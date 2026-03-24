Colombia

Promesa del fútbol colombiano fue asesinado en Medellín: lo habrían matado tras una riña afuera de una discoteca

Las autoridades abrieron una investigación tras el homicidio de Denilson David Mena Aguirre, hecho que ha conmocionado a la comunidad futbolística del país

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El jugador colombo-español fue identificado
El jugador colombo-español fue identificado como Denilson David Mena Aguirre - crédito Colprensa/@medellincityfc - X

El asesinato de un futbolista colombo-español en Medellín impactó tanto a la comunidad deportiva como a la ciudad colombiana.

El joven, identificado como Denilson David Mena Aguirre, de 22 años, murió en la madrugada del lunes 23 de marzo de 2026, tras una riña que comenzó en una discoteca y continuó en la vía pública del barrio La América, según información recopilada por el medio local El Colombiano.

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Versiones preliminares apuntan a que Denilson Mena fue asesinado tras una discusión dentro de un establecimiento nocturno, en la que participaron al menos seis hombres.

La pelea se inició en las primeras horas del lunes festivo. El personal del establecimiento de ocio intentó separar a los participantes y les pidió retirarse, pero la confrontación siguió en la calle.

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- crédito Captura de Pantalla Redes sociales

En el altercado, Mena fue derribado y recibió varios disparos. Una mujer también resultó herida por arma de fuego y ambos fueron trasladados a la Unidad Intermedia de San Javier. Los médicos confirmaron el fallecimiento inmediato de Mena.

Tras conocerse los hechos, las autoridades avanzan en la identificación de los responsables del homicidio. La Fiscalía abrió una noticia criminal por el delito y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá realizó la inspección del lugar, donde hallaron pruebas como una vainilla calibre nueve milímetros y prendas asociadas a la víctima, según El Colombiano.

Entre las principales hipótesis figura un acto de intolerancia social. No se ha establecido relación de los agresores con estructuras criminales. Hasta ahora, no se han producido capturas y los investigadores revisan cámaras de seguridad y recolectan testimonios.

Entre tanto, la Policía notificó que las labores técnicas del caso buscan agilizar la identificación de quienes participaron en el ataque.

- crédito Captura de Pantalla
- crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Quién era Denilson Mena

Denilson Mena era considerado una joven promesa del fútbol colombiano y tenía experiencia en España.

Según información revelada por Noticias Caracol, el futbolista se había destacado por jugar en las divisiones inferiores del CD Tenerife y en clubes como AC Torrellano, Rayo Ibense, Marino del Luanco, y figuró en el Sporting Gijón del país ibérico.

La víctima se encontraba sin contrato futbolístico y viajó a Colombia de visita, tras su más reciente etapa en la tercera división española. Familiares y amigos acudieron al hospital tras conocer su muerte.

- crédito @medellincityfc/Instagram
- crédito @medellincityfc/Instagram

Diversos representantes del fútbol expresaron sus condolencias. El club Medellín City FC lamentó la pérdida del joven y mostró solidaridad con sus allegados.

Incluso, el delantero Jhon Jáder Durán, actualmente en el Zenit y de la Selección Colombia, le dedicó un mensaje especial en redes sociales. “Te llevo donde siempre te lo dije”, escribió.

Las autoridades reiteraron ante Caracol Radio que priorizan la revisión de pruebas materiales, la recolección de testimonios y el análisis de las grabaciones disponibles. Como hipótesis inicial, la Policía señaló la intolerancia social como un posible factor desencadenante del altercado.

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- crédito Captura de Pantalla @jaderduran9/Instagram

Hasta la fecha, las circunstancias precisas que rodearon la riña y la identidad tanto de los agresores como de los demás involucrados permanecen en investigación. Familiares del deportista acudieron al centro médico tras conocer la noticia del fallecimiento.

La muerte de Denilson David Mena Aguirre deja en evidencia la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la violencia urbana en Medellín y ha suscitado expresiones de solidaridad desde múltiples sectores, mientras el fútbol colombiano afronta un nuevo episodio de luto y exige avances en el esclarecimiento del crimen.

Este caso se suma al crimen de los dos futbolistas Rubén Fernando Sinisterra Cáceres y José Luis Cortés Mina, ocurrido en febrero de 2026 en Buenaventura (Valle del Cauca).

- crédito Visuales IA
- crédito Visuales IA

El ataque ocurrió cuando un sujeto disparó desde un vehículo contra las víctimas, quienes se encontraban en actividades cotidianas junto a Jean Pierre Ramírez, de 24 años, este último herido y bajo observación médica.

Según las hipótesis de los investigadores, grupos delincuenciales como Los Chotas o Los Espartanos estarían involucrados en el hecho.

Ambos fallecidos eran figuras destacadas del fútbol sala local: Sinisterra Cáceres tenía 27 años, había representado a Buenaventura en competencias nacionales y era padre de una niña; Cortés Mina, de 22 años, era capitán y referente de su equipo.

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