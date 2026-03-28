Colombia

Capturado por asesinato de Neill Cubides había sido dejado en libertad en diciembre de 2025

Michael Andrés Chitiva Henao fue capturado junto a dos sujetos cuando estaban sometiendo a un ciudadano griego en Bogotá

Guardar
El cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza, docente de la Universidad Externado de Colombia, fue hallado sin vida en zona rural de Usme - crédito U. Externado
Cubides era profero en la Universidad del Externado - crédito U. Externado

Entre el 26 y 27 de marzo se llevaron a cabo los procesos de legalización de capturas e imputación de cargos de cuatro sujetos que son acusados por la Fiscalía General de la Nación de participar en el asesinato del docente universitario Neill Cubides, registrado en enero de 2026.

Un juez penal municipal legalizó la captura de Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Fiscalía afirma que los hombres mencionados participaron en la retención, hurto y el posterior asesinato del docente, en el que utilizaron un modus operandi que es llamado en Colombia “paseo millonario”.

Además de las capturas, las autoridades informaron que en los operativos se registró la incautación de tres teléfonos, dos vehículos y una tarjeta de operación para transporte público de un taxi.

Los imputados deberán afrontar cargos por homicidio, hurto calificado y secuestro extorsivo, los tres delitos por conducta agravada, que no fueron aceptados por la defensa.

Tras la desaparición de Cubides, se detectaron millonarios movimientos bancarios irregulares en sus cuentas en la madrugada del 16 de enero - crédito Fiscalíacol
La víctima desapareció luego de tomar un taxi en la madrugada del 16 de enero de 2026 - crédito Fiscalía

Además de los aspectos que han llamado la atención dentro del caso, lo que incluye el hallazgo del cuerpo de la víctima en zona rural de la localidad de Usme, y que las autoridades informaron que los responsables del crimen intentaron quemar el cadáver, Infobae Colombia confirmó que uno de los capturados tiene un proceso abierto por otro caso de “paseo millonario”.

Se trata de Michael Andrés Chitiva, que el 18 de enero de 2024 habría participado en el secuestro extorsivo del griego Miltiadis Konstantinopoulos y su pareja, identificada como María Lozano, a los que sometieron entre tres hombres tras tomar un taxi de placas WPM941 en la calle 83 con carrera 13.

Luego de hacer cuatro transferencias por 15 millones de pesos, una de las víctimas gritó desesperadamente cuando los intentaban abandonar en el puente vehicular de Terreros, en Soacha, lo que provocó que las autoridades comenzaran una persecución.

Dos horas después de que las víctimas se subieron al taxi, se registró la captura de tres personas e informaron que otros tres individuos lograron escapar.

Una fila de taxis amarillos estacionados en una calle con taxistas de pie; al fondo, edificios coloniales, gente y montañas bajo un cielo nublado.
Los criminales utilizaban un taxi para interceptar a sus víctimas - crédito Visuales IA

A pesar de que la Fiscalía informó el modus operandi que repetían los capturados, lo que incluía agresiones con armas blancas y de fuego, tomando como un ejemplo las lesiones que tenía el ciudadano griego, el juez permitió que fueran liberados luego de que la defensa denunció fallas en el proceso de legalización de captura.

Desde el 23 de diciembre, Chitiva estaba en libertad bajo el compromiso de seguir vinculado al caso que sigue abierto y en el que se afirma que los criminales se quedaron con cuatro tarjetas de débito y crédito, una pulsera Pandora y elementos electrónicos de lujo.

Los detenidos harían parte de la red dedicada al ‘paseo millonario’ que operaba en varias zonas de Bogotá - crédito Fiscalía
Los detenidos harían parte de la red dedicada al ‘paseo millonario’ que operaba en varias zonas de Bogotá - crédito Fiscalía

En esta ocasión, el imputado deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el caso del asesinato de Neill Cubides, en el que las autoridades buscan a una joven identificada como María Paula Cárdenas.

