María Carolina Hoyos recordó las últimas conversaciones que tuvo con su hermano Miguel Uribe Turbay: “Me rompe el alma”

La hermana del fallecido senador del Centro Democrático no ocultó su tristeza al revelarse la condena contra otro de los implicados en el crimen - crédito @mcarolinahoyost/Instagram y X

La condena de 22 años y 5 meses de cárcel contra Simeone Pérez Marroquín, conocido como alias El Viejo, por su participación en el atentado que acabó con la vida del exsenador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay ha generado diferentes reacciones, no solo en la clase política colombiana, sino en el entorno de la familia del fallecido político.

Una de ellas fue María Carolina Hoyos, hermana de Uribe Turbay, que en una publicación hecha en su cuenta de Instagram, se refirió al nuevo implicado que fue cobijado por la justicia por el magnicidio del excongresista de oposición.

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“Miguel, de mi corazón: Cada noticia sobre tu asesinato me rompe el alma”, escribió la directora de la Fundación Solidaridad por Colombia en la red social mencionada.

Sin embargo, la periodista declaró que, en medio de su duelo, hay un aspecto que, para ella, le deja una sensación de tranquilidad. “Pero hay algo que me da paz: pensarte en el mejor lugar, en la mejor compañía…con nuestra mamá y nuestra abuela. Esa certeza me sostiene (...) aquí te seguimos amando, extrañando en cada instante, y recordándote con todo lo que fuiste”, agregó.

Hoyos Turbay recordó una de las últimas conversaciones con su hermano - crédito @mcarolinahoyost/Instagram

Del mismo modo, Hoyos publicó una de las últimas conversaciones que sostuvo con su hermano, días antes del atentado ocurrido en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, como forma de que superar su duelo por la repentina muerte de su ser querido.

“Cuando la tusa se vuelve muy fuerte, como hoy, vuelvo a nuestros chats… a nuestros álbumes de fotos. Aquí una que amo, cuando eras un bebé. Lo siento para los que no lo entienden, pero tú también fuiste mi bebé. Y aquí uno de nuestros últimos chats”, manifestó.

Una de las conversaciones entre Hoyos y Uribe Turbay hacen referencia a la motivación acerca de la campaña presidencial que adelantaba el exsenador del Centro Democrático en ese entonces.

María Carolina Hoyos expresó sus sentimientos ante la ausencia física de su hermano - crédito @mcarolinahoyost/Instagram

“Te amo, gracias por tu mensaje, por tus comentarios, por tus palabras. Gracias por tu apoyo incondicional y tus consejos (...) Eres un tesoro. Vas a ser presidente. Solo foco! Y pégate a san charbel, la virgen maría, el espíritu santo y Dios (...) Amén. Así es”, se observa en la publicación de la hermana de Miguel Uribe Turbay en Instagram.

Por último, María Carolina Hoyos expresó sus sentimientos ante la ausencia terrenal de su hermano tras el crimen. “Qué falta me haces, Miguel…mi hermano menor, mi casi hijo. Te amo, mi Miguel del alma”, puntualizó.

Viuda de Miguel Uribe se refiere a las disculpas de ‘El Viejo’

Además de María Carolina Hoyos, otra de las personas cercanas al fallecido Miguel Uribe Turbay se pronunció sobre la condena que recibió Simeone Pérez Marroquín, alias El Viejo.

Ese fue el caso de María Claudia Tarazona, viuda del exsenador del Centro Democrático, que resaltó la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación para lograr llevar a este sujeto tras las rejas.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay - crédito maclaudiat/Instagram

La mujer, en diálogo con Minuto 60, hizo referencia a las disculpas ofrecidas por el hoy condenado durante la audiencia celebrada el viernes 20 de marzo. “Primero que todo un mensaje al señor Miguel Uribe Londoño, su padre, a su hijo Alejandro y a su esposa María Claudia (...) no hay cómo justificar dicho acto, pero ojalá Dios en algún momento me ponga en paz en sus corazones”, indicó “El Viejo” en la audiencia revelada a la opinión pública.

Ante ello, Tarazona señaló que sus excusas deben ser ante Dios que a su familia.

“Con respecto a sus disculpas, las recibo. Afortunadamente, no tengo ni odio, ni resentimiento, ni rabia en mi corazón. Con lo cual, el señor se puede sentir tranquilo porque su tema de disculpas y su arrepentimiento tiene que ver más con Dios que con nosotros como familia”, indicó la viuda de Uribe Turbay al citado medio de comunicación.

Tras ser condenado, 'El Viejo' lamentó haber participado del crimen - crédito Fiscalía

Igualmente, advirtió que, desde hace meses, las autoridades manejan la teoría de un doble nivel de autoría en el asesinato de su esposo.

Por un lado, la ejecución material a cargo de Pérez Marroquín y su red; por el otro, la presunta emisión de la orden desde instancias superiores de la estructura criminal, con presunta implicación de altos mandos de las disidencias y del Gobierno venezolano: “Sabemos que el ‘Zarco’ recibió la orden de más arriba, sabemos que está involucrado el gobierno venezolano”, afirmó.

La viuda explicó que tanto la Fiscalía General de la Nación como los investigadores que la han acompañado concentran sus esfuerzos en identificar a las personas que dieron la orden original. “Realmente toda la investigación, todos los esfuerzos de la Fiscalía y toda la información que estamos recibiendo son para llegar a esta conclusión y poder saber quién dio la orden”, manifestó Tarazona al medio citado.