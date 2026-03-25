Desmantelaron un centro de microtráfico en Bogotá: hay 40 capturados y 309 kilos de estupefacientes incautados

Golpe al crimen en Bogotá: 40 capturados, toneladas de droga incautada y red de microtráfico desarticulada - crédito OIJ

Una contundente ofensiva contra el crimen en Bogotá dejó como resultado la captura de 40 personas, la incautación de cerca de 300 kilos de estupefacientes y el desmantelamiento de un centro de microtráfico que operaba en una de las zonas más críticas de la ciudad.

Las acciones, lideradas por la Policía Nacional, se desarrollaron en el marco de la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, con la que las autoridades buscan debilitar estructuras delincuenciales y reducir los índices de criminalidad en la capital.

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De acuerdo con el balance oficial, del total de capturados, 27 fueron detenidos mediante orden judicial, mientras que otros fueron sorprendidos en flagrancia en medio de distintos operativos realizados en varias localidades.

Durante estos procedimientos, las autoridades también lograron decomisar siete armas de fuego, munición, cuatro teléfonos celulares, 51 autopartes y cerca de 41 millones de pesos en efectivo, presuntamente provenientes de actividades ilícitas.

Uno de los casos que más llamó la atención fue la captura de tres mujeres señaladas de participar en el homicidio de un hombre en la localidad de Ciudad Bolívar.

La policía captura a 40 personas en amplia operación contra el crimen en Bogotá - crédito MEBOG

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 25 de diciembre de 2025 en medio de una riña, en la que la víctima fue atacada en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante. Las detenidas deberán responder ante la justicia por este crimen que generó conmoción en la comunidad.

En otro de los operativos clave, llevado a cabo en la localidad de Engativá, fue capturado un hombre señalado de ser un eslabón fundamental en una red de tráfico de armas.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto sería el principal articulador entre el grupo delincuencial conocido como ‘Índigos’ y la empresa Indumil, facilitando presuntamente la obtención ilegal de armamento.

Las investigaciones indican que este individuo tenía como función gestionar contactos y coordinar trámites fraudulentos para permitir la circulación de armas, municiones e incluso explosivos, lo que lo convertía en una pieza estratégica dentro de esta red criminal.