Según las investigaciones, la mujer habría estado con la víctima en el apartamento donde ocurrió el crimen y es señalada como principal sospechosa. Imágenes de cámaras de seguridad la muestran saliendo del edificio poco después del hecho, cargando una maleta. Se presume que tenía una relación cercana con el profesor y que fue vista por última vez en el sector de Chapinero.

La Fiscalía adelanta operativos para ubicarla, mientras familiares de Cubides y la comunidad educativa piden esclarecer el caso. La mujer, de cabello largo y contextura delgada, es considerada clave para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias exactas del asesinato del docente universitario.

Temas Relacionados

Neill Cubides ArizaPaseo MillonarioLibertadMichael Andrés ChitivaColombia-Noticias

Más Noticias

Defensoría pidió al Congreso aprobar la ley clave para la implementación de la nueva Jurisdicción Agraria sancionada por Gustavo Petro

El organismo señaló que, pese a la entrada en vigencia de la ley estatutaria, aún está pendiente el trámite legislativo que definirá los procedimientos de esta nueva jurisdicción

Defensoría pidió al Congreso aprobar la ley clave para la implementación de la nueva Jurisdicción Agraria sancionada por Gustavo Petro

Figura de Francia le guarda respeto a James Rodríguez en la selección Colombia: “Es el jugador que mejor conocemos”

El volante colombiano, pese a su poca participación en la temporada 2026, sigue siendo reconocido por sus rivales por su experiencia y uno de los jugadores del cuadro europeo lo demostró

Figura de Francia le guarda respeto a James Rodríguez en la selección Colombia: “Es el jugador que mejor conocemos”

Hidroituango costará más del doble y la Contraloría pone la lupa a $12 billones adicionales

Aunque la hidroeléctrica ya supera el 95% de avance y genera energía para el país, el organismo de control analizará los sobrecostos, los cambios en el cronograma y el manejo de las pólizas del proyecto

Hidroituango costará más del doble y la Contraloría pone la lupa a $12 billones adicionales

David Alonso vuelve a dar un golpe histórico en el Moto2: primera pole position para un colombiano

El piloto tuvo una excelente actuación en la clasificación para el Gran Premio de las Américas, que se corre en el circuito de Austin, Estados Unidos

David Alonso vuelve a dar un golpe histórico en el Moto2: primera pole position para un colombiano

Tasas de interés del Banco de la República podrían subir con fuerza otra vez y el crédito se pondría más caro en Colombia

El mercado anticipa un nuevo aumento en la tasa de interés que podría llevarla a niveles cercanos al 11,25%, en medio de presiones inflacionarias y un entorno internacional incierto

Tasas de interés del Banco de la República podrían subir con fuerza otra vez y el crédito se pondría más caro en Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno consideran un tercer hijo: podría ser mediante un vientre de alquiler

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno consideran un tercer hijo: podría ser mediante un vientre de alquiler

Yaya Muñoz reveló cómo fue su experiencia con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de presunto acoso: “Lo que vi mientras trabajé allá”

Crecen las señales de un romance entre Lina Tejeiro y Ryan Castro: esto es lo que se dice en redes

La actriz Marcela Gallego denunció que a su hijo lo robaron dos veces en Bogotá en una sola semana y respondió a críticas en redes: “Que nunca les pase”

El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”

Deportes

Figura de Francia le guarda respeto a James Rodríguez en la selección Colombia: “Es el jugador que mejor conocemos”

Figura de Francia le guarda respeto a James Rodríguez en la selección Colombia: “Es el jugador que mejor conocemos”

David Alonso vuelve a dar un golpe histórico en el Moto2: primera pole position para un colombiano

Así formaría la selección Colombia en el amistoso contra Francia: Néstor Lorenzo alista cambios

Así fue el encuentro del jugador de fútbol americano colombiano Christian González con Vinicius Jr., estrella de la selección de Brasil

Así reseña la prensa francesa el partido amistoso ante Colombia por la fecha FIFA: “El ambiente sigue distendido”