Colombia

Agentes de tránsito de Medellín se enfrentan al alcalde Fico y exigen garantías laborales por incumplimientos de la Secretaría de Movilidad

Las denuncias de los funcionarios apuntan a una modificación de horarios sin consulta, la falta de entrega de uniformes y la necesidad de ajustes en la carga laboral ante la falta de personal suficiente

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Las manifestaciones se centraron en el rechazo a la implementación de turnos nocturnos fragmentados y sin previo acuerdo con los agentes - crédito Concejal José Luis Marín/X

La protesta de los agentes de tránsito de Medellín expuso las dificultades laborales que enfrentan y cuestiona la gestión de la administración liderada por el alcalde Federico Gutiérrez. El 25 de marzo, los funcionarios salieron a las calles, no para regular el tráfico, sino para exigir garantías laborales.

Ese día, los agentes bloquearon la autopista Norte en sentido sur-norte, frente a la sede de la entidad. La protesta se sumó a la del día anterior, cuando los uniformados acudieron al despacho del secretario de Movilidad, general (r) Pablo Ferney Ruiz, para exigir respuestas.

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Las consignas y pancartas apuntaron a la alcaldía y a la Secretaría de Movilidad, reclamando respeto a los acuerdos laborales, mejores condiciones de trabajo, rechazo a los turnos nocturnos fragmentados, falta de dotación y escasez de personal. El principal reclamo de los agentes gira en torno a la asignación de turnos nocturnos fragmentados de dos a cuatro horas, una medida que, según los manifestantes, fue implementada de forma arbitraria y sin consulta previa.

El déficit de agentes de tránsito en Medellín alcanza los 1.080 funcionarios, lo que compromete la gestión del tráfico en temporadas de alta demanda - crédito Concejal José Luis Marín/X
El déficit de agentes de tránsito en Medellín alcanza los 1.080 funcionarios, lo que compromete la gestión del tráfico en temporadas de alta demanda - crédito Concejal José Luis Marín/X

Los nuevos horarios, detallados en la resolución 17607 del 6 de marzo de 2026, incluyen jornadas que inician a la medianoche y concluyen a las 4:00 a. m., o que comienzan a las 9:00 p. m. y terminan a medianoche. Incluso hay turnos de solo dos horas, de 10:00 p. m. a 12:00 a. m., lo que, denuncian, afecta directamente su estabilidad económica, su descanso y el tiempo con sus familias.

El vocero de la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte (Andett), Carlos Giraldo, calificó la medida como insostenible. En declaraciones al medio El Colombiano precisó que: “A Medellín le faltan 1.080 agentes de tránsito para atender todos los requerimientos y ahora con el personal que tenemos nos quieren poner a trabajar como si estuviéramos en turnos de oficina. Con eso la ciudad va a colapsar”.

La ciudad cuenta actualmente con solo 514 agentes, una cifra muy por debajo de las necesidades operativas, especialmente en semanas de alta demanda como la Semana Santa, cuando la administración municipal prometió acompañamiento permanente de Policía y agentes de tránsito en eventos religiosos y en las principales vías de ingreso y salida de Medellín.

Falta de dotación y condiciones de trabajo

- crédito Alcaldía de Medellín
La administración municipal incumplió el acuerdo sobre la entrega de uniformes y calzado, prolongando la precariedad en las condiciones laborales - crédito Alcaldía de Medellín

Los agentes también denunciaron que llevan dos años sin recibir dotación de uniformes y calzado, lo que agrava las condiciones en las que desarrollan su labor. “Tenemos compañeros que se les mojan sus zapatos y al otro día tienen que madrugar con sus botas mojadas a prestar el servicio porque no tienen calzado. Los lockers de las mujeres, ese es el pan de cada día: no tengo zapatos, pegando zapatos, comprando zapatos”, señaló uno de los voceros.

Según los trabajadores, la administración tenía un acuerdo para la entrega de uniformes en 2025, el cual no se ha cumplido. Además, reclaman que la modificación de los turnos laborales va en contra del artículo 39 del decreto 1042 y desconoce los derechos adquiridos mediante acuerdos previos con la entidad.

Exigencias y llamados a la Alcaldía

Las demandas de los agentes de tránsito son claras: que se respeten los acuerdos existentes, que se garantice el cumplimiento de la ley laboral y que se mantengan los turnos habituales, considerados más efectivos para la atención ciudadana. Piden que el secretario de Movilidad y el alcalde Federico Gutiérrez se sienten a dialogar con los sindicatos y trabajadores para buscar soluciones conjuntas que beneficien tanto a los empleados como a la administración y a la ciudadanía.

Las demandas de los agentes incluyen respeto a los acuerdos laborales y diálogo directo con el alcalde Federico Gutiérrez y la Secretaría de Movilidad - crédito Concejal José Luis Marín/X

El concejal José Luis Marín respaldó la protesta y cuestionó la actitud de la Alcaldía: “Antes fue el cuerpo de bomberos, hoy son los agentes de tránsito de Medellín quienes protestan ante la falta de garantías laborales por parte de la administración”. Marín señaló el aumento inconsulto de la jornada laboral, la falta de dotación y el déficit de personal como los puntos más críticos.

La situación se agudiza con la proximidad de la Semana Mayor y la suspensión temporal del pico y placa, cuando el trabajo de los agentes será aún más exigente. Los trabajadores insisten en que defender sus derechos laborales es también defender un servicio de movilidad eficiente y seguro para toda la ciudad y exigen una respuesta inmediata del gobierno local.

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