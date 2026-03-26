Colombia

Renunció el viceministro de Igualdad, Acxan Duque Gamez, tras denuncia de acoso sexual: “Es asqueroso”

La candidata presidencial Paloma Valencia compartió la denuncia de una funcionaria que recibió una fotografía íntima de Duque sin su consentimiento

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El viceministro Acxan Duque Gamez funge como jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Igualdad - crédito Ministerio de Igualdad
El viceministro Acxan Duque Gamez funge como jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Igualdad - crédito Ministerio de Igualdad

El viceministro de Igualdad, Acxan Duque Gamez, que funge como jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Igualdad, renunció a la cartera luego de que la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia revelara un caso de acoso sexual en el que habría estado involucrado.

De acuerdo con la congresista, el funcionario envió una foto íntima a una funcionaria sin su consentimiento. La mujer expuso los hechos ante el Comité de Convivencia. En consecuencia, la aspirante pidió acciones inmediatas de la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

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Posteriormente, la revista Semana y Caracol Radio confirmaron que Duque Gamez renunció al ministerio. Paloma Valencia reaccionó en su cuenta de X, pidiendo la intervención de las autoridades competentes y cuestionando al Ministerio de Igualdad, creado durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Es asqueroso lo que pasa en este Gobierno. Reitero mi llamado urgente al Ministerio, la @PGN_COL y @DefensoriaCol para brindarle toda la protección a la víctima. En el Ministerio del derroche, la nómina paralela gigante y la ejecución paupérrima, los funcionarios también serían víctimas de acoso”, aseveró la candidata presidencial.

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