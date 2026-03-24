Colombia

Andrés Forero criticó duramente a Petro tras el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo: “¿Por qué siendo opositor se oponía a invertir en defensa?”

El mandatario solicitó una revisión de los procesos de compra y mantenimiento de la flota militar. Al mismo tiempo, legisladores de la oposición exigieron explicaciones por las decisiones recientes en materia de defensa

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Rifirrafe entre Andrés Forero y
Rifirrafe entre Andrés Forero y Gustavo Petro por accidente aéreo en Putumayo - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Marckinson Pierre/Reuters

La caída de la aeronave militar de la aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, Putumayo, provocó, hasta el momento, la muerte de 66 hombres militares y civiles, lo que abrió un debate nacional sobre la calidad del equipamiento y la responsabilidad de los gobiernos en la adquisición de tecnología para la defensa.

El accidente, ocurrido durante una operación rutinaria en la mañana del lunes 23 de marzo de 2026, generó conmoción en la opinión pública y un cruce de declaraciones entre figuras políticas, incluido el presidente Gustavo Petro y miembros de la oposición.

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Las autoridades confirmaron que el avión involucrado había sido adquirido por el Estado en 2020, en una operación que, según el mandatario, priorizó el bajo costo sobre la seguridad de los tripulantes.

Gustavo Petro expresó en la red social X: “Siento mucho dolor por los hijos perdidos. En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó, vamos a ver ¿por qué?”.

El jefe de Estado cuestionó abiertamente la política de compras militares de administraciones anteriores, señalando que “gobiernos que hinchan el pecho con puras plumas y lentejuelas. Disparan balas en las palabras pero compran pura chatarra corrupta para la guerra”.

También subrayó que la adquisición de equipos en condiciones precarias impacta directamente a los sectores sociales más vulnerables: “Compran miseria porque saben que son los pobres jóvenes los que utilizarán la chatarra tratando de defender la patria”.

La reacción de Petro incluyó un llamado a los ministerios de Defensa y de Hacienda para que convoquen a los órganos responsables de la planeación financiera, el Confis y el Conpes, con el objetivo de agilizar la compra de nuevo armamento, una petición que, según el mandatario, lleva un año sin respuesta.

Quiero que el ministro de defensa y de hacienda reúnan el Confis y el Conpes para la compra de armamento que he pedido desde hace un año”, afirmó.

El presidente insistió en la necesidad de erradicar la corrupción en los procesos de adquisición de armamento, declarando que “ningún general debe tomar un peso de comisión por la compra de armas para defender el pueblo”.

Además, exhortó a los miembros de las Fuerzas Armadas a actuar con ética: “El verdadero guerrero no debe tener codicia en el corazón, la orden es no obedecer a codiciosos, con la vida no se hacen negocios, con la vida del guerrero no se hacen ganancias privadas”.

Tras lo anterior, Andrés Forero, representante a la Cámara y senador electo por el Centro Democrático, cuestionó la gestión actual y recordó las decisiones previas del mandatario en materia de defensa.

“¿Si era ‘chatarra’ por qué en su gobierno seguía operando? ¿Por qué siendo opositor se oponía a invertir en defensa? ¿Por qué no cambió la ‘chatarra’ en 4 años de gobierno?”, escribió Forero en la misma red social.

El legislador también exigió garantías sobre el mantenimiento de la flota: “¿Puede asegurar que le hicieron a ese y otros equipos todos los mantenimientos requeridos?

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