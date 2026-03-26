Luis Gilberto Murillo aclaró las razones de su reunión con la mandataria encargada de Venezuela Delcy Rodríguez: “No estoy en esa agenda como candidato”

La próxima visita de Luis Gilberto Murillo a Venezuela responde al interés de reforzar la cooperación regional mediante una delegación de líderes religiosos, con un enfoque alejado de intereses partidistas o de campaña electoral - crédito suministrado a Infobae Colombia

Luis Gilberto Murillo aseguró que su próxima reunión con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, no responde a intereses políticos, sino a su preocupación por las relaciones bilaterales y el bienestar regional.

Subrayó que no participará en calidad de candidato presidencial, sino como “ciudadano preocupado”, una posición que busca diferenciarse del debate electoral sobre la diplomacia ciudadana y la política exterior, según Caracol Radio.

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Luis Gilberto Murillo explicó, en diálogo con el medio radial citado, que su asistencia a la reunión con Delcy Rodríguez obedece a fines humanitarios y de diplomacia ciudadana.

Murillo insistió en que su presencia responde a una motivación ciudadana. “Voy a tener reunión con la comunidad colombo-venezolana, pero no estoy en esa agenda como candidato, sino simplemente como un ciudadano global que quiere contribuir a que avancen estos procesos de reconstrucción, de estabilización de los países de la región”, explicó.

Al puntualizar su postura, rechazó cualquier intención de enviar señales electorales y recalcó su independencia de alianzas políticas.

El excanciller detalló que viaja como parte de una delegación compuesta por pastores estadounidenses, entre ellos Ramiro Peña y Rusbel Fonseca. “Ahí hay un grupo de pastores, de personas de fe que han estado haciendo mucha diplomacia silenciosa, relacionamiento silencioso”, precisó.

La gestión diplomática dirigida por Luis Gilberto Murillo incluyó propuestas para garantizar la apertura política en Venezuela y reclamó el incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno de Nicolás Maduro - crédito Miguel Gutiérrez / EFE

Destacó que fue invitado por este equipo para sumarse a la misión, similar a encuentros previos en Medellín, el Eje Cafetero y Bogotá, donde estos líderes promovieron vínculos entre empresarios y comunidades.

Según Murillo, el propósito de la delegación es fortalecer la cooperación entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela en iniciativas de reconstrucción. “Quieren que el empresariado colombiano, las microempresas, la gente realmente pueda estar en ese triángulo de reconstrucción de Venezuela, ese triángulo entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela”, sostuvo. Añadió que esta agenda es privada y no persigue intereses políticos de campaña, sino la construcción social.

Al referirse a las interacciones internacionales, el exfuncionario defendió la necesidad de un “equilibrio diplomático” para Colombia. Además, diferenció su agenda de la de otros candidatos y del gobierno actual, destacando la importancia de relaciones productivas con Estados Unidos, Venezuela y otros vecinos como Brasil, Perú, Ecuador y Panamá.

“Hay que mantener una relación armónica pero productiva con los Estados Unidos, pero también con Venezuela… e igualmente con nuestros vecinos”, señaló a Caracol Radio. Insistió en que su propuesta es pragmática y busca superar la polarización política.

En ese contexto, Murillo remarcó que la fórmula vicepresidencial que encabeza Luz María Zapata está diseñada para ofrecer un gobierno serio y orientado a los territorios más olvidados del país. “Nosotros lo que queremos es que en Colombia prime el talento y no el privilegio”, enfatizó al medio radial.. Además, subrayó que este enfoque corresponde a una agenda internacional que ya viene desarrollando.

Luis Gilberto Murillo, excanciller colombiano y candidato presidencial, junto al expresidente Gustavo Petro, con quien colaboró en el Gobierno antes de iniciar su campaña propia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Ante las especulaciones sobre un posible mensaje político hacia Estados Unidos o distanciamiento de otras candidaturas, recalcó: “Quiero ser fiel a lo que me comprometí con ellos, de que esto no tenía una lectura ni un objetivo político o político-electoral relacionado con Colombia, ni más faltaba”.

Críticas a Maduro y defensa de la democracia en Venezuela

En entrevista con Blu Radio, Murillo defendió su gestión como excanciller y cuestionó al régimen de Nicolás Maduro por su falta de compromiso con la transición democrática en Venezuela.

Explicó que, aunque Colombia no reconoció a Maduro como presidente, sí mantuvo relaciones de Estado a Estado por razones fronterizas y de interés mutuo. “Nosotros no reconocimos a Maduro como presidente porque no lo reconocimos. Pero existía una relación de Estado a Estado que debía mantenerse”, argumentó.

Aclaró que su participación en la posesión presidencial venezolana fue un acto protocolario, sin implicar reconocimiento al régimen. Hizo hincapié en que su gestión buscó establecer un cronograma electoral en Venezuela y propuso un mecanismo de transición que no fue aceptado. “Propusimos al régimen un mecanismo para compartir el poder y garantizar una transición democrática. Nunca aceptaron. Esa es la realidad que enfrentamos”, afirmó.

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano cuestionado por la oposición y por Colombia por la falta de garantías en el proceso electoral de su país - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

Murillo también criticó el incumplimiento de los acuerdos por parte de Maduro, atribuyéndole falta de garantías y exclusión de actores en los procesos democráticos. “Maduro traicionó la buena fe de Colombia. No permitió que todos los actores participaran, no entregó las garantías ni presentó las actas. Fue una clara falta de compromiso con el proceso que buscábamos impulsar”, denunció el excanciller.

Señaló que la presión diplomática de Colombia ayudó a establecer un cronograma electoral y destacó la importancia de instar a Venezuela a reincorporarse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como parte de la ruta hacia la protección ciudadana.