Cachorro de puma sobrevivió a incendios en Arauca: guardaparques logran rescatar a “Cinaruco” y darle una segunda oportunidad

La historia de un puma bebé salvado muestra cómo la unión entre entidades logró proteger la vida silvestre cuando el peligro parecía imparable - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

Un cachorro de puma fue rescatado en medio de las labores de control de incendios en el Distrito Nacional de Manejo Integrado (Dnmi) Cinaruco, en el municipio de Cravo Norte, Arauca. El hallazgo se produjo en el predio Bellavista, zona gravemente afectada por los incendios forestales que azotan la región desde el pasado 19 de marzo.

El animal, bautizado “Cinaruco” por su lugar de origen, fue rescatado tras un operativo conjunto entre guardaparques, Defensa Civil y bomberos en el predio Bellavista, donde enfrentaron incendios subterráneos difíciles de controlar. El rescate se realizó entre el 20 y el 22 de marzo, con apoyo de la comunidad.

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Guardaparques, bomberos y Defensa Civil coordinaron el operativo para salvar al felino en condiciones de incendios subterráneos y propagación rápida de las llamas - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

Atención veterinaria y traslado del cachorro

Tras el rescate, médicos veterinarios y biólogos de Parques Nacionales Naturales de Colombia realizaron una valoración que confirmó que el ejemplar rescatado era un cachorro de puma (Puma concolor). El animal fue trasladado desde Cravo Norte hasta el municipio de Tame, donde el miércoles 25 de marzo fue entregado a Corporinoquia para continuar con su proceso de atención integral.

Actualmente, “Cinaruco” será llevado al Centro de Atención y Valoración (CAV) en Yopal, donde recibirá los cuidados necesarios para su recuperación, crecimiento y futura liberación en su entorno natural. Los profesionales de Parques Nacionales Naturales de Colombia mantendrán el seguimiento al felino y a las condiciones necesarias para su posible reinserción al hábitat.

El cachorro de puma Cinaruco fue rescatado durante los incendios forestales en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco, en Arauca - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

El rescate de este cachorro de puma durante los incendios en el Dnmi Cinaruco evidenció el impacto de las emergencias forestales sobre la fauna silvestre, pero también la capacidad de respuesta de las entidades ambientales y de socorro en la región.

Incendios forestales: magnitud y respuesta coordinada

Desde el jueves 19 de marzo, Parques Nacionales Naturales de Colombia ha monitoreado de manera constante los focos de calor en la zona, identificando dos eventos críticos: el incendio en el predio Bellavista y otro en los Caños Araguato y Mocho, hacia el oriente del área protegida, cerca del predio Vaya y Vuelva. Ambos han amenazado zonas restauradas y áreas habitadas.

Las autoridades reportaron que, hasta la fecha, los incendios afectaron aproximadamente 18.000 hectáreas dentro del Dnmi Cinaruco, poniendo en riesgo tanto la biodiversidad local como la estabilidad de las comunidades rurales. Las operaciones conjuntas han logrado salvaguardar la vida de los residentes y la integridad de sus viviendas.

Los incendios forestales dentro del Dnmi Cinaruco han afectado cerca de 18.000 hectáreas, poniendo en riesgo áreas protegidas y comunidades rurales - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

El Dnmi Cinaruco protege más de 332.000 hectáreas de sabanas inundables, bosques densos y de galería, ecosistemas fundamentales para la región y para la actividad agropecuaria de las comunidades locales. La afectación de áreas en proceso de restauración y la incidencia directa sobre la fauna, como es el caso del puma rescatado, subrayan la gravedad ambiental de los incendios.

Impacto ambiental y social de los incendios

El balance preliminar de daños en el Dnmi Cinaruco señaló la pérdida de zonas de restauración y afectaciones directas a la fauna local, con registros de animales heridos o desplazados. El caso del cachorro de puma rescatado, sumado a la verificación de otras especies afectadas, pone en evidencia la presión que los incendios ejercen sobre la biodiversidad.

Los incendios forestales en el Dnmi Cinaruco impactaron cerca de 18.000 hectáreas de ecosistemas protegidos, afectando zonas de restauración y desplazando fauna silvestre, entre ellos un cachorro de puma que fue rescatado y trasladado para su recuperación. Las autoridades ambientales mantienen vigilancia constante y operativos de control para proteger tanto a las comunidades humanas como a la biodiversidad del área.

Veterinarios y biólogos de Parques Nacionales Naturales de Colombia confirmaron la especie del puma y gestionaron su traslado para atención especializada en Yopal - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

Además de la protección de los habitantes, las autoridades han priorizado la vigilancia ambiental y la coordinación para movilizar recursos y equipos hacia las zonas más críticas, oficializando ante el municipio la extensión de los incendios y la necesidad de apoyo adicional desde el 23 de marzo. Parques Nacionales Naturales de Colombia precisó que continuará con el monitoreo satelital de los focos de calor y recorridos diarios de vigilancia en el Dnmi Cinaruco.