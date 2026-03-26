Colombia

Familia colombiana reveló que enfrenta una enfermedad ultra rara: solo hay dos casos registrados en el país

Los padres de una menor con una rara condición genética han iniciado una recolección de fondos para cubrir los costos de un viaje que podría permitirle acceder a nuevos procedimientos y estudios médicos fuera del país

Guardar
presión arterial en niños
La familia de una niña de Manizales impulsa campaña para acceder a tratamiento experimental en Estados Unidos - crédito VisualesIA

En Manizales, una historia marcada por la incertidumbre, el amor y la esperanza ha comenzado a tocar a cientos de personas.

Se trata del caso de Julia, una niña de apenas 20 meses diagnosticada con el síndrome de Brain, una enfermedad genética extremadamente rara y de la que existen cerca de 210 casos en el mundo y solo dos en Colombia, según han podido establecer sus padres.

Para Laura Gutiérrez y Esteban Gálvez, la vida cambió por completo cuando comenzaron a notar que su hija no se desarrollaba como otros bebés de su edad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Mientras otros bebés empezaban a explorar su entorno con curiosidad, ella permanecía tranquila, casi inmóvil. Podía pasar largos periodos en el mismo lugar sin intentar alcanzar sus juguetes. No se volteaba, no rolaba”, expresaron los papás, según recogió El Tiempo, sobre los primeros signos que encendieron las alarmas.

La conmovedora lucha de Julia y sus padres por vencer el síndrome de Brain desde Manizales - crédito @juliagg0620/IG
La conmovedora lucha de Julia y sus padres por vencer el síndrome de Brain desde Manizales - crédito @juliagg0620/IG

Lo que en un inicio pudo interpretarse como un rasgo de personalidad pronto se convirtió en motivo de preocupación. La pareja decidió acudir a especialistas en busca de respuestas. Sin embargo, el camino no fue inmediato.

“Vinieron entonces las consultas, los exámenes y la incertidumbre propia de no tener respuestas claras. El diagnóstico tardó en llegar, pero cuando lo hizo, abrió una nueva etapa: entender una enfermedad de la que hay poca información, sin tratamientos disponibles en el país y con escasos especialistas que la conozcan a profundidad”, explicaron.

Hoy, la realidad de Julia está marcada por importantes desafíos en su desarrollo, pues “no gatea y tiene dificultades para realizar movimientos básicos como aplaudir, levantar los brazos o sostener objetos. Su único gran avance motor, hasta ahora, ha sido sostener la cabeza”.

El síndrome de Brain está asociado a una mutación genética que puede provocar retrasos en el desarrollo, hipotonía, convulsiones y características del espectro autista. Aunque no tiene cura, existen terapias que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes y, en algunos casos, tratamientos experimentales que abren una puerta a la esperanza.

El diagnóstico de un síndrome genético poco frecuente motiva búsqueda internacional de ayuda para menor en Colombia - crédito @juliagg0620/IG
El diagnóstico de un síndrome genético poco frecuente motiva búsqueda internacional de ayuda para menor en Colombia - crédito @juliagg0620/IG

Es precisamente esa posibilidad la que hoy moviliza a esta familia, pues Laura tomó la decisión de dejar su trabajo para dedicarse por completo al cuidado de su hija, mientras Esteban asumió la responsabilidad económica del hogar. A pesar de contar con cobertura de salud, aseguran que no es suficiente.

“Aunque cuentan con cobertura de salud, aseguran que las terapias ofrecidas no son suficientes. Por eso, han recurrido a tratamientos particulares que Julia recibe seis días a la semana”, han explicado los papás en entrevistas con medios locales.

En medio de su búsqueda, encontraron una oportunidad que podría marcar un antes y un después en la vida de Julia.

Encontramos una fundación en Estados Unidos que lidera investigaciones sobre esta enfermedad y que organiza encuentros periódicos donde especialistas evalúan a niños de distintas partes del mundo. Allí podrían determinar si Julia es candidata a un tratamiento experimental”, explican los papás, incluso en videos que han publicado en sus redes sociales.

