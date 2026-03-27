Colombia

Jennifer Pedraza puso en duda la defensa de Hollman Morris sobre acusaciones de presunto acoso: “Le sugiero que lea muy bien”

La congresista acusó a la abogada del periodista, Claudia Cristancho, de mentir sobre el proceso judicial activo que enfrenta el gerente de Rtvc

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Jennifer Pedraza se mostró a favor de las denunciantes en el caso de Rtvc, y utilizó sus redes para expresar su enojo con Hollman Morris - crédito Álvaro Tavera/Colprensa -
Jennifer Pedraza se enfrentó a la abogada de Hollman Morris, que señaló que el gerente de Rtvc no tiene procesos en contra por acoso laboral y sexual - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La controversia por las denuncias de presunto acoso que rodean al gerente de Rtvc-sistema de medios públicos, Hollman Morris, volvió a escalar tras un cruce público entre la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y la abogada Claudia Cristancho, que actúa en nombre del periodista.

La discusión tomó fuerza luego de un comunicado jurídico que buscó desmentir versiones sobre el caso de Lina Marcela Castillo, que denunció en 2019 a Hollman Morris por acoso laboral y sexual.

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Claudia Cristancho aseguró que el periodista y aliado del presidente Gustavo Petro no enfrenta sanciones ni procesos por los delitos mencionados. En su pronunciamiento, la jurista indicó que las acusaciones hechas por Castillo no avanzaron a instancias judiciales formales.

Además, sostuvo que no existen investigaciones vigentes por esos hechos y que los señalamientos difundidos en espacios mediáticos no reemplazan las decisiones de los jueces.

La defensa de Hollman Morris afirma que no hay procesos ni sanciones vigentes y detalla el avance del caso en la justicia - crédito @Clau_Cristancho/X
La defensa de Hollman Morris afirma que no hay procesos ni sanciones vigentes y detalla el avance del caso en la justicia - crédito @Clau_Cristancho/X

Congresista niega las palabras de la abogada de Hollman Morris

Ese planteamiento generó una reacción inmediata de Jennifer Pedraza, que actualmente es la jefa de debate del candidato presidencial Sergio Fajardo, que rechazó la versión presentada.

A través de su cuenta en X, la congresista cuestionó la afirmación central del comunicado y afirmó que sí existe una actuación judicial relacionada con Morris: “La abogada de @HOLLMANMORRIS miente: Morris tiene (al menos) un proceso judicial activo que yo instauré en su contra por calumniarme, en su desespero por amedrentar a las mujeres que rodeamos a las víctimas (sic)“.

“No basta con repetir ‘no hay sanción’”, expresó, y planteó dudas sobre la manera en que avanzan las investigaciones. Según su postura, el tratamiento institucional de estos casos resulta clave para entender el alcance real de las denuncias: “También hay que hablar de cómo se investiga y a quién se protege”.

Jennifer Pedraza desafía a la defensa de Hollman Morris, al asegurar que sí hay un proceso judicial activo en su contra - crédito @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza desafía a la defensa de Hollman Morris, al asegurar que sí hay un proceso judicial activo en su contra - crédito @JenniferPedraz/X

La representante insistió en que su posición no se limita a un caso individual, pues señaló que ella acompaña a varias mujeres que presentaron sus señalamientos y que, según su experiencia, existe un patrón en el desarrollo de estos procesos.

“Muchas comparten algo: también han sido víctimas del aparato judicial y de la persecución de Morris”, sostuvo, antes de cerrar con una frase enfática: “La verdad es completa o no es verdad”.

Como respaldo, Pedraza difundió un documento oficial de la Fiscalía General de la Nación; se trata de un acta de conciliación sin acuerdo, que deja constancia de un intento fallido de conciliación dentro de un trámite en el que ella figura como denunciante y Morris como denunciado.

Para la congresista, ese registro evidencia que sí existen actuaciones en curso, en contraste con lo dicho por la defensa.

Jennifer Pedraza compartió la denuncia que ella instauró en contra de Hollman Morris - crédito @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza compartió la denuncia que ella instauró en contra de Hollman Morris - crédito @JenniferPedraz/X

La defensa de Hollman Morris rechazó los señalamientos que hizo Jennifer Pedraza

Sin embargo, la respuesta de Claudia Cristancho no tardó y la abogada dirigió un mensaje directo a Pedraza en el que cuestionó su interpretación; “Doctora Jennifer, con respeto le sugiero que lea muy bien mi comunicado”.

Según explicó, su declaración se refería a tipos penales específicos y no a los mencionados por la congresista: “Específicamente lea a qué clase de delitos me referí. Si hace el ejercicio me hallará razón. Muchas gracias”.

En otra publicación, la jurista volvió a responderle a la legisladora y escribió: “Y si amplía un poco sus conocimientos en derecho penal o se asesora, comprenderá que su querella, por demás infundada, aún no es un proceso”.

La abogada Claudia Cristancho defiende a Hollman Morris alegando que no existen procesos formales en su contra - crédito @Clau_Cristancho/X
La abogada Claudia Cristancho defiende a Hollman Morris alegando que no existen procesos formales en su contra - crédito @Clau_Cristancho/X

Así, la controversia sobre las acusaciones contra el periodista sigue vigente, aunque su abogada sostiene que, en la actualidad, no existen procesos abiertos ante las autoridades sobre este tipo de hechos.

Escándalos sobre Hollman Morris: denuncias de acoso, violencia y otras acusaciones que lo rodean

En enero de 2019, Patricia Casas, entonces esposa de Morris, denunció públicamente y ante la Fiscalía General de la Nación actos de violencia intrafamiliar y económica.

Según Casas, el periodista ejercía violencia psicológica y la abandonó en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias con sus hijos. La denunciante señaló también episodios de maltrato vinculados, según ella, a problemas de adicciones de Hollman Morris.

Tras la denuncia de Patricia Casas, Lina Marcela Castillo, activista y excolaboradora de Morris en el Concejo de Bogotá, presentó su propio señalamiento; ella relató comentarios inapropiados sobre su vestimenta, solicitudes de ir en falda a reuniones y un episodio en el que el comunicador la tocó sin consentimiento en un restaurante.

Hollman Morris. Colprensa.
La Procuraduría investiga las denuncias de acoso en contra de Hollman Morris, gerente de Rtvc - crédito Colprensa

Desde su llegada a cargos directivos en Rtvc, bajo el Gobierno de Gustavo Petro, primero como subgerente y luego como gerente, Hollman Morris enfrenta múltiples denuncias laborales.

Carolina Valencia, exsecretaria privada de Morris, describió su oficina como un “infierno” marcado por acoso constante y comentarios morbosos.

Frente a estos hechos, la Procuraduría General abrió investigaciones disciplinarias ante estos testimonios, que relatan jornadas extenuantes y gritos reiterados en el entorno laboral.

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