Alerta sanitaria de Estados Unidos por dengue en Colombia: viajeros bajo advertencia

El CDC de Estados Unidos emitió una advertencia sanitaria para viajeros a Colombia por el aumento de casos de dengue tras intensas inundaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos emitió una advertencia sanitaria para sus connacionales que viajen a Colombia por el incremento de casos de dengue y el riesgo de contagio asociado a recientes inundaciones.

Según informó la Embajada de Estados Unidos en Colombia, la alerta se encuentra en nivel 1, lo que implica la recomendación de adoptar precauciones habituales sin restricción de desplazamientos. La CDC considera que el dengue constituye un riesgo persistente en diversas regiones tropicales y subtropicales.

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En el caso de Colombia, la incidencia de la enfermedad mostró un aumento relevante, especialmente tras episodios de lluvias intensas y graves inundaciones. De acuerdo con la dependencia estadounidense, estos eventos favorecen la proliferación de los mosquitos transmisores y elevan el riesgo de infecciones como chikungunya, malaria, zika y fiebre amarilla. Además, existe una alerta sobre la posibilidad de enfermedades transmitidas por agua contaminada en algunas zonas del país.

Recomendaciones y medidas para viajeros

Las autoridades aconsejan a quienes visiten Colombia el uso de repelentes aprobados y el uso de ropa que cubra la mayor parte del cuerpo como prevención contra el dengue - crédito VisualesIa

Ante la situación epidemiológica, la CDC reforzó las recomendaciones para los viajeros estadounidenses que ingresen a Colombia. Entre las pautas principales, las autoridades sugieren:

Evitar el contacto con aguas de inundación.

Vestir prendas que cubran la mayor parte del cuerpo.

Dormir en habitaciones protegidas con aire acondicionado o mosquiteras.

Uso de repelentes registrados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Consulta médica previa al viaje para evaluar riesgos y opciones de vacunación.

Según la Embajada de Estados Unidos en Colombia, los viajeros pueden acudir a los servicios consulares en Bogotá y Barranquilla, o contactar la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado para asistencia adicional.

La advertencia emitida por el CDC no se limita a Colombia. Más de 15 destinos internacionales, incluidos países de Asia, el Pacífico, el Caribe, África, el Medio Oriente y otras regiones de América, figuran en la lista de lugares donde se detectó un repunte reciente de casos.

El CDC detalló que el dengue mantiene una presencia constante en muchas áreas del mundo, con brotes que suelen repetirse cada dos a cinco años.

Factores climáticos y expansión del dengue

El nivel de alerta en Colombia por dengue es 1, lo que implica recomendaciones sin restricciones de desplazamiento según la Embajada de Estados Unidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El repunte de dengue en Colombia y otros países de la región guarda relación con fenómenos climáticos extremos. Informes de la revista One Earth muestran que el ciclón y el fenómeno de El Niño de 2023 provocaron un brote de dengue diez veces mayor a lo habitual en zonas secas de Perú.

El análisis indica que el 60% de los casos registrados en esas áreas se atribuye a lluvias extremas y temperaturas elevadas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que ocurren hasta 400 millones de infecciones anuales por dengue en el mundo y que una de cada cuatro personas infectadas desarrolla síntomas.

Síntomas, tratamiento y prevención

El dengue se transmite por la picadura de mosquitos del género Aedes, habituales en climas cálidos y húmedos. El CDC explica que los síntomas incluyen fiebre aguda, dolor muscular y articular, náuseas, vómitos y erupciones cutáneas.

El periodo de incubación oscila entre 3 y 14 días y la mayoría de los pacientes se recupera entre 2 y 7 días. En ciertos casos, la enfermedad puede evolucionar hacia formas graves con hemorragias o signos de choque, una condición que requiere atención hospitalaria inmediata.

No existe un tratamiento antiviral específico para el dengue. Los especialistas recomiendan reposo, ingesta abundante de líquidos y el uso de paracetamol para controlar la fiebre y el dolor.

La proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, chikungunya y zika aumenta tras episodios de lluvias y clima extremo en Colombia - Visuales IA

El CDC desaconseja el uso de antiinflamatorios no esteroideos por el riesgo de hemorragias. Para la prevención, la agencia sanitaria estadounidense informó que existe una vacuna autorizada para menores de 9 a 16 años que hayan tenido dengue previamente y residan en zonas endémicas.

Protocolo y vigilancia en puntos de ingreso

El aviso del CDC busca reforzar la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada a Estados Unidos, en particular en los aeropuertos que reciben vuelos desde regiones afectadas.

Las autoridades sanitarias intensificaron las acciones de información para viajeros y ajustan los protocolos de detección ante la posibilidad de casos importados. El dengue representa un desafío creciente debido a la expansión geográfica del mosquito vector y el aumento de la movilidad internacional.

Además de la alerta por dengue, el CDC mantiene recomendaciones para prevenir otras enfermedades transmitidas por mosquitos, como la chikungunya y la fiebre amarilla. La agencia estadounidense actualiza periódicamente el listado de regiones en riesgo y las medidas de protección recomendadas tanto para el público general como para los profesionales de la salud.