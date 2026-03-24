Prima de un soldado fallecido en accidente aéreo de la FAC en Putumayo compartió su última conversación: “Que cuidara mucho a mami y a nana”

Accidente de avión de la Fuerza Aérea Colombia (FAC) se accidento en Putumayo - crédito Reuters y Captura de pantalla Noticias Caracol

La familia de Jainer Andrés Navarro permanece reunida en Aguachica, Cesar, tras la muerte del joven de 23 años en el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido la mañana del 23 de marzo de 2026.

Su prima Yorjadi Méndez, en conversación con Noticias Caracol, una de las familiares de uniformados relató cuál fue su última conversación y describió el vínculo que mantenía con sus allegados: “Era alguien a quien podíamos acudir cualquiera si necesitábamos en cualquier momento”, destacando su carácter disponible y atento a todos los miembros del círculo familiar.

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En las horas previas al fatídico suceso, el último mensaje que cruzó con su prima revela el afecto que manifestaba: “¿Cómo está de hermosa mi princesa? Te amo mucho”, fueron las palabras que Navarro envió, según relató. Ella respondió con afecto y con el pedido de que se cuidara, a lo que él contestó reafirmando su cariño y solicitando: “que Cuidara mucho a mami y a nana”, en referencia a su madre y abuela.

Yorjadi Méndez recordó que Navarro tenía el título de bachiller antes de unirse al Ejército Nacional, donde, según contó, “ingresó con aspiraciones de crecer profesionalmente, de ser el mejor, de dar todo de sí, de poder ayudar a todas aquellas personas que sufren la guerra que nuestro país enfrenta”.

La prima destacó que su objetivo era avanzar en la institución: “Siempre decía que quería lograr un cargo alto y alcanzar cada una de las metas o retos que el ejército le propusiera para poder crecer”.

Acerca de los sobrevivientes más cercanos, Méndez precisó: “Mi tía, que es la mamá, y mis dos primos, Jess y John”, señalando a los familiares directos de Navarro.

Sobre el contexto actual, la prima advirtió la falta de comunicaciones oficiales: “No nos han dado ningún tipo de información. Aquí estamos toda la familia reunidos, a la espera, deseando que lo poco o mucho que sabemos sea información errónea y que nos den lo más pronto posible información sobre él, para acabar con esta zozobra”.