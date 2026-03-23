Ejército Nacional pidió esclarecer asesinato de soldado en Norte de Santander

Soldado murió en Norte de Santander durante su descanso - crédito Colprensa - TRT Frontera

El sábado 21 de marzo de 2026, un nuevo hecho violento golpeó a las fuerzas armadas colombianas tras confirmarse el asesinato de un soldado durante su permiso en Norte de Santander.

Las autoridades desplegaron equipos de investigación para esclarecer las circunstancias y establecer responsabilidades en torno a la muerte de Andrés Lázaro Rueda en la vereda Carrizal, jurisdicción de La Playa de Belén.

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Según información de las autoridades, el uniformado disfrutaba de un descanso con su familia cuando fue víctima de un ataque que aún no tiene autores identificados.

“En hechos que son materia de investigación, en la vereda Carrizal, jurisdicción de La Playa de Belén, Norte de Santander, fue asesinado el soldado Andrés Lázaro Rueda, quien se encontraba disfrutando de un permiso, en compañía de su familia”, reportó la institución.

La muerte de Andrés Lázaro Rueda, perteneciente al Batallón de Instrucción en Aguachica, ocurrió bajo circunstancias investigadas - crédito @OlguinMayorgaP/X

La víctima formaba parte del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.º 5, con sede en Aguachica, César, donde cumplía funciones en el marco de su servicio militar obligatorio.

Tras conocerse el crimen, el Ejército Nacional manifestó su rechazo categórico al ataque y solicitó la colaboración de organismos judiciales para identificar rápidamente a los responsables.

“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica este acto violento que enluta no solo a una familia, también a la institución y hace un llamado a las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer los hechos y ubicar a los responsables”, indicó.

El caso del soldado Andrés Lázaro Rueda se suma a otros episodios recientes que han afectado a la fuerza pública en distintas regiones del país.

Durante el mismo fin de semana, dos militares murieron tras un ataque atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca. Estos hechos han incrementado la preocupación por la seguridad del personal militar, tanto en zonas rurales como en áreas urbanas.

Ejército Nacional rechazó asesinato de Andrés Lázaro Rueda en La Playa de Belén - crédito Diego Pineda/Colprensa

El comando responsable del soldado envió un mensaje de condolencias a los familiares, allegados y amigos de la víctima. Además, instó a la comunidad a colaborar con las autoridades aportando información relevante para avanzar en la investigación.

Usuarios en redes sociales pidieron más presencia por parte de las autoridades para prevenir este tipo de hechos contra la fuerza pública.

Ataque armado en Arauquita dejó dos soldados muertos y siete heridos durante patrullaje militar

Dos soldados profesionales del Ejército Nacional murieron tras un ataque armado en el casco urbano de Arauquita, Arauca, registrado la tarde del viernes 20 de marzo de 2026.

El hecho ocurrió cerca del colegio Gabriel García Márquez, donde tropas del Batallón Energético y Vial N.° 1 patrullaban el sector del barrio Obrero.

Según datos preliminares, siete uniformados resultaron heridos y fueron trasladados al hospital San Lorenzo de Arauquita para recibir atención médica, donde las autoridades confirmaron que se encuentran fuera de peligro.

El ataque se produjo alrededor de la 1:40 p. m., cuando el vehículo militar en el que se movilizaban los soldados fue blanco de disparos por parte de los presuntos integrantes del Frente de Guerra Oriental (FGO) del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El atentado ocurrió en el casco urbano del municipio fronterizo de Arauquita, Arauca. Dos soldados fueron asesinados - crédito Colprensa y Ejército Nacional

Voceros oficiales informaron que los soldados fallecidos son Juan Carlos Rivera Muñoz y Elmer Perafán Bastidas, quienes perdieron la vida en cumplimiento de sus funciones.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de nuestros soldados fallecidos, honrando su memoria, vocación de servicio y sacrificio por Colombia”, expresó la institución en un comunicado.

La institución educativa donde se presentaron los hechos está situada en el sur del casco urbano, a poca distancia del río Cutufi, frontera con Venezuela, en una zona marcada por la presencia de grupos armados ilegales.

Las autoridades militares anunciaron que instaurarán las denuncias correspondientes ante los organismos judiciales para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades conforme a la ley.

“El Comando de la Décima Octava Brigada rechaza de manera categórica este acto terrorista, que atenta contra la integridad de nuestros hombres y pone en riesgo a la población civil”, señaló el Ejército.