Mónica Rodríguez se pronunció tras salida de presentadores de Caracol Televisión por denuncias de acoso sexual: “Faltan muchos”

La presentadora Mónica Rodríguez se pronunció tras la salida de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas de Caracol Televisión, por denuncias de acoso sexual - crédito monyrodriguezoficial/ Instagram

La salida de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas de Caracol Televisión intensificó el debate en el periodismo colombiano sobre la respuesta institucional frente a las denuncias de acoso sexual.

Mónica Rodríguez, periodista y activista, utilizó sus redes sociales para subrayar la magnitud del problema. En su mensaje, advirtió que los casos conocidos hasta ahora serían solo una parte de una problemática mucho más amplia.

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“Falta… y mucho. Muchos… en TODOS los medios, empresas del sector público y privado, entidades del Estado (sic)”, publicó Rodríguez en su cuenta de X. Según la comunicadora, el acoso no se limita a un medio específico ni a una sola persona.

“Estamos rodeadas de acosadores y en los mismos lugares de trabajo lo omiten deliberadamente”, escribió, cuestionando el silencio de las instituciones y la escasa respuesta ante las denuncias.

Mónica Rodríguez denunció en redes sociales que el acoso sexual en Colombia afecta a todos los medios, empresas y entidades, y que los casos reconocidos serían la punta del iceberg - crédito @MONYRODRIGUEZOF / X

“Años y años de silencio e impunidad. Años acumulados de dolor para las víctimas de acoso sexual”, puntualizó la periodista, subrayando las consecuencias emocionales y sociales que enfrentan quienes han sufrido estas situaciones.

Contexto de la crisis en Caracol Televisión

El 24 de marzo, Caracol Televisión anunció la salida de Orrego y Vargas mediante un comunicado oficial. La empresa calificó las denuncias como “de particular gravedad” y explicó que las decisiones laborales no constituyen un juicio sobre los hechos, sino que buscan proteger a las personas involucradas y garantizar la independencia de las investigaciones. El canal también aclaró que las investigaciones continúan en curso.

Jorge Alfredo Vargas, en su pronunciamiento público, aseguró atravesar la situación con “serenidad” y señaló que su retiro del canal se dio por mutuo acuerdo. “Tengo la tranquilidad de conciencia de haber actuado bajo parámetros de respeto y buen comportamiento”, afirmó el presentador.

La salida de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas de Caracol Televisión incrementó el debate sobre el manejo institucional de denuncias de acoso sexual en medios colombianos - crédito @orregoricardo/IG y @jorgeavargas67 / IG

La reacción de Mónica Rodríguez se suma a la de otras comunicadoras y exintegrantes del canal que decidieron romper el silencio. Catalina Botero, periodista y excolaboradora de Caracol, habilitó sus redes sociales para recopilar testimonios de mujeres que aseguran haber vivido situaciones similares.

Botero relató que algunas de estas denuncias se remontan a más de dos décadas y comparten patrones como mensajes insinuantes, tocamientos indebidos y presuntos abusos de poder.

Impunidad y silencio institucional

Rodríguez cuestionó la persistencia de la impunidad en este tipo de casos. “Con todo lo que he leído, puedo asegurar que estamos rodeadas de acosadores y que en los mismos lugares de trabajo lo omiten deliberadamente, porque muchas fueron a denunciar y nunca pasó nada”, enfatizó la periodista.

La falta de respuesta institucional, según Rodríguez, habría contribuido a perpetuar ciclos de silencio y de dolor para las víctimas.

La activista añadió que el fenómeno no se limita solo al acoso sexual. En su mensaje, planteó que si los casos de acoso laboral también salieran a la luz, el panorama sería aún más preocupante. “Y bueno, si se destaparan los casos de acoso laboral, ni hablar, no quedaría títere con cabeza”, concluyó en una frase ampliamente replicada en redes sociales.

Caracol Televisión informó sobre la terminación de los contratos con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas - crédito @CaracolTV/X

Reacciones y consecuencias en el sector

Las declaraciones de Rodríguez reactivaron el debate sobre la seguridad y la protección en los entornos laborales, especialmente en los medios de comunicación. La periodista impulsó iniciativas similares al movimiento “Me Too” en Colombia, alentando a más mujeres a compartir sus experiencias y a visibilizar lo que por años permaneció sin ser escuchado.

Según testimonios recopilados por Catalina Botero, algunas profesionales habrían sido desvinculadas tras denunciar estos hechos, lo que refuerza la preocupación sobre la respuesta de las empresas frente a este tipo de conductas.

“Muchas mujeres no fueron escuchadas en su momento”, afirmó Botero en su cuenta de X, y puso a disposición un canal para que otras víctimas pudieran enviar sus relatos de forma confidencial.

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación confirmó la apertura de una investigación para esclarecer las denuncias, trasladando el caso al ámbito judicial. El organismo busca determinar los hechos y establecer responsabilidades en torno a las acusaciones que han sacudido a uno de los principales canales de televisión del país.