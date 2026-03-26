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Pipe Bueno relató insólita situación que vivió en un evento privado: “Yo no bebía antes, pero ese día...”

El músico tuvo que interpretar una de sus canciones más populares de manera repetida, llevándolo al límite en lo físico y lo emocional

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Pipe Bueno revoluciona la sabana de Bogotá con el MX Fest 2025: música, gastronomía y experiencias en 360° - crédito @pipebueno/IG
Durante su charla con Westcol, Pipe Bueno relató una insólita situación a la que tuvo que hacer frente durante un evento privado - crédito @pipebueno/IG

Durante su paso por el canal de Westcol, el cantante Pipe Bueno relató una experiencia contractual inusual durante un show privado, donde interpretó la misma canción 14 veces consecutivas y recibió pago en dólares en circunstancias poco convencionales.

Aunque las contrataciones privadas bajo condiciones inusuales son algo recurrente en la música popular, lo que llamó la atención de los seguidores del cantante fue la descripción que hizo este sobre el modo en que fue recibiendo el pago.

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El evento revelado por el músico incluyó un requerimiento específico: interpretar repetidamente Recostada en la cama hasta sumar 14 ejecuciones sin pausa. En su relato, el artista puntualizó el desgaste y la gestión emocional que le dejó cumplir con esa condición durante la madrugada y entrada la mañana.

El propio Pipe Bueno señaló que al momento del show no consumía bebidas alcohólicas, pero la particularidad de la situación y lo exigente de la tarea lo llevó a modificar esa pauta durante las horas finales de la jornada, aceptando bebidas de los organizadores para adaptarse al ambiente y responder al cansancio físico.

- crédito Westcol/Kick

“Ya eran las diez y media de la mañana y yo estoy en el kiosco, papi, ya hecho mierda. Yo no bebía antes, pero ese día: ‘No, papá, ¡páseme un tequila! y empecé a beber”, relató.

Posteriormente, Pipe dijo que la persona que le contrató le colocó bolsas repletas de dólares en el centro de la sala, asegurando que era tanto dinero que tuvo que pedir ayuda para guardarse los billetes en su humanidad.

“Cuando el man llega, coge el micrófono y dice ‘traigan dólares, traigan dólares’ (…) Papi, trajeron unas tulas, las pusieron en la mitad y las abrieron, y llenas de dólares. Me empezaron a meter dólares papi por el chimbo, por todo lado y yo ‘hágale meta, meta, meta’”, narró fiel a su manera de ser descomplicada.

El episodio, narrado durante una transmisión en vivo junto al streamer, no tardó en generar viralidad en redes sociales por el detalle de la manera en que se le pagó por su presentación, así como por las condiciones del evento.

Pipe Bueno admitió que los memes por sus fotos con famosos lo llevaron al límite tras la muerte de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez y Pipe Bueno
Pipe Bueno admitió que la muerte de Yeison Jiménez le hizo responder de forma agresiva a un usuario que intentó bromear con la "mala suerte" que cargaba por tomarse fotos con famosos - crédito @Yeison Jiménez/Instagram

Desde hace años circula en redes sociales una teoría viral que gira alrededor de lo que se conoce como las “fotos malditas” de Pipe Bueno, haciendo referencia a múltiples imágenes —a menudo publicadas por él mismo— en las que el intérprete aparece junto a distintas celebridades y que fallecieron tiempo después, hecho que llevó a que recibiera comentarios en tono de burla donde lo acusaban de llevar la “mala suerte” a otros famosos.

Aunque el cantante procuró tomarse esta circunstancia en broma, los memes se hicieron más recurrentes luego de la muerte de su colega y amigo Yeison Jiménez, hecho que le hiciera expresar su enfado por primera vez.

Durante la charla con Westcol, el cantante se desahogó y reveló que cuando leyó un comentario que decía “Pipe #nomasfotos” en los días posteriores a la muerte de Jiménez, este respondió de forma violenta al usuario, dejando claro que el luto superó su intención de tomarse con calma ese tipo de situaciones.

“¿Sabe qué le digo perro? A mí la única vez que me dolió esa vuelta, me molestó y me dio tristeza. Es que siempre lo dijeron como un chiste, como lo que es, y uno tiene que aprender eso en este medio, pero cuando pasa lo de Yeison que es un amigo, un colega, y que alguien tenga los cojones de joder con eso… no. Yo sé que es un chiste, pero hay límite”, dijo el cantante con firmeza.

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