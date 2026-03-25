Colombia

Medicina Legal identificó víctimas del accidente aéreo en Putumayo: Ejército ya recibió los cuerpos de 19 militares

La entidad forense trasladó a Bogotá la totalidad de los cuerpos recuperados y desplegó equipos interdisciplinarios para avanzar en los procesos de identificación y entrega a familiares

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Más de 120 ocupantes viajaban en la aeronave, principalmente personal militar cuando se estrelló en Putumayo - crédito @MinMedio/X
Medicina Legal indicó que continuará con los procesos de identificación de las demás víctimas del siniestro - crédito @MinMedio/X

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que logró la identificación de 19 de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que se vio involucrada una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Según la entidad, los cuerpos fueron trasladados en su totalidad a la ciudad de Bogotá para adelantar los procedimientos técnico-científicos correspondientes.

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De acuerdo con el comunicado oficial, “se recibió en la ciudad de Bogotá la totalidad de los cuerpos recuperados en el lugar del siniestro para adelantar los respectivos procesos técnico-científicos de identificación”, en el marco de la atención institucional al accidente. La entidad señaló que estos procedimientos buscan garantizar la identificación plena de las víctimas y la posterior entrega a sus familiares.

Identificación de víctimas y despliegue forense

El accidente dejó 69 muertos y 57 heridos, según el reporte oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
El accidente dejó 69 muertos y 57 heridos, según el reporte oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Para atender la emergencia, Medicina Legal dispuso doce equipos forenses interdisciplinarios integrados por médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo. Estos grupos trabajan de manera coordinada en los procesos de análisis, identificación y entrega de los cuerpos.

El informe oficial indica que “la entidad ha dispuesto doce equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios (…) quienes trabajan de manera articulada para realizar los procedimientos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares”.

Como resultado de los análisis adelantados, en un primer momento las autoridades confirmaron la identificación de 10 víctimas: Ariel Leonardo Villota Guevara, mayor Jaime Alexander Fernández Camargo; Yeferson Fabián Otavo Yaima; Andrés Javier Moreno Chávez; Luis Eduardo Blanco Hernández; Mateo Herrera López; Benjamín Esteban Pérez Torres; Jhonathan Stid Pinzón Reyes; Rafael Santos Guerra Almeida y Daniel Esteban Arias Pérez.

Posteriormente, Medicina Legal indicó que continuará con los procesos de identificación de las demás víctimas del siniestro. En ese sentido, señaló que “el Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares”.

Ejército recibió los cuerpos de 19 militares

El Ejército precisó que los actos protocolarios se desarrollarán conforme a las tradiciones militares, en acompañamiento de las familias y autoridades locales - crédito Ejército Nacional
El Ejército precisó que los actos protocolarios se desarrollarán conforme a las tradiciones militares, en acompañamiento de las familias y autoridades locales - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional informó, a través de un comunicado oficial, la culminación de los procesos de identificación adelantados por Medicina Legal, y la recepción de los cuerpos de varios uniformados fallecidos, quienes serán despedidos con honores militares en distintas regiones del país.

De acuerdo con la información divulgada y actualizada al 25 de marzo, los uniformados identificados son:

