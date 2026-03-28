Capturado por asesinato de Neill Cubides había sido dejado en libertad en diciembre de 2025

Cubides era profero en la Universidad del Externado - crédito U. Externado

Entre el 26 y 27 de marzo se llevaron a cabo los procesos de legalización de capturas e imputación de cargos de cuatro sujetos que son acusados por la Fiscalía General de la Nación de participar en el asesinato del docente universitario Neill Cubides, registrado en enero de 2026.

Un juez penal municipal legalizó la captura de Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo.

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La Fiscalía afirma que los hombres mencionados participaron en la retención, hurto y el posterior asesinato del docente, en el que utilizaron un modus operandi que es llamado en Colombia “paseo millonario”.

Además de las capturas, las autoridades informaron que en los operativos se registró la incautación de tres teléfonos, dos vehículos y una tarjeta de operación para transporte público de un taxi.

Los imputados deberán afrontar cargos por homicidio, hurto calificado y secuestro extorsivo, los tres delitos por conducta agravada, que no fueron aceptados por la defensa.

La víctima desapareció luego de tomar un taxi en la madrugada del 16 de enero de 2026 - crédito Fiscalía

Además de los aspectos que han llamado la atención dentro del caso, lo que incluye el hallazgo del cuerpo de la víctima en zona rural de la localidad de Usme, y que las autoridades informaron que los responsables del crimen intentaron quemar el cadáver, Infobae Colombia confirmó que uno de los capturados tiene un proceso abierto por otro caso de “paseo millonario”.

Se trata de Michael Andrés Chitiva, que el 18 de enero de 2024 habría participado en el secuestro extorsivo del griego Miltiadis Konstantinopoulos y su pareja, identificada como María Lozano, a los que sometieron entre tres hombres tras tomar un taxi de placas WPM941 en la calle 83 con carrera 13.

Luego de hacer cuatro transferencias por 15 millones de pesos, una de las víctimas gritó desesperadamente cuando los intentaban abandonar en el puente vehicular de Terreros, en Soacha, lo que provocó que las autoridades comenzaran una persecución.

Dos horas después de que las víctimas se subieron al taxi, se registró la captura de tres personas e informaron que otros tres individuos lograron escapar.

Los criminales utilizaban un taxi para interceptar a sus víctimas - crédito Visuales IA

A pesar de que la Fiscalía informó el modus operandi que repetían los capturados, lo que incluía agresiones con armas blancas y de fuego, tomando como un ejemplo las lesiones que tenía el ciudadano griego, el juez permitió que fueran liberados luego de que la defensa denunció fallas en el proceso de legalización de captura.

Desde el 23 de diciembre, Chitiva estaba en libertad bajo el compromiso de seguir vinculado al caso que sigue abierto y en el que se afirma que los criminales se quedaron con cuatro tarjetas de débito y crédito, una pulsera Pandora y elementos electrónicos de lujo.

Los detenidos harían parte de la red dedicada al ‘paseo millonario’ que operaba en varias zonas de Bogotá - crédito Fiscalía

En esta ocasión, el imputado deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el caso del asesinato de Neill Cubides, en el que las autoridades buscan a una joven identificada como María Paula Cárdenas.

Según las investigaciones, la mujer habría estado con la víctima en el apartamento donde ocurrió el crimen y es señalada como principal sospechosa. Imágenes de cámaras de seguridad la muestran saliendo del edificio poco después del hecho, cargando una maleta. Se presume que tenía una relación cercana con el profesor y que fue vista por última vez en el sector de Chapinero.

La Fiscalía adelanta operativos para ubicarla, mientras familiares de Cubides y la comunidad educativa piden esclarecer el caso. La mujer, de cabello largo y contextura delgada, es considerada clave para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias exactas del asesinato del docente universitario.