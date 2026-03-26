Ministro de Defensa anunció que dos aviones de la fuerza pública saldrán de circulación luego del accidente en Putumayo

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, descartó un ataque armado como causa del accidente aéreo ocurrido en Putumayo - crédito composición fotográfica: MinDefensa; InfoDefensa

La reciente decisión del Ministerio de Defensa de retirar dos aviones Hércules adicionales de la fuerza pública se da en medio de repercusiones tras el siniestro en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, el 23 de marzo de 2026, que dejó 69 oficiales fallecidos.

Según explicó Pedro Sánchez, “ese avión que está ya saliendo de operaciones fue fabricado en 1960, recibido en 1968”, un hecho que revela la antigüedad de parte del material aéreo involucrado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pedro Sánchez, jefe de la cartera, descartó que esta medida obedezca únicamente al trágico accidente. Al especificar los motivos del retiro de las aeronaves, detallando: “Uno lo saca porque cumplen el ciclo de operación o las horas de vuelo, otro porque ya no hay repuestos que uno puede encontrar, u otro, pues ya es costoso o riesgoso hacerlo”.

El ministro ilustró las dificultades técnicas con una comparación directa: “A veces es como usted intentar irle a comprar un repuesto a un iPhone 1 o al primer Samsung que salió. Ya la producción no se da al mismo nivel y hacer una actualización sale muy costoso, no es rentable”.

A la pregunta periodística sobre el total de aviones en cuestión, Sánchez confirmó: “Sí, sí. Son dos más el accidentado. Son tres”. Dejó en claro que la decisión es parte de un proceso técnico vigente: “No es una decisión que se tome ahorita a raíz de esto, sino es un proceso que se hace riguroso al interior de las fuerzas”.

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que tres aviones militares serán retirados de servicio. Explica que la decisión se debe a que cumplieron su ciclo de operación, la falta de repuestos y los altos costos de mantenimiento para aeronaves tan antiguas - crédito Ministerio de Defensa

Ministro de Defensa se alejó de la versión de Petro sobre condiciones del avión accidentado en Putumayo

El accidente del Hércules 1016, reavivó el debate público sobre la gestión de la flota aérea militar de Colombia, después de que el siniestro dejara 69 uniformados muertos y 57 heridos. El evento llevó al presidente Gustavo Petro a calificar de “chatarra” el avión siniestrado y a cuestionar la decisión de la administración anterior, bajo el mandato de Iván Duque, de aceptar la donación del aparato por parte del gobierno de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el accidente precipitó un anuncio del Gobierno: el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anticipó la firma de un Conpes por $13 billones para renovar y modernizar la flota, iniciativa informada por El Tiempo.

Al margen de las críticas políticas, Pedro Sánchez precisó que la aeronave, un Lockheed C-130 fabricado en 1983, había acumulado 1.038 horas de vuelo tras su más reciente mantenimiento realizado en 2023. Destacó además que, según los parámetros técnicos y la doctrina aeronáutica, “no son los años los que determinan si una aeronave puede seguir volando, sino las horas de uso y el rigor en su mantenimiento”, dijo Sánchez al medio de comunicación.

Dentro del Ejecutivo hay versiones encontradas sobre el accidente aéreo - crédito EFE/AFP/Europa Press

En el plano operacional, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general Carlos Fernando Silva, respaldó la competencia de la tripulación al señalar que acumulaba cerca de 6.000 horas de experiencia de vuelo en este modelo de avión.

A la espera del resultado oficial de las investigaciones, el ministro explicó que una de las principales hipótesis considera que el ala del avión golpeó un árbol durante el despegue.

Este dato fue acompañado de una aclaración: tanto las condiciones de la pista como el clima coincidían con las exigencias técnicas requeridas para el modelo en cuestión y el peso específico que transportaba. Respaldando este hecho, Sánchez señaló que horas después del accidente, otro avión Hércules logró aterrizar en la misma pista para evacuar heridos, bajo condiciones meteorológicas estables.

Un avión Hércules C-130 de la FAC sufrió un accidente cerca de la pista de La Tagua, en Puerto Leguizamo - crédito @MinMedio/X

La secretaria de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Carolina Arbeláez, solicitó la presencia de Sánchez en un debate de control político. Argumentó, con base en documentos oficiales presentados a la comisión que, a la fecha del accidente, existen más de $480.000 millones sin ejecutar en el presupuesto del Ministerio de Defensa, recursos que estaban destinados al mantenimiento y refuerzo de capacidades aéreas.

Arbeláez declaró: “Necesitamos respuestas de lo que está pasando en cuanto al presupuesto que se está ejecutando en el Ministerio de Defensa, hemos identificado que hay más de 480.000 millones de pesos sin ejecutar a la fecha para las capacidades y mantenimiento de los aviones, hay muchas preguntas que tenemos y el ministro deberá responder”.