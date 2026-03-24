Gobierno decretó 3 días de duelo por accidente aéreo en Putumayo, que dejó 69 uniformados muertos: “Se realizarán los honores militares correspondientes”

El accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, dejó un saldo de 69 muertos y 57 heridos - crédito Mare Rafue/Reuters

A través del Decreto 0295 de 2026, el presidente Gustavo Petro decretó duelo nacional durante tres días en todo el país, en memoria de los 69 uniformados que murieron en el accidente aéreo que se registró en Puerto Leguízamo (Putumayo) el 23 de marzo de 2026.

“Las banderas izarán a media asta en toda entidad pública, guarnición militar y de policía y en cada embajada de Colombia en el mundo. Se realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

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El presidente Gustavo Petro informó que se realizarán los honores militares por la muerte de 69 uniformados en el accidente aéreo - crédito @petrogustavo/X

En el documento en cuestión, el Gobierno extendió su solidaridad con las familias y amigos de las víctimas de los hechos e informó que el Ministerio de Defensa tomará medidas para que en todas las guarniciones militares se lleven a cabo los honores militares.

Los uniformados que fallecieron en el siniestro hacían parte del Ejército Nacional, de la Fuerza Aeroespacial y de la Policía Nacional. Según las Fuerzas Militares, 57 uniformados resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros de salud para ser atendidos. Varios de los afectados están bajo observación médica en Bogotá.

El presidente Gustavo Petro decretó tres días de duelo a nivel nacional por el accidente aéreo en Putumayo - crédito @petrogustavo/X

La Subdirección General del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se unió a las declaraciones del presidente Petro y expresó su solidaridad por las víctimas que dejó el accidente. Afirmó que, durante el tiempo de duelo, honrarán la memoria de los uniformados que fallecieron en el siniestro.

“Colombia está de luto. Nos unimos al dolor de las familias, amigos y compañeros de los 69 uniformados del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo. Tal y como lo menciona nuestro presidente @petrogustavo, durante estos tres días de duelo nacional, honramos su memoria, su servicio y su compromiso con el país”, expresó.

La Subdirección General del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP) expresó sus condolencias por el accidente aéreo en Putumayo - crédito @Regalias_gov/X

Balance del accidente: muertos, heridos y atención médica

Las Fuerzas Militares de Colombia emitieron un comunicado el 24 de marzo en el que dieron a conocer la información actualizada sobre el accidente del avión Hércules C-130 con matrícula FAC 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. De acuerdo con los datos que suministró, a bordo de la aeronave viajaban 126 personas, de las cuales 11 eran tripulantes de la Fuerza Aeroespacial; 113 eran militares del Ejército Nacional y 2 eran miembros de la Policía Nacional.

De la totalidad de las personas que estaban a bordo del avión, 57 resultaron heridas y 69 fallecieron. De los uniformados heridos, 23 fueron trasladados al Hospital Militar Central de Bogotá; 26 llegaron al Batallón de Sanidad Militar de Bogotá; 2 fueron enviados al Hospital Medilaser en Florencia, Caquetá; y 6 están siendo atendidos en el Hospital Clínica Cedim en Florencia.

El Ejército Nacional perdió a 61 uniformados, entre sargentos, cabos, soldados y soldados profesionales. La Fuerza Aeroespacial perdió a 6 integrantes, entre tenientes, subtenientes, mayores y técnicos. La Policía Nacional perdió a 2 uniformados: un subintendente y un patrullero.

“Desde el Comando del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se han dispuesto equipos multidisciplinarios para brindar acompañamiento integral, apoyo psicológico, social y administrativo a los familiares del personal fallecido y herido, reafirmando el compromiso institucional de apoyar de manera permanente a quienes, con honor y sacrificio, sirvieron a la patria”, indicó la institución en el comunicado.

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente. Según explicó el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, a RT, el siniestro pudo haber sido provocado, entre otras cosas, porque la aeronave se movilizaba por una pista muy corta, porque había mucho peso en el avión o por fallas mecánicas.