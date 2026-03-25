Colombia

Desmantelaron un centro de microtráfico en Bogotá: hay 40 capturados y 309 kilos de estupefacientes incautados

Un operativo realizado en varias localidades permitió detener a decenas de sospechosos, desmantelar puntos de microtráfico y confiscar estupefacientes, armas y dinero, en el marco de una estrategia para combatir estructuras ilegales en la capital

Guardar
Golpe al crimen en Bogotá:
Golpe al crimen en Bogotá: 40 capturados, toneladas de droga incautada y red de microtráfico desarticulada - crédito OIJ

Una contundente ofensiva contra el crimen en Bogotá dejó como resultado la captura de 40 personas, la incautación de cerca de 300 kilos de estupefacientes y el desmantelamiento de un centro de microtráfico que operaba en una de las zonas más críticas de la ciudad.

Las acciones, lideradas por la Policía Nacional, se desarrollaron en el marco de la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, con la que las autoridades buscan debilitar estructuras delincuenciales y reducir los índices de criminalidad en la capital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el balance oficial, del total de capturados, 27 fueron detenidos mediante orden judicial, mientras que otros fueron sorprendidos en flagrancia en medio de distintos operativos realizados en varias localidades.

Durante estos procedimientos, las autoridades también lograron decomisar siete armas de fuego, munición, cuatro teléfonos celulares, 51 autopartes y cerca de 41 millones de pesos en efectivo, presuntamente provenientes de actividades ilícitas.

Uno de los casos que más llamó la atención fue la captura de tres mujeres señaladas de participar en el homicidio de un hombre en la localidad de Ciudad Bolívar.

La policía captura a 40 personas en amplia operación contra el crimen en Bogotá - crédito MEBOG

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 25 de diciembre de 2025 en medio de una riña, en la que la víctima fue atacada en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante. Las detenidas deberán responder ante la justicia por este crimen que generó conmoción en la comunidad.

En otro de los operativos clave, llevado a cabo en la localidad de Engativá, fue capturado un hombre señalado de ser un eslabón fundamental en una red de tráfico de armas.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto sería el principal articulador entre el grupo delincuencial conocido como ‘Índigos’ y la empresa Indumil, facilitando presuntamente la obtención ilegal de armamento.

Las investigaciones indican que este individuo tenía como función gestionar contactos y coordinar trámites fraudulentos para permitir la circulación de armas, municiones e incluso explosivos, lo que lo convertía en una pieza estratégica dentro de esta red criminal.

Temas Relacionados

NarcotráficoCapturas BogotáDelincuencia BogotáTráfico de armasColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno Petro anuncia Conpes de $13 billones para fortalecer las capacidades militares en Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que este nuevo modelo responde a análisis estratégicos y posibles amenazas contra Colombia

Gobierno Petro anuncia Conpes de

Etapa 3 de la Vuelta a Cataluña EN VIVO: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

La jornada contará con un total de 159 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-Seca

Etapa 3 de la Vuelta

Defensoría del Pueblo implementará acompañamiento a víctimas de acoso sexual tras denuncias en medios: “Estamos frente a una violencia estructural”

La entidad alertó sobre obstáculos que enfrentan quienes denuncian, como represalias y estigmatización, e insistió en impulsar acciones integrales que fortalezcan la protección y generen cambios reales

Defensoría del Pueblo implementará acompañamiento

Feminicidio en el sur de Bogotá: fueron identificadas las tres víctimas halladas en una casa de Bosa

El principal sospechoso fue hallado en el lugar de los hechos tras un intento de suicidio. De acuerdo con las investigaciones, el crimen se habría cometido varios días antes de que las autoridades fueran alertadas

Feminicidio en el sur de

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego del triunfo de Junior ante Atlético Bucaramanga

El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias se ratificó dentro del grupo de los ocho clasificados, y sacó parcialmente al cuadro santandereano

Así va la tabla de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Plan pistola en Cauca: un

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Villalobos reveló que su

Sebastián Villalobos reveló que su hija Isla tuvo un accidente casero mientras la bañaban: “Está bien”

Feid dio pistas de su ‘Falxo Tour’ en Bogotá y Cali: esto se sabe de los eventos

El bolso de lujo de Johan Mojica que acaparó la atención: marca, modelo y precio en Colombia

En video quedó el conmovedor momento que Alicia Keys le regaló a Karol G: “Me he preparado toda la vida”

Karina García habló del futuro de la “página azul” de su hija Isabella: “No quiero que ella cometa los mismos errores que yo”

Deportes

Etapa 3 de la Vuelta

Etapa 3 de la Vuelta a Cataluña EN VIVO: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego del triunfo de Junior ante Atlético Bucaramanga

Así formaría la selección Colombia en el partido contra Croacia: James Rodríguez sería titular por primera vez en el año

Colombia y su historial de enfrentamientos ante Croacia y Francia: un hat-trick y una remontada, las actuaciones más destacadas de la Tricolor

Defensa de Nicolás Rodríguez se pronunció por acusaciones de presunta violación: “No ha cometido conducta punible alguna”