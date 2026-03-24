Prensa internacional registró el grave accidente de la Fuerza Aérea: así reportaron el siniestro ante el mundo

La aeronave Hércules FAC-1016 transportaba 128 personas, en su mayoría militares, cuando sufrió un accidente tras despegar en Puerto Leguízamo, medios internacionales reaccionaron - crédito @Webinfomil/X

La comunidad internacional siguió de cerca los acontecimientos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde un avión de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC) sufrió un accidente tras despegar de la pista de La Tagua.

La aeronave, identificada como Hércules FAC-1016, transportaba 128 personas, en su mayoría miembros del Ejército Nacional. La magnitud del incidente provocó cobertura inmediata en los principales medios del mundo, lo que reflejó preocupación y solidaridad por las víctimas.

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La magnitud del accidente fue tal que los medios internacionales informaron de inmediato sobre el suceso. Según las cifras preliminares, podría tratarse de uno de los accidentes más graves en la historia de Colombia, especialmente porque se estima que alrededor de la mitad de los ocupantes habría perdido la vida.

Más de 120 ocupantes viajaban en la aeronave, principalmente personal militar cuando se estrelló en Putumayo - crédito @MinMedio/X

Así reportaron desde los portales internacionales el accidente aéreo de la FAC

El diario norteamericano The New York Times, en un amplio despacho sobre los hechos, tituló: “Decenas de heridos en un accidente de avión militar colombiano”. El medio resaltó la preocupación por la seguridad de las tropas y el inicio de investigaciones oficiales para esclarecer los motivos del siniestro.

En parte de su texto explicó: “Según las autoridades, un avión militar que transportaba a 125 personas sufrió un accidente al despegar del sur de Colombia. El ejército continúa investigando la causa”.

The New York Times informó: “Decenas de heridos en un accidente de avión militar colombiano” - crédito sitio web

De manera paralela, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó: “Decenas de soldados colombianos muertos al estrellarse un avión militar”. La nota enfatizó que el accidente se produce en un momento crítico para la movilidad de las Fuerzas Armadas en zonas remotas del país y señaló que las autoridades trasladaron a los sobrevivientes a distintos centros médicos, incluyendo el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) en Bogotá.

The Wall Street Journal reportó que el accidente se produce en un momento crítico para la movilidad de las Fuerzas Armadas - crédito Sitio Web

En el Reino Unido, la BBC informó: “Avión militar colombiano con 125 personas a bordo se estrella”. Los corresponsales británicos relataron: “Un gran avión de transporte militar que llevaba tropas del ejército colombiano se estrelló el lunes en una zona boscosa de la selva del sur del país, causando la muerte de decenas de personas al incendiarse su fuselaje tras impactar contra el suelo, según informaron las autoridades”.

El medio resaltó la gravedad del accidente y la dificultad de los equipos de rescate para acceder a la zona selvática afectada.

La BBC indicó que el avión se estrelló en una zona boscosa del sur del país - crédito Sitio Web

Por su parte, The Guardian —también de Reino Unido— tituló de manera similar: “Avión militar colombiano con 125 personas a bordo se estrella”. Los periodistas británicos incluyeron detalles gráficos, por lo que se puede leer: “Las imágenes difundidas por los medios locales muestran una columna de humo que se eleva desde el lugar del accidente y camiones que transportan soldados hacia la zona”.

“También se observa en los noticieros locales imágenes de residentes transportando, en motocicletas pequeñas, a soldados aparentemente heridos desde el lugar del accidente hasta los hospitales”, se puede leer en parte de su artículo.

The Guardian destacó que las imágenes locales muestran columnas de humo en el accidente del avión de la FAC - crédito Sitio Web

Desde Asia, China Xinhua News, la agencia de prensa estatal oficial de la República Popular China, reportó en la red social X: “Última hora: 34 muertos en accidente de avión militar colombiano”.

Junto al mensaje, la agencia compartió un video en el que se ve la aeronave envuelta en llamas tras la colisión, lo que evidenció la magnitud de la tragedia y la respuesta inmediata de los equipos de emergencia.

Xinhua News informó desde desde las redes sociales sobre el accidente colombiano - crédito @XHNews/X

La cobertura internacional evidenció la preocupación global por la seguridad de las operaciones militares en Colombia y la magnitud del accidente que involucró a decenas de militares. Los medios destacan la rapidez de los traslados médicos, las labores de rescate en la zona selvática y la incertidumbre sobre las causas del siniestro.

Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando la situación de los ocupantes y revisando los registros de vuelo del Hércules FAC-1016, mientras la comunidad internacional observa atentamente el desarrollo de los hechos.