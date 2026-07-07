El truco para ver Colombia vs. Suiza sin ‘delay’ y evitar que le adelanten los goles

Aficionados observan partido de fútbol de Colombia . (Foto VTV)

El partido entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 está a un día de disputarse y muchos aficionados buscan una forma de seguirlo sin retrasos en la transmisión. La principal recomendación para evitar que los vecinos griten los goles antes de que aparezcan en pantalla es utilizar la televisión digital terrestre, TDT, que suele ofrecer una señal con menor latencia que las plataformas de internet.

La información publicada por Revista Semana explica que el “delay” es el tiempo que transcurre entre una jugada ocurrida en el estadio y el momento en que esa acción aparece en el televisor, el computador o el celular. Aunque en algunos servicios el retraso es de pocos segundos, en las transmisiones por internet puede superar los 30 segundos.

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Ese desfase puede arruinar la emoción de un gol si un vecino, una notificación o una publicación en redes sociales anticipa lo que todavía no se ha visto. El problema no depende únicamente de tener una conexión rápida, sino también del método utilizado para recibir la señal, la estabilidad de la red y la cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo.

Aficionados observan partido de fútbol de Colombia . (Foto: VTV)

La TDT es el truco principal para reducir el retraso

La opción más sencilla para disminuir el “delay” es ver el encuentro mediante televisión digital terrestre. Este sistema transmite la señal abierta por medio de una antena y, al estar más cerca de la emisión original, normalmente presenta menos retraso que el streaming.

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Para utilizar la TDT, el televisor debe ser compatible con ese sistema o estar conectado a un decodificador y una antena. También será necesario verificar que el canal autorizado para transmitir el partido esté disponible en la señal abierta de la zona donde se encuentre el usuario.

Quienes no tengan acceso a la TDT y deban ver el partido por internet pueden mejorar la experiencia con algunos ajustes. El primero es conectar directamente el televisor, computador o dispositivo de reproducción al router mediante un cable Ethernet. Esta conexión suele ser más estable que el wifi y reduce las interrupciones causadas por distancia, paredes o interferencias.

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También es recomendable desconectar temporalmente otros equipos que estén consumiendo ancho de banda. Consolas, celulares, televisores y computadores que estén descargando archivos o reproduciendo videos pueden afectar la fluidez de la transmisión.

Reiniciar el router antes del inicio del partido puede ayudar a corregir fallas acumuladas. Cuando no sea posible utilizar un cable, se aconseja conectarse a la red wifi de 5 GHz, siempre que el dispositivo se encuentre cerca del router, debido a que esta señal pierde alcance con mayor facilidad.

Aficionados observan partido de fútbol de Colombia - crédito archivo Colprensa / José H. Ruiz

Evite páginas piratas y proteja sus datos

Además del retraso, los aficionados deben tener en cuenta los riesgos de seguridad digital. Algunos sitios prometen transmisiones gratuitas, pero pueden contener enlaces engañosos, ventanas emergentes o archivos capaces de instalar programas maliciosos en los dispositivos.

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El reporte menciona portales como Pelota Libre, Roja Directa o XUPER TV entre las opciones que pueden representar riesgos. Entre los peligros señalados están el robo de contraseñas, el acceso no autorizado a información personal o financiera y la instalación de malware.

Usar páginas que distribuyen contenidos sin autorización también puede exponer a los usuarios a consecuencias legales. Por eso, la recomendación es acudir a señales oficiales, aplicaciones autorizadas o a la TDT cuando el encuentro se encuentre disponible por televisión abierta.

La mejor preparación debe realizarse antes de que comience Colombia vs. Suiza. Conviene revisar la antena, probar el canal, reiniciar el router y cerrar las aplicaciones que consuman internet. También es útil desactivar las notificaciones deportivas y evitar las redes sociales durante el encuentro para reducir el riesgo de recibir información adelantada.

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La TDT será la primera alternativa para quienes quieran disminuir el “delay”. Si la única opción es el streaming, una conexión por cable, una red despejada y una plataforma oficial pueden ayudar a disfrutar el partido con mayor estabilidad, menos interrupciones y sin poner en riesgo los datos personales.