  1. Cabo Tercero Yeferson Fabián Otavo Yaima.
  2. Soldado Profesional Andrés Javier Moreno Chávez.
  3. Soldado Profesional Luis Eduardo Blanco Hernández, quien será despedido con honores en el municipio de Aratoca, Santander.
  4. Soldado Profesional Mateo Herrera López, cuyos actos fúnebres se realizarán en Armenia, Quindío.
  5. Soldado Profesional Benjamín Esteban Pérez Torres, quien recibirá honores militares en Dabeiba, Antioquia.
  6. Soldado Profesional Rafael Santos Guerra Almeida, con ceremonias previstas en Villanueva, Bolívar.
  7. Soldado Profesional Daniel Esteban Arias Pérez, cuyos honores se llevarán a cabo en Puerto Libertador, Córdoba.
  8. Soldado Profesional Leandro Díaz Reyes.
  9. Soldado Profesional Anderson Stiven Moreano Canticus.
  10. Soldado Profesional Jeison Mena Hurtado.
  11. Soldado Profesional Cristian Camilo Contreras Astroza.
  12. Soldado Profesional Cristian Camilo Baza Tordecilla.
  13. Soldado Profesional Luis Eduardo González Hernández.
  14. Soldado Profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes.
  15. Soldado Profesional Jesús Eduardo Hernández Hernández.
  16. Soldado Profesional Jaider Alexis Solís Torres.
  17. Soldado Profesional Jesús Enrique Chiquillo Miranda.
  18. Soldado Profesional Wilson Daniel Otavo Tique.
  19. Soldado Profesional Marco Tulio Martínez Varón.

El Ejército precisó que los actos protocolarios se desarrollarán conforme a las tradiciones militares, en acompañamiento de las familias y autoridades locales en cada una de las regiones donde serán despedidos.

Avance de la investigación del accidente

Once tripulantes y 113 militares iban a bordo del Hércules C-130 al momento del accidente ocurrido poco después de las 9:41 a. m. - crédito Captura video Presidencia
Once tripulantes y 113 militares iban a bordo del Hércules C-130 al momento del accidente ocurrido poco después de las 9:41 a. m. - crédito Captura video Presidencia

De manera paralela, la investigación sobre el accidente del avión Hércules C-130 FAC 1016 avanza bajo la supervisión de un equipo especializado en seguridad operacional, siguiendo protocolos nacionales e internacionales. El siniestro dejó un total de 69 personas fallecidas y 57 heridas, entre los militares que se desplazaban entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Silva, explicó que el proceso investigativo se desarrolla con base en criterios técnicos establecidos. “La investigación no responde a decisiones arbitrarias, sino a una normatividad técnica definida”, afirmó, al señalar que el objetivo es esclarecer lo ocurrido mediante evidencia verificable.

Según el reporte entregado, la aeronave despegó desde Bogotá a las 7:00 a. m. y, tras arribar a Puerto Leguízamo, se preparó para realizar vuelos internos. En el primer trayecto abordaron 113 militares del Ejército Nacional. El accidente se registró a las 9:41 a. m., minutos después del despegue, en circunstancias que aún son materia de análisis.

Durante la presentación del informe, se detalló el comportamiento de la aeronave antes del impacto. “Por algún motivo, el avión viró en descenso hasta impactar a 1,8 kilómetros de la pista”, indicó el general Silva, que también explicó que el incendio posterior consumió gran parte de la estructura debido a los materiales de fabricación y al combustible transportado.

El avión militar, que cumplía trayectos internos y transportaba personal y carga, se precipitó poco después de despegar desde Puerto Leguízamo - crédito Reuters
El avión militar, que cumplía trayectos internos y transportaba personal y carga, se precipitó poco después de despegar desde Puerto Leguízamo - crédito REUTERS

Asimismo, se expusieron imágenes aéreas del lugar del siniestro, en las que se observa el estado de la aeronave tras el impacto. El comandante señaló que el líquido hallado en la zona correspondía a una mezcla de combustible, fluidos hidráulicos y agentes extintores utilizados durante la emergencia.

En relación con la tripulación, se informó que estaba compuesta por 11 personas, aunque la operación de este tipo de aeronaves puede realizarse con menos personal. El general Silva explicó que estos vuelos también cumplen funciones de entrenamiento. La Fuerza Aeroespacial aprovecha los vuelos para mantener el entrenamiento de su personal”, precisó.

Sobre el piloto principal, mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, se indicó que contaba con 5.800 horas de vuelo, de las cuales 900 correspondían al modelo C-130. También se detalló la experiencia del resto de la tripulación, incluyendo copilotos y navegantes con diferentes niveles de formación y trayectoria.

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