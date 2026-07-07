Colombia

Sigue el enfrentamiento entre Gustavo Petro y el empresario estadounidense Dan Newlin: “Contra Iván y contra mí”

El abogado y empresario estadounidense rechazó haber realizado aportes económicos a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y por este motivo el presidente de Colombia le respondió en su cuenta de X

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Dan Newlin y Gustavo Petro - crédito Enea Lebrun/REUTERS/@NewlinLaw/X
Gustavo Petro preguntó si está registrada la supuesta inversión de 1,8 millones de dólares del ciudadano estadounidense Dan Newlin en las redes de la empresa Meta, destinada, según Petro, a favorecer a Abelardo de la Espriella y a ir en contra del excandidato Iván Cepeda - crédito Enea Lebrun/REUTERS/@NewlinLaw/X

Por medio de su cuenta oficial en X, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó si existe registro de una presunta inversión de 1,8 millones de dólares realizada por el abogado, empresario y exoficial de la ley estadounidense Dan Newlin en plataformas de Meta.

Según el presidente Petro, estos presuntos fondos habrían sido usados para beneficiar a Abelardo de la Espriella y perjudicar al excandidato Iván Cepeda.

Ante las afirmaciones, el abogado Dan Newlin respondió al jefe de Estado, calificó los señalamientos como totalmente falsos y exigió pruebas y una retractación pública.

Dan Newlin aseguró que nunca realizó aportes directos ni indirectos a la campaña presidencial y sostuvo que las acusaciones afectan su reputación - crédito @NewlinLaw/X
Dan Newlin aseguró que nunca realizó aportes directos ni indirectos a la campaña presidencial y sostuvo que las acusaciones afectan su reputación - crédito @NewlinLaw/X

“Quiero ser claro: no he contribuido con un solo dólar, ni un solo centavo, directa o indirectamente, a su campaña. Mi apoyo al presidente electo Abelardo de la Espriella ha sido estrictamente personal; se ha basado en mi amor por la democracia y el país”, indicó Newlin.

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Nueva respuesta de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro respondió al pronunciamiento de Dan Newlin y negó haber afirmado que el ciudadano estadounidense haya contribuido a la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Yo no he dicho que Dan Newlin contribuyó a la campaña de Abelardo no son tan tontos (sic)”, indicó el jefe de Estado.

El mandatario colombiano señaló en su respuesta que la pregunta es si Dan Newlin invirtió en las plataformas de Meta para “pagar propaganda” a favor de Abelardo de la Espriella y en contra del excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“La pregunta es: ¿el señor Dan Newlin invirtió en “Meta” 1.8 millones de dólares para pagar propaganda por Abelardo y agregaría y propaganda contra Iván y contra mi? (sic)“, indicó Gustavo Petro.

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Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro señaló en su respuesta que la pregunta es si Dan Newlin invirtió en las plataformas de Meta para “pagar propaganda” a favor de Abelardo de la Espriella y en contra del excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda - crédito @petrogustavo/X

Nueva respuesta de Dan Newlin

En una nueva respuesta al presidente Gustavo Petro, el abogado, empresario y exoficial de la ley estadounidense reiteró que no ha contribuido con ningún solo dólar para realizar propaganda a favor del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

“Reitero que no he contribuido con ni un solo dólar para ejecutar anuncios en Meta, Google, X ni en ninguna otra plataforma de redes sociales a favor de ningún candidato presidencial ni de usted. No he proporcionado absolutamente ningún financiamiento, ni un solo dólar para publicidad o “propaganda” de ningún tipo, en ninguna forma o manera, para las elecciones en Colombia. Además, debe señalarse que nunca se me pidió que lo hiciera (sic)“, afirmó.

Newlin restó nuevamente al mandatario colombiano a presentar las pruebas o documentación que respalde las denuncias que realizó en su cuenta oficial de X. Según el ciudadano estadounidense, no encontrará ninguna evidencia.

“Sus alegaciones son completamente verificables. Lo desafío a que proporcione la documentación o evidencia que las respalde. Estoy 100% seguro de que no podrá hacerlo. Si no logra presentar dicha evidencia, la única conclusión que yo y el pueblo colombiano podremos sacar es que estas acusaciones son una fabricación completa (sic)“, afirmó.

Según Dan Newlin, las afirmaciones del presidente Gustavo Petro son “profundamente ofensivas, no solo para él sino para su familia.

Dan Newlin - crédito @NewlinLaw/X
Según Dan Newlin, las afirmaciones del presidente Gustavo Petro son “profundamente ofensivas, no solo para él sino para su familia - crédito @NewlinLaw/X

“Con respeto, estas afirmaciones falsas son profundamente ofensivas no solo para mí y mi familia, sino para los millones de colombianos que han arriesgado y algunos sacrificado sus vidas luchando por la democracia en esta elección (sic)”, puntualizó.

Finalmente, Dan Newlin indicó que llegó la hora de poner fin a ese tipo de declaraciones que no tienen fundamento.

“Aunque claramente sostenemos visiones y valores políticos diferentes, creo que el verdadero liderazgo requiere la integridad para admitir cuando uno ha sido mal informado. Es hora de poner fin de una vez por todas a estas acusaciones sin fundamento. Por favor, muestre a Colombia la evidencia o demuestre que tiene la fortaleza para admitir un error, entonces podremos avanzar y ayudar a que Colombia se una (sic)”, aseveró.

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