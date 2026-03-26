Comandante del Ejército anunció el traslado de cuerpos de las víctimas tras accidente aéreo en Putumayo: “Rendir honores”

El Ejército Nacional dispuso la movilización de las víctimas hacia diferentes regiones, mientras avanza la identificación y se organizan ceremonias solemnes en todo el país - crédito @COMANDANTE_EJC/X

El comandante del Ejército Nacional, mayor general Royer Gómez Herrera, informó desde el Congreso de la República que los cuerpos de los 69 uniformados fallecidos en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, se trasladan a diferentes zonas del país para rendirles honores.

El uniformado detalló que el proceso de identificación de las víctimas comenzó durante la madrugada de este jueves 26 de marzo de 2026, y que los traslados buscan acompañar a cada uno hasta su destino final.

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La tragedia ocurrió cuando una aeronave Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se estrelló en el municipio de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, poco después de despegar.

La tragedia ocurrió cuando una aeronave Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se estrelló en el municipio de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo - crédito @MinMedio/X

El balance oficial entregado por la comandancia del Ejército estableció que entre los fallecidos se encuentran 61 soldados, seis aviadores y dos policías. Los uniformados habían cumplido misiones de seguridad en las elecciones del 8 de marzo y se disponían a iniciar su ciclo de descanso tras concluir esa responsabilidad en el sur del país.

En relación con las víctimas, Gómez Herrera señaló: “Ya empezó la identificación de cuerpos y desde el día de hoy en las primeras horas de la mañana ya estamos trasladando los diferentes cuerpos a distintas partes del país para rendirles honores y acompañarlos hasta su última morada”. El accidente también dejó 57 uniformados heridos, quienes reciben atención médica en centros hospitalarios de la región.

. El accidente también dejó 57 uniformados heridos, quienes reciben atención médica en centros hospitalarios de la región - crédito @COMANDANTE_EJC/X

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó que los uniformados fallecieron en cumplimiento de su labor de defender la nación y manifestó que el país se encuentra en duelo.

Sánchez confirmó que el Estado se hará cargo de los costos de traslado y de los trámites funerarios, además de anuncios sobre compensaciones para las familias, incluyendo soluciones de vivienda cubiertas en su totalidad.

En el Congreso, los senadores de la Comisión Segunda solicitaron detalles adicionales sobre el accidente. Algunos de sus integrantes presentaron una proposición para citar a debate de control político tanto al ministro de Defensa como al comandante de la FAC y al director de la Aeronáutica Civil, con el propósito de esclarecer las circunstancias del siniestro.

Pedro Sánchez confirmó que el Estado se hará cargo de los costos de traslado y de los trámites funerarios - crédito Luisa González/REUTERS

La tragedia se produjo mientras el país enfrenta otros retos en materia de seguridad y orden público, como el paro minero en el Bajo Cauca y la reciente detonación de una bomba lanzada por Ecuador que habría impactado en territorio colombiano de forma accidental. A pesar de estos hechos, el ministro reiteró la necesidad de fortalecer el sector defensa para garantizar mejores condiciones a los integrantes de la fuerza pública.

Cuestionamientos de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro expresó dudas sobre la información oficial referente al accidente de la aeronave Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo.

El mandatario afirmó que “no existe un avión con vida útil de un siglo” y criticó los argumentos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana acerca de la longevidad de la aeronave siniestrada el 23 de marzo de 2026. Petro publicó en X que “nadie es tan irresponsable como para pensar eso”, en respuesta a las declaraciones del general Carlos Silva, comandante de la FAC.

El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar las declaraciones del comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito Presidencia

El general Silva había señalado que la aeronave, fabricada en 1983 y adquirida por Colombia en 2020, mantenía una vida útil estimada de 40 años más, basando su cálculo en las horas de vuelo disponibles según su diseño de fábrica. Silva precisó que, al momento de la compra, el aparato contaba con 20.294 horas de vuelo restantes, lo que permitiría su operación durante varias décadas si se mantuviera el promedio anual de actividad.

Pese a las explicaciones técnicas, el presidente Petro insistió en que la antigüedad del avión no puede justificarse, al tiempo que descartó que el siniestro esté vinculado al estado de la aeronave, la pista, la pericia de la tripulación o a un ataque externo.