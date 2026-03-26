En Funza se adelantaron acciones legales para garantizar el derecho a la salud

Frente a la escasez de la vacuna SR, Bogotá mantendrá la inmunización gratuita solo para viajeros internacionales priorizados, mientras garantiza la cobertura infantil a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones en más de 200 puntos de la ciudad - crédito Secretaría de Salud

La Administración Municipal de Funza, en Cundinamarca, ha alcanzado una efectividad del 100% en los procesos legales orientados a la defensa del derecho a la salud de sus habitantes.

Desde el inicio de la vigencia 2024–2026, el municipio, a través de la Secretaría de Salud, ha gestionado un total de 3.349 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) y 810 acciones de tutela, permitiendo que 1.074 personas accedan oportunamente a servicios médicos, tratamientos y medicamentos.

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El acompañamiento legal que ofrece la entidad municipal abarca tanto el casco urbano como las zonas rurales. Este despliegue territorial busca garantizar que toda la población de Funza pueda ejercer el derecho a la salud, independientemente de su ubicación. La estrategia incluye asesoría personalizada, gestión administrativa y un seguimiento detallado de cada caso.

El municipio ha gestionado 3.349 PQRS y 810 acciones de tutela - crédito Alcaldía de Funza

De acuerdo con las cifras entregadas por la Secretaría de Salud, el municipio ha presentado resultados favorables en la totalidad de las acciones legales adelantadas ante las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Este resultado se traduce en la eliminación de barreras de acceso y en una reducción en los tiempos de respuesta para quienes enfrentan negativas o demoras en la atención requerida.

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil, destacó la importancia de la defensa activa del derecho a la salud y subrayó el compromiso de la administración local. “En Funza no permitimos que se vulneren los derechos de nuestros ciudadanos. La salud no es un favor, es un derecho, y desde esta Administración estamos comprometidos en defenderlo con todas las herramientas legales necesarias”, afirmó la mandataria.

El impacto de esta gestión se refleja en las más de 1.000 personas beneficiadas, quienes han recibido respuestas favorables ante la imposibilidad de acceder a citas médicas, medicamentos o tratamientos debido a restricciones impuestas por las EPS. El acompañamiento incluye orientación sobre los trámites y recursos disponibles, así como la presentación y seguimiento de tutelas cuando resulta necesario.

La alcaldesa de Funza entregó un balance sobre la gestión - crédito Alcaldia de Funza

El proceso de atención se inicia con la recepción de la PQRS, a partir de la cual la Secretaría de Salud evalúa la situación y define la ruta a seguir. En los casos donde se detectan vulneraciones al derecho a la salud, se procede con la acción de tutela. Este procedimiento se ha consolidado como una herramienta efectiva para resolver conflictos entre usuarios y prestadores del sistema de salud.

La administración municipal mantiene abierta la invitación a la comunidad para acudir a la Secretaría de Salud, ubicada en la Calle 11 No. 9-15, donde se ofrece orientación y acompañamiento de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El objetivo es que los habitantes de Funza encuentren apoyo ante cualquier dificultad relacionada con el acceso al sistema de salud.

El modelo implementado por la administración local se ha caracterizado por su cobertura integral y su enfoque en la eliminación de barreras administrativas, legales y territoriales. Las cifras reportadas durante 2024 evidencian la consolidación de una estrategia orientada a garantizar la atención efectiva y oportuna, sin distinción de lugar de residencia.

La Administración Municipal de Funza afirmó que continuará con su labor de promoción y defensa del acceso a la salud

La experiencia recogida por el equipo de la Secretaría de Salud y los resultados alcanzados han fortalecido la capacidad institucional del municipio para enfrentar los retos asociados a la defensa del derecho a la salud. La gestión de las PQRS y de las acciones de tutela se realiza bajo un protocolo que prioriza la celeridad y la protección de los derechos fundamentales de la población.

La Administración Municipal de Funza afirmó que continuará con su labor de promoción y defensa del acceso a la salud, con un enfoque en la prevención de vulneraciones y la búsqueda de soluciones inmediatas para la comunidad. El balance de la vigencia 2024–2026 posiciona al municipio como un caso de referencia en la gestión de los derechos en el ámbito local colombiano.