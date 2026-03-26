Shakira y Karol G en el ranking de las giras más exitosas en el siglo XXI: las colombianas suman millones de entradas vendidas

Shakira y Karol G, las únicas latinas en el ranking de las giras femeninas más exitosas del siglo XXI - crédito montaje Colprensa - @karolg / Instagram

Shakira y Karol G se consolidaron como dos de las representantes más influyentes de la música latinoamericana a nivel mundial, con presencia destacada en plataformas como Spotify y YouTube, ventas internacionales, múltiples premios y posiciones privilegiadas en los listados de Billboard como las latinas mejor ubicadas.

En 2023, ambas artistas lanzaron la colaboración TQG, que sumó miles de millones de reproducciones y atrajo a millones de seguidores alrededor del mundo. Además de su impacto digital y mediático, Shakira y Karol G se distinguen por el éxito de sus giras.

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Recientemente, Pollstar, plataforma especializada en el análisis de datos sobre conciertos y espectáculos en vivo, publicó un ranking que reúne a las 25 artistas femeninas con las giras más exitosas del siglo XXI.

En este listado, Shakira y Karol G son las únicas representantes latinas y las únicas con un catálogo en español, consolidando su posición como referentes globales de la música en vivo, compitiendo con artistas de renombre como Lady Gaga, Beyoncé, Ariana Grande y Katy Perry.

Karol G Y Shakira figuran en el ranking de las 25 giras femeninas más exitosas del siglo XXI, según Pollstar - crédito Pollstar

Karol G ocupa el puesto 14 en el ranking, por encima de artistas como Billie Eilish, Dua Lipa y Miley Cyrus. La cantante paisa alcanzó esta posición tras vender más de 3,2 millones de entradas en sus giras, destacándose especialmente con el Mañana será bonito World Tour, que recaudó más de 300 millones de dólares y superó los 2,2 millones de boletos vendidos.

La Bichota alcanzó este éxito con un total de 147 show en las 7 giras que ha realizado la cantante paisa, obteniendo un total de ganancias de 413 millones de dólares.

Más arriba en el listado, Shakira figura en la posición número 8 del ranking, por encima de artistas como Katy Perry, Britney Spears y Rihanna. La cantante barranquillera se mantiene dentro del top 10 gracias a más de 5,3 millones de entradas vendidas a lo largo de sus giras. Las mujeres ya no lloran World Tour se destaca como la más exitosa de su carrera, con más de 400 millones de dólares recaudados y más de 3,2 millones de boletos vendidos en esta etapa.

Shakira y Karol G son las únicas latinas y artistas con repertorio en español en la lista - crédito @pollstar_official/ Instagram

En total, Shakira ha recaudado más de 524 millones de dólares con las seis giras que ha realizado desde el año 2000, sin contar la gira Pies Descalzos de 1997. La artista barranquillera alcanzó esta cifra tras presentarse en 254 conciertos alrededor del mundo, esto teniendo en cuenta que Las mujeres ya no lloran World Tour aún continúa con sus presentaciones, por lo que el recaudo está proyectado a ser mayor.

En la cima de la lista se encuentra la cantante Taylor Swift con más de 18 millones de boletos vendidos y una recaudación de 3 mil millones de dólares en 575 shows. Otra de las destacadas es Pink, que cuenta con más de 12 millones de boletos vendidos y más de mil 400 millones en recaudación en 716 presentaciones.

Shakira estrenará estadio propio en Madrid para su residencia de conciertos

Shakira regresa a España después de ocho años con un formato inédito que marca un nuevo hito en su carrera y en la industria musical. La cantante presentará tres conciertos en Madrid como parte de su gira Las mujeres ya no lloran, en una residencia especial que se llevará a cabo en el Estadio Shakira, un recinto construido exclusivamente para la ocasión.

Esta estructura, ubicada en Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, tendrá capacidad para más de 50.000 asistentes por noche y fue diseñada por el prestigioso estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG). El estadio ofrece visibilidad completa, acústica de última generación y experiencias prémium para los fanáticos, introduciendo por primera vez en España el concepto internacional de residencia artística.

Durante su estancia en Madrid, la propuesta va más allá de lo musical: la ciudad será escenario de una serie de actividades culturales organizadas bajo el nombre Es Latina, en las que se incluyen exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía y literatura, todas curadas por Shakira.

Shakira estrenará su propio estadio en Madrid, con tres conciertos y una residencia artística- crédito (Montaje Infobae)

La artista barranquillera viene de lograr importantes récords en América Latina. El pasado 1 de marzo reunió a 400.000 personas en un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México, la cifra más alta jamás registrada en ese espacio según las autoridades locales. Además, completó una serie de 13 presentaciones en el Estadio GNP Seguros, convirtiéndose en la artista con más conciertos realizados en ese recinto durante una misma gira, con más de 800.000 entradas vendidas en esas fechas.