el reporte de una embarcación desaparecida en la ruta entre López de Micay y el distrito de Buenaventura”.

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Durante la noche del lunes 6 de julio y la madrugada del martes 7, los equipos de rescate lograron ubicar la embarcación. Los dos tripulantes relataron que una falla en el sistema de propulsión los dejó a la deriva, sin posibilidades de continuar la navegación por sus propios medios.

El capitán de Corbeta Daniel Ricardo Gutiérrez Ceballo sagregó que “tras recibir la alerta, desplegamos nuestras unidades de redacción rápida e iniciamos la operación de búsqueda y rescate, logrando ubicar la embarcación a la deriva debido a una falla mecánica en su sistema de propulsión. Sus dos ocupantes fueron encontrados en buen estado de salud y remolcados de manera segura hasta el muelle turístico de Buenaventura”.

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La nave fue localizada en la ruta marítima hacia el río Naya y luego fue remolcada hasta el muelle turístico de Buenaventura - crédito Armada

El personal de guardacostas verificó el estado de salud de las personas rescatadas y procedió a remolcar la motonave hasta el muelle turístico de Buenaventura, donde los ocupantes desembarcaron sin complicaciones. La embarcación quedó asegurada en el puerto.

Lo que ocurrió fue una operación coordinada por la Armada de Colombia tras la alerta de familiares por la desaparición de una nave en el Pacífico. La pronta reacción de las autoridades permitió localizar y poner a salvo a los dos tripulantes, quienes habían quedado inmovilizados debido a una avería mecánica.

Como lo confirmó el comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura: “Este resultado reafirma el compromiso de la Armada de Colombia con la protección de la vida humana en el mar y la seguridad integral marítima en el Pacífico colombiano”.

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La institución naval reiteró su llamado a la comunidad marítima para acatar las normas y alertas emitidas por la Dirección General Marítima y las Capitanías de Puerto, con el fin de prevenir riesgos y garantizar la seguridad en las aguas del país.

La Armada de Colombia rescató una embarcación a la deriva en el Pacífico colombiano y puso a salvo a dos tripulantes - crédito Armada

La Armada nacional insistió en la importancia de la prevención y la comunicación constante durante las travesías para evitar emergencias similares.

“Invitamos a la comunidad marítima a planificar sus recorridos y a verificar las condiciones técnicas de todas sus embarcaciones, a mantener sus equipos en óptimo estado, así como verificar los elementos de comunicaciones, con el fin de atender las recomendaciones de la Dirección General Marítima de la Capitanía de Puerto para prevenir emergencias y navegar de manera segura”, concluyó diciendo el capitán de Corbeta Daniel Ricardo Gutiérrez Ceballos.

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