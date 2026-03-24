La periodista Mónica Rodríguez lanzó mensaje al Congreso ante las denuncias de acoso sexual en Noticias Caracol: “¿Cuándo se empezará a tomar en serio?”

Varias colegas han enviado sus testimonio a la periodista y presentadora, que pidió que estas denuncias también sean escuchadas en otros espacios, como lo son el Senado y la Cámara de Representantes - créditos @FiscalíaCol/X | Prensa Senado | Colprensa | @monyrodriguezoficial/IG

La Fiscalía General de la Nación de Colombia anunció, a través de un comunicado difundido la mañana del martes 24 de marzo de 2026, la apertura de una investigación formal por denuncias de acoso sexual en el entorno laboral de Caracol Televisión.

La decisión surge luego de que la cadena de televisión activara sus protocolos internos tras recibir reportes contra dos de sus periodistas y presentadores, según confirmó la propia compañía a través de un comunicado de prensa que se divulgó el viernes 20 de marzo.

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Teniendo en cuenta lo anterior, una de las voces que más ha resonado y que ha recibido decenas de denuncias anónimas por medio de cuenta en X, la periodista y presentadora Mónica Rodríguez, se pronunció al respecto, y en una de sus publicaciones en X, horas antes de la decisión por parte de las autoridades colombianas, invitó a la reflexión sobre estas denuncias en otros espacios laborales, como en el Congreso de la República por ejemplo.

“¿Y cuándo se empezará a tomar en serio el acoso en el @SenadoGovCo @CamaraColombia y todas las entidades públicas en Bogotá y el país?" inicia la publicación que Rodríguez dejó la noche del 23 de marzo, después de que se habilitó un correo (yotecreocolega@gmail.com) para que las colegas encuentren allí “un espacio seguro y confidencial para recibir testimonios de acoso, abuso de poder y violencia de género dentro del ejercicio periodístico”, destacó la comunicadora recordada por su paso en Día a Día y Noticias Uno.

Rodríguez invitó a que las denuncias de acoso y abuso sexual se tengan en cuenta en el Congreso de la República - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X

Por todo lo anterior, la presentadora afirmó que “en entidades públicas la presión para quien intente denunciar es aún peor”.

Al respecto, Rodríguez aseveró que “en este sector (público) sí que cierran filas los acosadores/agresores y protocolos de protección a la mujer son INVISIBLES @FiscaliaCol”, cierra la periodista, que además de etiquetar las cuentas de X del Senado y la Cámara de Representantes, también lo hizo con el perfil de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el documento oficial por parte del ente investigador, también se habilitó el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para canalizar denuncias relacionadas con estos hechos y coordinar investigaciones “con enfoque de género”, con el fin de garantizar protección a las víctimas y preservar sus derechos fundamentales.

El organismo también informó que la apertura de la investigación se deriva de “las denuncias reveladas por la mencionada cadena de televisión contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual”.

La Fiscalía habilitó un correo para denunciar casos de abuso sexual y acoso en entornos laborales para periodistas y demás empleadas - crédito Fiscalía General de la Nación

Las denuncias que se conocieron luego del comunicado

El Canal Caracol enfrenta un proceso de revisión interna y cuestionamientos públicos luego de que varias periodistas denunciaran una serie de casos de acoso sexual y hostigamiento laboral atribuibles a figuras jerárquicas dentro de la empresa, según informó Infobae.

El impacto de estos relatos hizo más eco en redes sociales tras la aparición de datos concretos sobre la falta histórica de respuesta ante denuncias de este tipo.

Según la periodista deportiva Pilar Velásquez de Win Sports, existen antecedentes de acoso que sí obtuvieron respuesta formal y oportuna dentro del canal; no obstante, la comunicadora reconoció ante que subsisten situaciones históricas no resueltas y que la impunidad sigue siendo un problema estructural.

El Canal Caracol es protagonista de uno de los escándalos de acoso sexual más graves de su historia tras las denuncias públicas formuladas por varias trabajadoras que describen patrones de abuso y hostigamiento por parte de altos mandos.

El caso más detallado es el presentado por Lina Tobón, periodista que utilizó su cuenta en X para reconstruir su experiencia durante 2022 en el set de grabación de Caracol.

La periodista agradeció el respaldo para las víctimas - crédito Pilar Velásquez / X

Tobón denunció que un superior “invadió su espacio personal” bajo el pretexto de “pulir el maquillaje”, lo que derivó en contacto físico no consentido con el logo de la camiseta y comentarios sobre su aspecto: “Me manoseó con la excusa de ‘tocar el logo de la camiseta’”.

La periodista detalló que, durante el proceso, el silencio institucional y el temor al estigma inhibieron cualquier intento de denuncia: “Cómo puedo probarlo, me pregunté, es mi palabra contra la de él, me dije. La impotencia y una frustración infinitas me invadieron: porque entendí lo que había pasado”.

El testimonio de Tobón refiere además episodios de acoso laboral por parte de colegas y colaboradores, que se intensificaron cuando ascendió de reportera a presentadora. Según escribió en X, la hostilidad incluyó sabotajes y difamaciones reiteradas, conformando un ambiente en el que la protección institucional era insuficiente.

Al presentar su renuncia el 8 de noviembre de 2022, Tobón recibió llamadas de varios directivos sorprendidos por su decisión, situación que según narró a Infobae, evidencia la desconexión entre los cargos de dirección y las realidades vividas por sus empleadas.

En un mensaje dirigido específicamente a las generaciones jóvenes, Tobón exhortó a las futuras comunicadoras a no callar frente a las agresiones en el entorno profesional: “HABLEN. Habría dado lo que fuera porque alguien con reconocimiento o trayectoria me lo hubiese dicho en ese momento… Ahora ustedes tienen una garantía: las que ya pasamos por ahí y hoy hablamos las queremos soñando, seguras y sin tener que soportar entornos abusivos”.

La presentadora de deportes no dudó en contar los difíciles momentos que vivió cuando hizo parte del canal - crédito Lina Tobón / X

La respuesta institucional fue encabezada por Juan Roberto Vargas, quien abrió el noticiero de Blu Radio con un comunicado el domingo 21 de marzo en el que recalcó el compromiso de la empresa con la revisión rigurosa de los hechos y el acompañamiento a las denunciantes.

De forma paralela, la periodista Velásquez insistió en que la visibilidad y la acción conjunta constituyen precedentes para erradicar la violencia de género en el periodismo colombiano.

“Esto es un precedente, ojalá los acosadores sexuales y laborales caigan representen la marca que representen”, concluyó Velásquez en su declaración.