Fiscalía activó canal para denunciar acoso laboral tras acusaciones que involucran a dos periodistas y presentadores de Caracol Televisión

Fiscalía anunció que investigara loscasos de acoso en medios de comunicación - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La Fiscalía General de la Nación activó un canal de denuncias por acoso sexual laboral tras las recientes acusaciones difundidas en redes sociales y medios, a raíz del comunicado y las medidas adoptadas por Caracol Televisión sobre casos que involucran a “dos periodistas y presentadores”.

Según el comunicado oficial divulgado el lunes 24 de marzo de 2026, el organismo habilitó el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir información e impulsar las investigaciones, con un enfoque de género y el objetivo de garantizar la protección de las víctimas, preservar derechos fundamentales y evitar su revictimización.

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La medida del organismo autónomo de la rama Judicial está orientada a brindar plenas garantías de protección a las víctimas, preservando sus derechos fundamentales y evitando su revictimización- crédito Fiscalía General de la Nación

“Habilitar el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir las denuncias, dirigir y coordinar las investigaciones a que haya lugar con enfoque de género, con el propósito de brindar plenas garantías de protección a las víctimas, preservando sus derechos fundamentales y evitando su revictimización”. La medida surge después de que el ente acusador abrió una investigación sobre las denuncias reportadas por Caracol Televisión , según lo detallado en el comunicado institucional.

De forma paralela, la Fiscalía General de la Nación informó que el caso por injuria y calumnia iniciado por Hollman Morris, director de Rtvc, contra Lina Marcela Castillo fue reasignado. Según la entidad, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia adoptará los lineamientos para el abordaje de hechos vinculados a posibles violencias basadas en género, tras la apelación presentada luego de que un juzgado de conocimiento rechazara el pasado 18 de marzo de 2026 la preclusión solicitada por la defensa.

“Contra la señora Lina Castillo, la Fiscalía Seccional de Bogotá había presentado escrito de acusación hace tres años (el 10 de marzo de 2023). El pasado 18 de marzo, un juzgado de conocimiento rechazó la preclusión de la investigación presentada por la defensa, decisión que fue apelada. Por asignación especial, el conocimiento del caso pasa ahora a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia”.

Las denuncias de acoso en Caracol Televisión y otros medios

Periodistas denuncian en Infobae Colombia episodios de acoso sexual en RCN y Caracol Televisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

En un contexto marcado por las denuncias públicas y la apertura de investigaciones internas, Caracol Televisión enfrenta una crisis institucional tras la aparición de nuevos testimonios sobre presuntos casos de acoso sexual y laboral en el medio, cuyos relatos abarcan hechos que se extienden desde el año 2017 hasta la actualidad. Estas acusaciones no solo involucran a la cadena televisora, sino que señalan también a exdirectivos y presentadores de otra importante empresa del sector, ampliando el alcance de la controversia, según informes publicados por Infobae Colombia.

Una de las denunciantes, identificada bajo el nombre de “Valeria”, relató a este medio que su experiencia con el acoso laboral y sexual comenzó en 2017, mientras realizaba sus prácticas profesionales en el canal RCN por un periodo de seis meses.

De un grupo inicial de 78 aspirantes, solo se disponía de dos plazas vacantes, una de ellas en RCN y la otra en NTN24, lo que intensificó la competencia, de acuerdo con su testimonio. Tras lograr el puesto y quedarse en el equipo de fin de semana, “Valeria” describió un entorno laboral hostil desde sus primeros días, dirigido —según acusó— por el entonces jefe de la mesa de asignaciones, Fernando Peña.

La televisión colombiana enfrenta denuncias por presunto acoso sexual en Caracol Televisión - crédito @CaracolTV/X

Durante los casi cuatro años que permaneció en el canal, la periodista denunció episodios continuos de maltrato verbal y físico por parte de Peña, a quien describió como una persona de carácter violento y agresivo, con conductas que incluyeron constantes insultos y arrebatos de ira, hasta el punto de romper una pantalla de computador en la redacción, acto para el que, enfatizó, “jamás pasó nada”, puntualiza el testimonio de la propia periodista.

En un episodio que calificó como un punto de quiebre en su vida profesional y personal, “Valeria” relató haber sufrido una agresión sexual dentro de las instalaciones de RCN. Según reconstruyó ante Infobae Colombia, durante una pausa para el almuerzo, cuando la redacción estaba casi vacía, Peña la sorprendió por la espalda, la abrazó fuertemente, realizó comentarios acerca de su apariencia y la besó sin consentimiento.

“Me dice: ‘mi chiquitina linda, la más chiquita de esta mesa, estás muy linda’, y me da un beso en la boca SIN PERMISO, SIN AUTORIZACIÓN, SIN TENER NADA”. En esta situación, la periodista vìctima expresó que permaneció paralizada por el miedo, temerosa tanto de una posible agresión mayor como de las represalias que podría sufrir si intentaba defenderse.