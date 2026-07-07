Paola Holguín lanza advertencia sobre Gustavo Petro: “Tratarán de torpedear al gobierno desde el primer día”

Paola Holguín cuestionó los llamados a la desobediencia civil y habló sobre el panorama político tras las elecciones presidenciales. - crédito Senado

La exsenadora Paola Holguín lanzó fuertes críticas contra el presidente saliente Gustavo Petro y aseguró que, tras la derrota electoral del petrismo, existirían intentos por obstaculizar la gestión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, incluso desde el inicio de su mandato.

En una entrevista concedida a Semana, afirmó que los recientes pronunciamientos de Petro y del excandidato presidencial Iván Cepeda evidenciarían una estrategia de oposición basada en la denominada desobediencia civil, figura que, según su interpretación, podría derivar en escenarios similares a los ocurridos durante las protestas sociales de 2021.

Holguín afirma que Petro intentará “torpedear” al nuevo gobierno

Durante la conversación, Holguín sostuvo que los mensajes emitidos por Gustavo Petro representan una señal de lo que, a su juicio, será el comportamiento de la oposición frente al nuevo Ejecutivo.

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“Es crónica de una muerte anunciada. Llegaron al poder usando violencia, vandalismo y terrorismo; con esa amenaza quisieron quedarse. Y ahora que perdieron, utilizarán esa estrategia a la que le ponen un nombre muy eufemístico, de desobediencia civil”, afirmó la exsenadora.

En ese sentido, aseguró que “tratarán de torpedear el gobierno de Abelardo De La Espriella desde el primer día, como lo hicieron con Iván Duque”, y agregó que también buscarán impulsar acciones para intentar anular la elección del mandatario electo.

“Eso devela el talante antidemocrático que ha mostrado a lo largo de su carrera política Gustavo Petro”, manifestó Holguín.

Las declaraciones de la exsenadora se producen en medio de un ambiente político marcado por los llamados realizados por Petro e Iván Cepeda a la denominada desobediencia civil pacífica, luego de los resultados de las elecciones presidenciales.

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Los recientes mensajes de Gustavo Petro fueron objeto de críticas por parte de la exsenadora Paola Holguín. - crédito Joel González/Presidencia

La exsenadora considera posible una reactivación de la primera línea

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que vuelvan a aparecer organizaciones asociadas a las protestas de años anteriores, como la denominada primera línea.

Ante esa posibilidad, Holguín respondió que considera “probable” una reactivación, al asegurar que existen señales que, desde su perspectiva, apuntan en esa dirección.

“Las señales son claras”, afirmó, al mencionar la presencia de Iván Cepeda en Puerto Resistencia, en Cali, durante el fin de semana.

“Que estuviese Iván Cepeda el sábado pasado haciendo los anuncios desde Puerto Resistencia, una zona emblemática de la primera línea en Cali”, dijo, es uno de los hechos que sustentan su preocupación.

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Asimismo, cuestionó las decisiones adoptadas durante el gobierno de Petro respecto a integrantes de la primera línea.

“Todos los esfuerzos que vimos por parte del Gobierno para dar impunidad y excarcelar a los miembros de la primera línea, en el fondo, era para darles el mensaje de que podían hacer todo lo que quisieran”, sostuvo.

Holguín agregó que, desde su perspectiva, el Ejecutivo buscó mantener ese movimiento como “una fuerza paralela para el momento en que la necesitaran”, por lo que concluyó que “no debería llamarnos la atención” una eventual reactivación.

Holguín aseguró que existen señales que, en su opinión, apuntan a un posible regreso de la primera línea. - crédito EFE/Ricardo Maldonado Rozo

Cuestionamientos a Petro e Iván Cepeda

Holguín también relacionó los recientes llamados a la desobediencia civil con las investigaciones y revelaciones conocidas en los últimos meses sobre presuntos vínculos entre el Gobierno y organizaciones criminales.

