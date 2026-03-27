Ministerio TIC extendió inscripciones para más de 53 cursos virtuales gratuitos en IA y ciberseguridad del programa AvanzaTEC hasta abril

Más de 53 cursos virtuales en inteligencia artificial, ciberseguridad y programación forman parte de la oferta educativa de AvanzaTEC - crédito Ilustración IA Infobae

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) anunció la extensión de inscripciones hasta el 1 de abril de 2026 para el programa nacional AvanzaTEC, una iniciativa que ofrece más de 53 cursos virtuales y gratuitos en áreas clave de tecnología e innovación.

La ministra TIC, Carina Murcia, destacó que el objetivo es convertir a los colombianos no solo en usuarios, sino en creadores y directores de tecnología: “Con AvanzaTEC, estamos entregando las llaves para que cada ciudadano se forme en las áreas tecnológicas de su interés, acelere su propio progreso y pueda mejorar su calidad de vida”. La funcionaria recalcó que la extensión es una invitación para quienes quieren liderar la Sociedad 5.0 y transformar el conocimiento en productividad real.

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Actualmente, más de 70.000 personas ya se han inscrito en AvanzaTEC en todo el territorio nacional. El programa apunta a expandir el acceso a inteligencia artificial, programación, ciberseguridad y manejo de datos, permitiendo que estudiantes, profesionales y emprendedores conviertan la conectividad en soluciones concretas para sus comunidades y sectores económicos.

AvanzaTEC permite obtener certificaciones internacionales avaladas por gigantes tecnológicos como Microsoft, Google e IBM, potenciando la empleabilidad TI - crédito MinTIC

La iniciativa AvanzaTEC hace parte de la Misión de Transformación Digital y cuenta con el respaldo de 15 empresas y organizaciones líderes mundiales en tecnología, como Microsoft, Google, IBM, Oracle, Huawei, Fortinet, Ericsson, Cisco, Esri, Mercado Libre, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Zoho, IT Colombia, Book and Books y el Tecnológico de Monterrey. Gracias a estas alianzas, los participantes pueden obtener certificaciones reconocidas internacionalmente, mejorando así su perfil laboral y sus oportunidades de empleabilidad.

Oferta formativa y beneficios de AvanzaTEC

AvanzaTEC ofrece 53 rutas de aprendizaje, orientadas a sectores estratégicos como salud, agricultura, energía, y servicios digitales. Los cursos abordan temáticas que incluyen:

Inteligencia artificial y analítica de datos: para transformar información en decisiones inteligentes.

Ciberseguridad y redes: para construir infraestructuras digitales seguras.

Programación y desarrollo: para crear aplicaciones y servicios demandados por el mercado global.

Ecosistemas digitales para emprendedores: para potenciar negocios locales y mejorar la eficiencia de proyectos productivos.

Internet de las cosas, servicios en la nube, telecomunicaciones, sistemas de información geográfica, inglés en línea y nuevas tecnologías.

El proceso de formación es 100% gratuito y virtual, lo que facilita la participación desde cualquier lugar del país. Al culminar los cursos, los participantes reciben constancias de formación avaladas por los aliados tecnológicos, lo que representa un valor agregado para quienes buscan mejorar su perfil profesional o acceder a empleos en el sector TI.

Más de 70.000 participantes inscritos en AvanzaTEC en todo el país buscan mejorar su perfil profesional y acceder a mejores oportunidades laborales - crédito Icetex

Entre los beneficios de completar los cursos se encuentran el acceso a incentivos y premios ofrecidos por los aliados, la posibilidad de recibir acompañamiento y orientación laboral, y la oportunidad de formar parte de comunidades tecnológicas que impulsan el aprendizaje colaborativo y la innovación.

Requisitos y cómo inscribirse

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad colombiana o situación regularizada en el país.

Contar con un dispositivo y acceso a internet.

Poseer una cuenta de correo electrónico activa y personal.

Diligenciar la información de inscripción en el portal oficial.

El registro debe realizarse antes de la medianoche del 1 de abril en la plataforma oficial: www.avanzatec.gov.co. Allí, los usuarios podrán explorar la oferta, elegir el curso que más se adapte a sus intereses y comenzar su ruta de formación en tecnología.

Los beneficiarios de AvanzaTEC pueden acceder a incentivos, premios, orientación laboral y formar parte de comunidades tecnológicas colaborativas - crédito Johan Largo/Infobae

El procedimiento para participar en AvanzaTEC es sencillo:

Conocer la oferta e inscribirse según sus intereses y fortalezas. Iniciar el aprendizaje y avanzar en los módulos propuestos, aprovechando los recursos interactivos y el respaldo de los aliados tecnológicos. Obtener la constancia de formación al finalizar el curso, con la posibilidad de acceder a incentivos y certificaciones.

Finalmente, la cartera TIC invitó a toda la ciudadanía a aprovechar esta extensión de inscripciones y a contribuir al cierre de brechas digitales, encaminando a Colombia hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación.