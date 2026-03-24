Colombia

Prensa internacional registró el grave accidente de la Fuerza Aérea: así reportaron el siniestro ante el mundo

Los medios extranjeros siguieron minuto a minuto el accidente del Hércules FAC-1016 en Puerto Leguízamo, Putumayo, que reflejaron la gravedad del suceso

Guardar
La aeronave Hércules FAC-1016 transportaba
La aeronave Hércules FAC-1016 transportaba 128 personas, en su mayoría militares, cuando sufrió un accidente tras despegar en Puerto Leguízamo, medios internacionales reaccionaron - crédito @Webinfomil/X

La comunidad internacional siguió de cerca los acontecimientos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde un avión de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC) sufrió un accidente tras despegar de la pista de La Tagua.

La aeronave, identificada como Hércules FAC-1016, transportaba 128 personas, en su mayoría miembros del Ejército Nacional. La magnitud del incidente provocó cobertura inmediata en los principales medios del mundo, lo que reflejó preocupación y solidaridad por las víctimas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La magnitud del accidente fue tal que los medios internacionales informaron de inmediato sobre el suceso. Según las cifras preliminares, podría tratarse de uno de los accidentes más graves en la historia de Colombia, especialmente porque se estima que alrededor de la mitad de los ocupantes habría perdido la vida.

Más de 120 ocupantes viajaban
Más de 120 ocupantes viajaban en la aeronave, principalmente personal militar cuando se estrelló en Putumayo - crédito @MinMedio/X

Así reportaron desde los portales internacionales el accidente aéreo de la FAC

El diario norteamericano The New York Times, en un amplio despacho sobre los hechos, tituló: “Decenas de heridos en un accidente de avión militar colombiano”. El medio resaltó la preocupación por la seguridad de las tropas y el inicio de investigaciones oficiales para esclarecer los motivos del siniestro.

En parte de su texto explicó: “Según las autoridades, un avión militar que transportaba a 125 personas sufrió un accidente al despegar del sur de Colombia. El ejército continúa investigando la causa”.

The New York Times informó:
The New York Times informó: “Decenas de heridos en un accidente de avión militar colombiano” - crédito sitio web

De manera paralela, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó: “Decenas de soldados colombianos muertos al estrellarse un avión militar”. La nota enfatizó que el accidente se produce en un momento crítico para la movilidad de las Fuerzas Armadas en zonas remotas del país y señaló que las autoridades trasladaron a los sobrevivientes a distintos centros médicos, incluyendo el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) en Bogotá.

The Wall Street Journal reportó
The Wall Street Journal reportó que el accidente se produce en un momento crítico para la movilidad de las Fuerzas Armadas - crédito Sitio Web

En el Reino Unido, la BBC informó: “Avión militar colombiano con 125 personas a bordo se estrella”. Los corresponsales británicos relataron: “Un gran avión de transporte militar que llevaba tropas del ejército colombiano se estrelló el lunes en una zona boscosa de la selva del sur del país, causando la muerte de decenas de personas al incendiarse su fuselaje tras impactar contra el suelo, según informaron las autoridades”.

El medio resaltó la gravedad del accidente y la dificultad de los equipos de rescate para acceder a la zona selvática afectada.

La BBC indicó que el
La BBC indicó que el avión se estrelló en una zona boscosa del sur del país - crédito Sitio Web

Por su parte, The Guardian —también de Reino Unido— tituló de manera similar: “Avión militar colombiano con 125 personas a bordo se estrella”. Los periodistas británicos incluyeron detalles gráficos, por lo que se puede leer: “Las imágenes difundidas por los medios locales muestran una columna de humo que se eleva desde el lugar del accidente y camiones que transportan soldados hacia la zona”.

“También se observa en los noticieros locales imágenes de residentes transportando, en motocicletas pequeñas, a soldados aparentemente heridos desde el lugar del accidente hasta los hospitales”, se puede leer en parte de su artículo.