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Según explicó, los audios y diferentes declaraciones conocidas recientemente habrían generado un escenario político complejo para el petrismo.

“Todo este tema de la desobediencia civil y los anuncios de Gustavo Petro e Iván Cepeda responden a algo: el país pudo evidenciar por los audios y por las votaciones atípicas lo que todos sabíamos”, afirmó.

Durante su respuesta hizo referencia a las declaraciones de integrantes de grupos armados ilegales y a información conocida públicamente sobre negociaciones de paz. En ese contexto, expresó que, a su juicio, “hay una patada de ahogado porque ya saben lo que les puede venir por parte de la justicia ante todo lo que hicieron”.

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Las prioridades que, según Holguín, debería asumir el nuevo gobierno

Consultada sobre los retos que enfrentará el presidente electo Abelardo De La Espriella, la dirigente sostuvo que una de las principales tareas será restablecer el orden constitucional y fortalecer la respuesta del Estado frente a los hechos violentos.

En ese sentido, enfatizó que la protesta social es un derecho constitucional, pero señaló que este no ampara actos de violencia, vandalismo o terrorismo, conductas que, indicó, deben ser perseguidas por las autoridades.

“Tiene que ser claro para cada colombiano que la protesta es un derecho constitucional, pero no absoluto. Que la violencia, el vandalismo y el terrorismo son delitos que tienen que ser perseguidos y no son derechos de nadie”, afirmó.

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Además, hizo un llamado a fortalecer la actuación de la Fuerza Pública y del sistema judicial. “No hay que ceder a los chantajes”, sostuvo en la entrevista.

La exsenadora añadió que el presidente electo deberá cumplir el compromiso que, según ella, asumió durante la campaña. “La gente votó por él porque dijo que iba a respetar la Constitución y la ley, y que iba a ser defensor de la patria. Y todos los que votamos por él esperamos y sabemos que ese compromiso se va a honrar”, manifestó.

También cuestionó algunas actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y aseguró que “Petro todo el tiempo decía que gobernaba con su agenda porque era el presidente. Ahora que entienda que hay otro presidente, con otra agenda por la que mayoritariamente votamos los colombianos”.

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Paola Holguín aseguró que el próximo gobierno deberá fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Propone una ley de sometimiento para los grupos armados

Respecto a la decisión del nuevo gobierno de levantar las mesas de negociación con organizaciones armadas ilegales, Holguín afirmó que la alternativa debe ser una ley de sometimiento a la justicia.

“Abelardo, quien es sumamente inteligente y entiende muy bien estos temas, sabe que hay que elaborar una ley de sometimiento a la justicia, el único mecanismo jurídico y legal para hacer procesos”, indicó.

Según explicó, este mecanismo permitiría desarrollar procesos dentro del marco legal, en lugar de mantener negociaciones políticas con estructuras criminales.

En ese sentido, cuestionó la política de paz del actual Gobierno al asegurar que “Gustavo Petro estaba negociando sin tener siquiera un marco jurídico”.

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Para Holguín, la estrategia debe combinar “la fuerza legítima del Estado contra las estructuras y, por otro lado, un marco legal o una ley de sometimiento que nada tiene que ver con mesas de negociaciones o concesiones eternas”.

No descarta integrar el nuevo gobierno

Finalmente, la exsenadora reveló que hasta el momento no ha recibido una invitación para integrar el gabinete de Abelardo De La Espriella, aunque aseguró que estaría dispuesta a asumir un cargo si se lo proponen.

“No, hasta ahora no. Ya cumplí mi tarea, que era trabajar y ayudar para derrotar a Iván Cepeda”, respondió al ser consultada sobre una posible participación en el nuevo Ejecutivo.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de integrarse al gabinete en caso de recibir una propuesta.

“Sí, yo tengo que trabajar por Colombia donde sea. Para eso uno no necesita cargo. Esté donde esté, seguiré luchando, opinando y tratando de ser muy propositiva”, concluyó.