Colombia

Gustavo Petro respondió al exministro Daniel Palacios y justificó la compra de aviones Gripen: “Usted es un responsable”

El presidente colombiano y el exministro del Interior del gobierno de Iván Duque intercambiaron mensajes en redes sociales después de las acusaciones realizadas por Gustavo Petro

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La respuesta de Petro surgió
La respuesta de Petro surgió después de que Daniel Palacios, exministro del Interior, cuestionara la compra de aviones - crédito Colprensa/Daniel Palacios/Facebook

El presidente Gustavo Petro respondió al exministro Daniel Palacios y defendió la adquisición de aviones Gripen para la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), afirmando: “Usted es un responsable de primer orden en tomar decisiones que hacían era debilitar la fuerza pública”.

El intercambio inició cuando el presidente recurrió a la red social X para justificar la compra de aeronaves nuevas y desestimar la opción de aceptar aviones de segunda o tercera mano.

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El presidente Petro señaló: “Los aviones son comprados por una sola razón, su mantenimiento por viejos lo hace más costoso que el avión nuevo (sic)”, y agregó: “Por eso decidí comprar los Gripen nuevos que los F16 de tercera mano que nos ofrecían algo más baratos pero costosísimos de mantener (sic)”.

Gustavo Petro respondió al exministro
Gustavo Petro respondió al exministro Daniel Palacios y defendió la adquisición de aviones Gripen para la Fuerza Aérea Colombiana - crédito @petrogustavo/X

Además, sostuvo que “en el mantenimiento está el business como sucedió con los helicópteros rusos Mig (sic)”.

La respuesta de Petro surgió después de que Daniel Palacios, exministro del Interior, cuestionara la compra de aviones.

Palacios aseguró que “los aviones no fueron comprados, fueron donados por el gobierno de los Estados Unidos” y criticó al mandatario por, según él, politizar la tragedia de los miembros de la Fuerza Aérea: “Una sola llamada a su comandante de la Fuerza Aérea le habría informado, pero sabemos que eso no le interesa, lo que le interesa es tratar de hacer política con la muerte de nuestros héroes insinuando responsabilidades sin fundamento”.

La respuesta de Petro surgió
La respuesta de Petro surgió después de que Daniel Palacios, exministro del Interior, cuestionara la compra de aviones - crédito @DanielPalam/X

El cruce de declaraciones se intensificó cuando Petro, antes de la respuesta de Palacios, había publicado: “Hay que averiguar quién fue el contratista y por qué se le ocurrió a Duque comprar una chatarra, Oviedo debe saber. Un país no se defiende con chatarra y corruptos”.

Ante esto, Palacios replicó: “Usted no es digno de ser el comandante en jefe de nuestras fuerzas militares. Es un momento para honrarlos ni utilizarlos (sic)”.

El debate se centra en los criterios para modernizar la flota aérea militar y en la transparencia de las compras estatales. Petro insistió en que la adquisición de aviones nuevos representa una política más eficiente y menos costosa a largo plazo, al tiempo que señaló posibles irregularidades en el mantenimiento de equipos viejos como los helicópteros Mig.

El nombre de Daniel Palacios apareció también una respuesta del presidente Gustavo al expresidente Iván Duque, en la que el mandatario colombiano aseguró que Duque no respondió a la pregunta sobre las modalidades del contrato para comprar el avión accidentado el lunes 23 de marzo de 2026, que catalogó de “viejo”,

“No contesto usted mi pregunta sobre cómo fueron las modalidades del contrato para comprar un avión tan viejo. ¿El que usted compró para sus vuelos en presidencia o el que compraron para los generales de la policía eran tan viejos como el que se accidentó ayer? (sic)“, expresó.

El jefe de Estado volvió a preguntarle a Iván Duque sobre los detalles de la compra, mencionando varios ministros que hicieron parte del gobierno del expresidente.

“¿Por qué compró usted un avión tan viejo? ¿Quién le aconsejó tamaña tontería, su ministro Palacios? ¿Qué hicieron su ministro Restrepo o Carrasquilla o su director de estadística? (sic)“, expresó.

Gustavo Petro volvió a preguntarle
Gustavo Petro volvió a preguntarle a Iván Duque sobre los detalles de la compra, mencionando varios ministros que hicieron parte del gobierno del expresidente - crédito @petrogustavo/X

Los mensajes del presidente Gustavo Petro, Daniel Palacios y el propio expresidente Iván Duque se dio por el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el sur de Colombia.

El más reciente reporte oficial informa que 68 uniformados fallecieron. La FAC identificó a seis de sus integrantes entre las víctimas, mientras que la Policía Nacional confirmó la muerte de dos miembros de la institución.

El Gaula Militares también confirmó la muerte de dos soldados, lamentando lo sucedido y enviando un mensaje de condolencias a sus familiares.

“Hoy el dolor toca el corazón de Colombia y de GAULA Militares. Dos soldados profesionales orgánicos del GAULA Militar Putumayo nos faltan, pero su valentía, honor y entrega vivirán por siempre. A sus familias y compañeros toda nuestra solidaridad y respeto”, precisó la institución.

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