The Guardian destacó que las
The Guardian destacó que las imágenes locales muestran columnas de humo en el accidente del avión de la FAC - crédito Sitio Web

Desde Asia, China Xinhua News, la agencia de prensa estatal oficial de la República Popular China, reportó en la red social X: “Última hora: 34 muertos en accidente de avión militar colombiano”.

Junto al mensaje, la agencia compartió un video en el que se ve la aeronave envuelta en llamas tras la colisión, lo que evidenció la magnitud de la tragedia y la respuesta inmediata de los equipos de emergencia.

Xinhua News informó desde desde
Xinhua News informó desde desde las redes sociales sobre el accidente colombiano - crédito @XHNews/X

La cobertura internacional evidenció la preocupación global por la seguridad de las operaciones militares en Colombia y la magnitud del accidente que involucró a decenas de militares. Los medios destacan la rapidez de los traslados médicos, las labores de rescate en la zona selvática y la incertidumbre sobre las causas del siniestro.

Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando la situación de los ocupantes y revisando los registros de vuelo del Hércules FAC-1016, mientras la comunidad internacional observa atentamente el desarrollo de los hechos.

Temas Relacionados

Accidente aéreoPutumayoFuerza Aérea ColombianaMedios internacionalesColombia-Noticias

Más Noticias

Accidente avión de la FAC: Las autoridades tendrían un conteo de 70 muertos preliminarmente; 44 cuerpos ya fueron recuperados

De las 128 personas que viajaban a bordo, Infobae Colombia conoció 33 cuerpos se encontrarían en la morgue en proceso de identificación, uno más permanecería en un dispensario y 10 estarían en el lugar del siniestro

Accidente avión de la FAC:

Video: Reapareció alias Candelario liderando una reunión armada con campesinos en Tibú: “Si yo no ayudo a liberar el Catatumbo, ¿quién lo va a hacer?"

Las imágenes difundidas por medios locales muestra a ‘Candelario’, señalado cabecilla de disidencias de las Farc, tomando la vocería en un encuentro armado con la comunidad rural en una zona marcada por la disputa territorial en Norte de Santander

Video: Reapareció alias Candelario liderando

Exsenador arremetió contra encuesta que pone a Abelardo de la Espriella por debajo de Paloma Valencia: “Digamos las cosas como son”

Carlos Felipe Mejía, que intentó sin éxito aspirar al Senado por el partido de Salvación Nacional, no ocultó su inconformismo por los resultados de la más reciente medición, que pone al abogado de derecha en el tercer lugar de intención de voto

Exsenador arremetió contra encuesta que

Resultado Sinuano Noche hoy 23 de marzo

Al finalizar la jornada, se publicaron los números que resultaron premiados en el sorteo más reciente de la noche

Resultado Sinuano Noche hoy 23

Resultado Super Astro Luna hoy 23 de marzo

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna hoy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a una

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno dejó sorprendido a

Pipe Bueno dejó sorprendido a Westcol al contarle que se le apareció la Virgen

Diomedes Díaz fue la inspiración de Aria Vega para el paso más viral de su canción ‘Chévere’

Santi Maye sorprendió al anunciar su boda con Laura Guzmán tras la confirmación del compromiso de Kika Nieto

Blessd y Luis Díaz encienden las redes con un video en el Bayern Múnich y despiertan rumores de colaboración musical

Alejandro Palacio contó las razones por las que se alejó de la televisión y la música: “Hubo un estancamiento”

Deportes

Atlético Nacional viaja a Estados

Atlético Nacional viaja a Estados Unidos sin seis figuras para el amistoso ante Cruz Azul: ¿qué hay detrás de las ausencias?

Indignación en El Campín: asistentes ignoraron el minuto de silencio por Santiago Castrillón en el juego Santa Fe vs. Medellín

Real Madrid, con sentido mensaje, lamentó muerte de Santiago Castrillón, canterano de Millonarios: “Nuestras condolencias a sus familiares”

James Rodríguez, el jugador que preocupa a Néstor Lorenzo en la última convocatoria de la selección Colombia antes del Mundial 2026

Esta será la camiseta que Francia usará en el Mundial 2026 y estrenará contra la selección Colombia en los amistosos de marzo