Colombia

Centro Democrático alertó por videos manipulados con inteligencia artificial para estafar a nombre del expresidente Álvaro Uribe

A través de las redes sociales, el partido político advirtió a sus seguidores y a los del exmandatario colombiano para que no cayeran en la trampa. No sería la primera vez que se registra una situación similar

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El Centro Democrático advirtió sobre
El Centro Democrático advirtió sobre el tema de estafas con ayuda de la IA - crédito @CeDemocratico/X

Las publicaciones engañosas que circulan en redes sociales han llevado al Centro Democrático a emitir una advertencia urgente.

Según la colectividad, personas inescrupulosas estarían utilizando inteligencia artificial para manipular audios y videos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, haciéndolos pasar como auténticas invitaciones a invertir en supuestos negocios.

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La colectividad hizo la alerta
La colectividad hizo la alerta en sus redes sociales con el objetivo de que sus seguidores no caigan en la trampa - crédito @CeDemocratico/IG

El mensaje del partido político advierte que se trata de fraudes conocidos como deepfakes, en los que transforman la voz y la imagen del exmandatario para dar credibilidad a ofertas falsas.

En las imágenes difundidas, aparecen capturas de pantallas de publicaciones en Facebook supuestamente realizadas por cuentas como “Roger Phelan Izawlaa 6880”, donde prometen ganancias de hasta “75 millones de COP al mes para los residentes de Colombia” y animan a iniciar con montos desde 407 mil COP, atribuyendo la invitación a Uribe.

La colectividad enfatizó: “No caigas en la trampa. Este tipo de fraudes usan voces e imágenes falsas (deepfake)”.

Del mismo modo, el Centro Democrático recomendó a los usuarios de redes sociales denunciar y reportar las cuentas y publicaciones que detecten con este tipo de mensajes, y reiteró la importancia de no compartir ni entregar información personal bajo ninguna circunstancia.

Con ayuda de la inteligencia
Con ayuda de la inteligencia artificial, la colectividad afirmó que están estafando a nombre del expresidente Uribe - crédito @CeDemocratico/X

De acuerdo con la alerta, el engaño consiste en manipular entrevistas o materiales audiovisuales de Uribe mediante inteligencia artificial para hacer creer que él respalda esquemas de inversión inexistentes.

La recomendación es clara: ante cualquier publicación que prometa retornos extraordinarios y utilice la imagen o el nombre de una figura reconocida, especialmente si se difunde por medios no oficiales, lo más seguro es desconfiar y acudir a los canales formales para verificar la información.

Comentarios como: “Ya no saben de qué manera llegarle a las personas para quitarles lo poquito que tienen”; “no caigan gente, hay que tener cuidado, desconfíen de todo”, entre otros.

El partido considera que Iván Cepeda ha construido su campaña a la sombra de Uribe

Acusaciones del Centro Democrático reavivaron
Acusaciones del Centro Democrático reavivaron la confrontación con Iván Cepeda - crédito @CeDemocratico/X

Las recientes declaraciones del Centro Democrático han reavivado la confrontación política con Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.

El partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe utilizó sus redes sociales para cuestionar la trayectoria del senador, a quien acusa de enfocarse únicamente en atacar al expresidente.

Según el Centro Democrático, la labor de Cepeda se ha reducido a buscar pruebas para incriminar a Uribe, pero “no se le reconoce una labor distinta”. El partido aseguró que, en procesos judiciales pasados, el propio Cepeda tuvo que admitir la falta de pruebas que vincularan a Uribe y a su hermano con el Bloque Metro, un grupo paramilitar.

Centro Democrático señaló a Iván
Centro Democrático señaló a Iván Cepeda de impulsar un proyecto “neocomunista” y afín a regímenes autoritarios - crédito @CeDemocratico/X

El Centro Democrático sostuvo que Uribe siempre ha enfrentado los procesos judiciales con respeto por la justicia, mientras que Cepeda habría promovido una “persecución infame”. La colectividad también calificó al candidato del Pacto Histórico como impulsor de un “proyecto político neocomunista” y lo asoció con regímenes autoritarios, como los de Cuba y Venezuela.

En sus publicaciones, el partido advirtió que la política de Cepeda, junto con la del presidente Gustavo Petro, busca debilitar la institucionalidad, poner en riesgo la seguridad, las pensiones y el sistema de salud, y entregar el control del país a los violentos. El Centro Democrático atribuyó a ambos el fortalecimiento de grupos armados ilegales mediante la política de “Paz total”, lo que, en su opinión, representa una amenaza para el electorado y la estabilidad nacional.

La organización citó datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), que muestran que en 126 municipios con riesgo extremo de seguridad, el Pacto Histórico logró más del 54% de su votación al Senado, lo que considera un dato preocupante para el país. El partido anunció que continuará denunciando estas situaciones ante las autoridades competentes.

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