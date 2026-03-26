Colombia

Bogotá realizó velatón en el Monumento a los Héroes por los 69 uniformados muertos en accidente aéreo en Putumayo

La ceremonia reunió a familiares, autoridades y ciudadanos en un acto simbólico de memoria, mientras avanzan la identificación de las víctimas, la entrega de cuerpos y el acompañamiento institucional a los heridos y sus allegados

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Frente a la Fundación Santa Fe, una vigilia por Miguel Uribe Turbay que rechaza la violencia política - crédito EFE
Velas encendidas y minutos de silencio marcaron la jornada en honor a las víctimas del siniestro aéreo. - crédito EFE

Bogotá se unió al luto nacional con una velatón en el Monumento a los Héroes Caídos, donde decenas de uniformados, ciudadanos y familiares rindieron tributo a los 69 integrantes de la Fuerza Pública que fallecieron en el accidente del avión C-130 Hércules en Putumayo.

El acto, realizado en la localidad de Teusaquillo, se convirtió en un espacio de recogimiento y memoria colectiva. Velas blancas, minutos de silencio y oraciones marcaron la jornada, en la que los asistentes expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas.

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Durante la ceremonia, los asistentes participaron en actos simbólicos como una eucaristía y el rezo del rosario, acompañados por miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Se formaron calles de honor y se encendieron decenas de velas, representando cada una de las vidas perdidas en el siniestro aéreo. Además, se proyectaron imágenes de los uniformados fallecidos, mientras se guardaba un minuto de silencio en su memoria. El Batallón de Guardia Presidencial acompañó el homenaje, reforzando el carácter solemne del evento.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia - crédito Camila Díaz/Colprensa
La ceremonia incluyó actos religiosos y calles de honor en señal de respeto por los uniformados. - crédito Camila Díaz/Colprensa (referencia)

Una de las tragedias aéreas más recientes

De acuerdo con información oficial, en la aeronave se movilizaban 126 personas, entre ellas 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y 2 integrantes de la Policía Nacional

El accidente dejó 69 fallecidos y 57 heridos, en lo que ha sido catalogado como uno de los siniestros aéreos más graves en la historia reciente de la Fuerza Pública en Colombia. La tragedia ocurrió en jurisdicción de Puerto Leguízamo, Putumayo.

Avances en la identificación y entrega de cuerpos

Tras el accidente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha liderado los procesos de identificación de las víctimas, permitiendo avanzar en la entrega de los cuerpos a sus familias.

Entre los uniformados ya identificados y entregados se encuentran:

  • Cabo Tercero Yeferson Fabián Otavo Yaima.
  • Soldado Profesional Benjamín Esteban Pérez Torres.
  • Soldado Profesional Andrés Javier Moreno Chávez.
  • Soldado Profesional Mateo Herrera López.
  • Soldado Profesional Daniel Esteban Arias Pérez.
  • Soldado Profesional Rafael Santos Guerra Almeida.
  • Soldado Profesional Luis Eduardo Blanco Hernández.
  • Soldado Profesional Leandro Díaz Reyes.
  • Soldado Profesional Anderson Stiven Moreano Canticus.
  • Soldado Profesional Jeison Mena Hurtado.
  • Soldado Profesional Cristian Camilo Contreras Astroza.
  • Soldado Profesional Cristian Camilo Baza Tordecilla.
  • Soldado Profesional Luis Eduardo González Hernández.
  • Soldado Profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes.
  • Soldado Profesional Jesús Eduardo Hernández Hernández.
  • Soldado Profesional Jaider Alexis Solís Torres.
  • Soldado Profesional Jesús Enrique Chiquillo Miranda.
  • Soldado Profesional Wilson Daniel Otavo Tique.
  • Soldado Profesional Marco Tulio Martínez Varón.

Las autoridades han reiterado que los procesos continúan para garantizar una entrega digna y oportuna a todas las familias afectadas.

Avanzan los procesos forenses que han permitido identificar y entregar a varios de los uniformados a sus familias, en medio del duelo nacional. - crédito @COL_EJERCITO/X
Avanzan los procesos forenses que han permitido identificar y entregar a varios de los uniformados a sus familias, en medio del duelo nacional. - crédito @COL_EJERCITO/X

Acompañamiento institucional a las familias

En un comunicado, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana informaron que se han dispuesto equipos multidisciplinarios para brindar apoyo integral a los familiares de las víctimas.

“Se ofrece acompañamiento psicológico, social y administrativo, reafirmando el compromiso de apoyar de manera permanente a quienes sirvieron con honor a la patria”, señaló la institución.

Este acompañamiento también se extiende a los 57 uniformados heridos, quienes reciben atención médica y seguimiento especializado.

Homenajes en todo el país

La velatón en Bogotá no fue un hecho aislado. Diferentes ciudades de Colombia replicaron actos de homenaje, evidenciando la magnitud del impacto nacional.

En lugares como Florencia, Cúcuta, Cali e Ibagué, ciudadanos realizaron actos como minutos de silencio, encendido de velas, actos religiosos y mensajes de solidaridad.

En ciudades como Medellín, Popayán y Mocoa, también se desarrollaron ceremonias similares, donde la comunidad se volcó a las calles para honrar a los uniformados.

Mensajes que conmueven al país

Uno de los aspectos más impactantes tras la tragedia han sido los últimos mensajes enviados por algunos uniformados antes del accidente.

Videos grabados desde el interior del avión muestran a varios de ellos despidiéndose de sus familias con alegría y esperanza, sin imaginar el desenlace fatal.

Entre estos casos, se conoció el del cabo primero Jairo Andrés Rincón Machado, quien anunció que regresaría para celebrar el cumpleaños de su hija, y el del soldado profesional Juan Sebastián Chaberra, quien expresó su emoción por volver a Medellín tras dos años de servicio.

Estos testimonios han intensificado el dolor colectivo y han convertido la tragedia en una herida nacional profundamente sentida.

Ciudadanos, militares y familiares se reunieron en un acto simbólico de memoria y acompañamiento colectivo. - crédito CityTv
Ciudadanos, militares y familiares se reunieron en un acto simbólico de memoria y acompañamiento colectivo. - crédito CityTv

Lo que sigue tras la tragedia

Mientras continúan los homenajes, Colombia permanece atenta a las investigaciones que buscan esclarecer las causas del accidente.

Las autoridades avanzan en la atención de los heridos, el acompañamiento a las familias y los procesos judiciales y técnicos del siniestro.

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