Julia, la niña manizaleña que inspira con su esperanza en medio de una condición ultra rara - crédito @juliagg0620/IG
Julia, la niña manizaleña que inspira con su esperanza en medio de una condición ultra rara - crédito @juliagg0620/IG

Sin embargo, el mayor obstáculo es económico. Viajar a Estados Unidos implica asumir costos que la familia no puede cubrir por sí sola. Por esta razón, decidieron acudir a la solidaridad de las personas.

“Sin recursos suficientes para cubrir el viaje, la estadía y otros gastos asociados, creamos una Vaki (‘Por Julia y por más niños como ella’) en la página web, con la que buscan recaudar fondos”, contaron los padres de familia.

El objetivo va más allá de asistir al congreso programado para julio. También buscan garantizar la continuidad de las terapias que, hasta ahora, han sido fundamentales en el desarrollo de su hija. Pero, además, hay un propósito mayor detrás de su lucha.

Aunque la urgencia es económica, hay una motivación de fondo: visibilizar una enfermedad prácticamente desconocida en el país“, puntualizaron.

Sus padres esperan que la historia de Julia permita que otros casos sean detectados a tiempo y que, eventualmente, Colombia pueda avanzar en el diagnóstico y tratamiento de estas condiciones”, señalan.

Temas Relacionados

JuliaSíndrome de BrainEnfermedades genéticas rarasManizalesColombia-Noticias

Más Noticias

Renunció el viceministro de Igualdad, Acxan Duque Gamez, tras denuncia de acoso sexual: “Es asqueroso”

La candidata presidencial Paloma Valencia compartió la denuncia de una funcionaria que recibió una fotografía íntima de Duque sin su consentimiento

Renunció el viceministro de Igualdad, Acxan Duque Gamez, tras denuncia de acoso sexual: “Es asqueroso”

Así está la intención de voto de los colombianos, según las más recientes encuestas: expertos analizaron los resultados

Infobae Colombia consultó con varios expertos, quienes analizaron el panorama electoral actual tras los resultados de las encuestas GAD3, Atlas Intel y el Centro Nacional de Consultoría

Así está la intención de voto de los colombianos, según las más recientes encuestas: expertos analizaron los resultados

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

El primer partido de la Llave A del repechaje mundialista se jugará en Guadalajara entre el representante de Oceanía y el de la Concacaf

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

Investigan a reconocido concesionario de carros por presuntas irregularidades financieras: la Superintendencia formuló cargos contra directivos y accionistas

Accionistas minoritarios habían denunciado anomalías en la empresa, lo que motivó la revisión de documentos y decisiones clave dentro del concesionario

Investigan a reconocido concesionario de carros por presuntas irregularidades financieras: la Superintendencia formuló cargos contra directivos y accionistas

Gustavo Petro tomó polémica medida con su cuenta personal de X: qué pasó

El mandatario colombiano utiliza la plataforma digital como tribuna para difundir la gestión de su administración

Gustavo Petro tomó polémica medida con su cuenta personal de X: qué pasó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

ENTRETENIMIENTO

Diego Sáenz y Cristina Warner confirmaron el fin de su relación: “Esperamos respeto”

Diego Sáenz y Cristina Warner confirmaron el fin de su relación: “Esperamos respeto”

Blessd dejó de seguir a Kris R y confirmó su distanciamiento: “Uno va entendiendo cómo se mueve todo”

Abiertas las votaciones de los Premios Nuestra Tierra 2026: así puede apoyar a su artista favorito

Blessd le sugirió a Westcol preguntarle a Petro sobre el uso de drogas en su próxima entrevista: “Todo el mundo ha probado”

La modelo Mara Cifuentes explicó por qué no se sometió a una transición de género: “Soy una sirena”

Deportes

Técnico de Jamaica calificó de “tragedia” no clasificar directo al Mundial en 2026: comparó la situación con el huracán Melissa

Técnico de Jamaica calificó de “tragedia” no clasificar directo al Mundial en 2026: comparó la situación con el huracán Melissa

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Figura de la selección de Croacia, rival de Colombia, halagó a Luis Díaz: “Es una tarea muy difícil”

Etapa 4 de la Vuelta a Cataluña: el británico Ethan Vernon fue el gran ganador, y Santiago Buitrago fue el colombiano más destacado

Así analiza la prensa de Croacia a la selección Colombia antes del amistoso por la fecha FIFA: “El más parecido en calidad”