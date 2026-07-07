Colombia

El truco para ver Colombia vs. Suiza sin ‘delay’ y evitar que le adelanten los goles

Hay ajustes sencillos para mejorar la conexión y evitar riesgos de seguridad

Guardar
Google icon
Varias personas sentadas ven un partido de fútbol proyectado en una pantalla, con un proyector, banderas, gorro, vasos y un balón amarillo
Aficionados observan partido de fútbol de Colombia . (Foto VTV)

El partido entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 está a un día de disputarse y muchos aficionados buscan una forma de seguirlo sin retrasos en la transmisión. La principal recomendación para evitar que los vecinos griten los goles antes de que aparezcan en pantalla es utilizar la televisión digital terrestre, TDT, que suele ofrecer una señal con menor latencia que las plataformas de internet.

La información publicada por Revista Semana explica que el “delay” es el tiempo que transcurre entre una jugada ocurrida en el estadio y el momento en que esa acción aparece en el televisor, el computador o el celular. Aunque en algunos servicios el retraso es de pocos segundos, en las transmisiones por internet puede superar los 30 segundos.

PUBLICIDAD

Ese desfase puede arruinar la emoción de un gol si un vecino, una notificación o una publicación en redes sociales anticipa lo que todavía no se ha visto. El problema no depende únicamente de tener una conexión rápida, sino también del método utilizado para recibir la señal, la estabilidad de la red y la cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo.

Tres personas observan un partido de fútbol en un proyector, con bandera de Colombia, vuvuzela, sombrero de fútbol y balones inflables
Aficionados observan partido de fútbol de Colombia . (Foto: VTV)

La TDT es el truco principal para reducir el retraso

La opción más sencilla para disminuir el “delay” es ver el encuentro mediante televisión digital terrestre. Este sistema transmite la señal abierta por medio de una antena y, al estar más cerca de la emisión original, normalmente presenta menos retraso que el streaming.

PUBLICIDAD

Para utilizar la TDT, el televisor debe ser compatible con ese sistema o estar conectado a un decodificador y una antena. También será necesario verificar que el canal autorizado para transmitir el partido esté disponible en la señal abierta de la zona donde se encuentre el usuario.

Quienes no tengan acceso a la TDT y deban ver el partido por internet pueden mejorar la experiencia con algunos ajustes. El primero es conectar directamente el televisor, computador o dispositivo de reproducción al router mediante un cable Ethernet. Esta conexión suele ser más estable que el wifi y reduce las interrupciones causadas por distancia, paredes o interferencias.

También es recomendable desconectar temporalmente otros equipos que estén consumiendo ancho de banda. Consolas, celulares, televisores y computadores que estén descargando archivos o reproduciendo videos pueden afectar la fluidez de la transmisión.

Reiniciar el router antes del inicio del partido puede ayudar a corregir fallas acumuladas. Cuando no sea posible utilizar un cable, se aconseja conectarse a la red wifi de 5 GHz, siempre que el dispositivo se encuentre cerca del router, debido a que esta señal pierde alcance con mayor facilidad.

Miles de colombianos se darán cita en gastrobares para ver los partidos de la selección Colombia - crédito archivo Colprensa / José H. Ruiz
Aficionados observan partido de fútbol de Colombia - crédito archivo Colprensa / José H. Ruiz

Evite páginas piratas y proteja sus datos

Además del retraso, los aficionados deben tener en cuenta los riesgos de seguridad digital. Algunos sitios prometen transmisiones gratuitas, pero pueden contener enlaces engañosos, ventanas emergentes o archivos capaces de instalar programas maliciosos en los dispositivos.

El reporte menciona portales como Pelota Libre, Roja Directa o XUPER TV entre las opciones que pueden representar riesgos. Entre los peligros señalados están el robo de contraseñas, el acceso no autorizado a información personal o financiera y la instalación de malware.

Usar páginas que distribuyen contenidos sin autorización también puede exponer a los usuarios a consecuencias legales. Por eso, la recomendación es acudir a señales oficiales, aplicaciones autorizadas o a la TDT cuando el encuentro se encuentre disponible por televisión abierta.

La mejor preparación debe realizarse antes de que comience Colombia vs. Suiza. Conviene revisar la antena, probar el canal, reiniciar el router y cerrar las aplicaciones que consuman internet. También es útil desactivar las notificaciones deportivas y evitar las redes sociales durante el encuentro para reducir el riesgo de recibir información adelantada.

La TDT será la primera alternativa para quienes quieran disminuir el “delay”. Si la única opción es el streaming, una conexión por cable, una red despejada y una plataforma oficial pueden ayudar a disfrutar el partido con mayor estabilidad, menos interrupciones y sin poner en riesgo los datos personales.

Temas Relacionados

Colombia vs. SuizaMundial 2026televisión digital terrestredelayColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cámaras trampa registran osas andinas con sus crías en Huila: un hallazgo clave para la conservación

Los registros fueron obtenidos en dos áreas protegidas del departamento y aportan información sobre la reproducción y permanencia de la especie en estos ecosistemas

Cámaras trampa registran osas andinas con sus crías en Huila: un hallazgo clave para la conservación

Intervienen Comfamiliar Atlántico por un año: sale su director y reemplazan el Consejo Directivo

La Superintendencia del Subsidio Familiar removió a Herber Mantilla, apartó al Consejo Directivo y designó a María Teresa Carvajal. La caja anunció acciones legales

Intervienen Comfamiliar Atlántico por un año: sale su director y reemplazan el Consejo Directivo

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Bogotá para este 7 de julio

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Bogotá para este 7 de julio

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Medellín este 7 de julio

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Medellín este 7 de julio

Clima: las temperaturas que predominarán este 7 de julio en Barranquilla

El clima en Barranquilla cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima: las temperaturas que predominarán este 7 de julio en Barranquilla
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Karina García derritió a sus seguidores al mostrar la reacción de su hijo Valentino al saber de su embarazo

Karina García derritió a sus seguidores al mostrar la reacción de su hijo Valentino al saber de su embarazo

Ana Lucía Domínguez habló de la decisión de ser madre a los 40: “Mi cuerpo estaba tan preparado”

Hija de James Rodríguez protagonizó video viral con la supuesta novia del futbolista en pleno Mundial 2026: “Parecen hermanas”

Influenciadora suiza explicó por qué apoyará a la Selección Colombia en su encuentro frente a Suiza: “Ojalá no me expulsen de mi país”

‘Masterchef Celebrity’ tendría un cambio significativo para los participantes: “Una de las temporadas más exigentes”

Deportes

Partidos del Mundial 2026, hoy 7 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Partidos del Mundial 2026, hoy 7 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Néstor Lorenzo le puso presión a Luis Díaz para el partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026: esto le dijo

Colombia vs. Suiza: revelan la estrategia con la que James Rodríguez y compañía pueden clasificar a cuartos de final del Mundial 2026

Atlético Nacional confirmó la programación para presentar su cuerpo técnico: estará un campeón de la Copa Libertadores 2016