Alcalde Galán se refirió al violento robo de una camioneta en el parqueadero de un McDonald’s en el norte de Bogotá: “Las placas del carro rojo eran falsas”

Las cámaras registraron cómo los atacantes obligaron a las víctimas a entregar una Toyota Corolla Cross valorada en 150 millones de pesos - crédito CNC/X

En el robo ocurrido la madrugada del jueves 26 de marzo en la calle 127 de Usaquén, al norte de Bogotá, uno de los hallazgos más importantes para las autoridades fue que el automóvil utilizado por los delincuentes, un Mazda 3 color rojo diamante, portaba placas falsas identificadas como IIV186.

Este detalle refuerza la hipótesis de que se trató de un ataque ejecutado por una estructura delictiva organizada.

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El hecho se registró frente a un establecimiento de McDonald’s, donde los atacantes interceptaron a una familia, obligándola a entregar su camioneta Toyota y todas sus pertenencias.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la información en su cuenta de X: “La Policia de Bogota y Secretaria de Seguridad están al frente de este caso. Ya se determinó que las placas del carro rojo, usado para el robo, son falsas, y se está trabajando en la identificación de los delincuentes”.

El alcalde de Bogotá también afirmó que las placas - crédito Carlos Fernando Galán/X

Videos y testigos documentan el asalto

La secuencia del robo quedó registrada en videos grabados por testigos, que rápidamente circularon en redes sociales.

En las imágenes se ve a los atacantes apuntando con armas de fuego a los miembros de la familia y obligando a entregar su camioneta Toyota Corolla Cross, valorada en 150 millones de pesos, mientras los demás delincuentes huyen en un Mazda 3 con placas presuntamente falsas.

El coronel Jhon Zambrano, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó a El Tiempo que las labores de campo están en curso para identificar a los responsables. “Estamos haciendo un trabajo de campo para identificar a quienes hurtaron la camioneta y estamos tratando de ver quiénes son”, indicó.

Zambrano aseguró que las víctimas están siendo contactadas para formalizar la denuncia, un trámite necesario para avanzar en la judicialización del caso.

Hasta el momento, la administración de McDonald’s indicó que no han recibido solicitudes oficiales para entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Contexto del hurto y antecedentes recientes

El robo en la calle 127 ocurre en un momento en que los delitos de alto impacto en Bogotá han mostrado una tendencia decreciente.

Según la Secretaría de Seguridad, el hurto de vehículos en la ciudad disminuyó de 523 denuncias en 2025 a 330 en 2026, lo que representa una reducción del 36,9 %. Los robos a personas bajaron de 21.088 a 13.017 casos, es decir, un 38,3 % menos.

Delincuentes armados interceptaron a una familia en la calle 127 de Usaquén y se llevaron su camioneta Toyota Corolla Cross mientras huían en un Mazda 3 con placas presuntamente falsas - crédito CNC/X

No obstante, hechos violentos como el ocurrido en Usaquén siguen generando preocupación entre los residentes, especialmente por la modalidad empleada: ataques rápidos, uso de armas de fuego y vehículos con placas falsas para dificultar la identificación de los autores.

El Mazda 3 rojo utilizado en el robo estuvo publicado en diversos portales web de venta de automóviles hasta cinco días antes del incidente, y sus anuncios fueron retirados tras el hurto.

Las autoridades investigan si la propietaria registrada, una profesional de la aviación de 32 años, realizó o no una venta oficial mediante concesionario, o si la banda delictiva “gemeleó” las placas para despistar el rastreo policial.

Investigación y operativo policial

Tras la denuncia, unidades de la SIJIN y la SIPOL fueron desplegadas para la recolección de pruebas técnicas y el rastreo de los vehículos.

La Policía Metropolitana de Bogotá trabaja en colaboración con la Secretaría de Seguridad para identificar a los responsables y determinar si la banda está vinculada a otros hurtos recientes en los parqueaderos de establecimientos comerciales de la calle 125 y 127.

Aunque los hurtos de vehículos y personas han disminuido en Bogotá casi un 40 % en el último año, continúan ocurriendo casos de violencia como el registrado en Usaquén - crédito Colprensa

El coronel Zambrano enfatizó la importancia de que las víctimas formalicen la denuncia, lo que permitirá acelerar la identificación de la ruta de escape y establecer posibles conexiones con otros casos.

“Estamos revisando cámaras, rutas de escape y posibles testigos para avanzar en la captura de estos delincuentes”, afirmó.

Aunque las cifras oficiales reflejan una disminución general de hurtos en Bogotá, el robo de la madrugada del 26 de marzo evidencia que persisten amenazas en zonas comerciales concurridas.

Residentes de Usaquén expresaron su preocupación por la rapidez con la que los delincuentes ejecutan los atracos y por la modalidad de utilizar vehículos con placas falsas.