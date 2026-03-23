Colombia

Colombiano reveló la dura realidad en la cárcel boliviana de San Pedro: presos controlan todo y pagan arriendo para sobrevivir

Las grabaciones muestran cómo los reclusos regulan las actividades cotidianas, lideran negocios e implementan reglas autónomas, reflejando una estructura similar a la de un barrio autogestionado por sus habitantes

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La cárcel presenta un sistema de clases sociales y familias que pueden convivir dentro del penal según sus posibilidades económicas - crédito Planeta Juan/YouTube

La cárcel de San Pedro, en pleno centro de La Paz, Bolivia, fue el escenario de una de las visitas más insólitas y reveladoras para Juan Díaz, el youtuber colombiano detrás de la cuenta Planeta Juan.

Durante su recorrido, Díaz documentó el funcionamiento interno de un penal donde los presos ejercen un control casi absoluto, gestionando desde la economía hasta la seguridad y la vida cotidiana. “Esto no es una cárcel tradicional. Por fuera, la seguridad es del Estado, pero dentro, todo lo controlan los privados de la libertad”, relató frente a los muros del complejo penitenciario.

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Al cruzar el portón principal, Díaz describe la transformación del ambiente: “Atravesando estos muros, no solo vamos a conocer una prisión, vamos a conocer lo que durante décadas se ha descrito como una ciudad dentro de la ciudad”.

La cárcel de San Pedro
La cárcel de San Pedro en La Paz, Bolivia, funciona bajo un sistema de autogobierno donde los internos controlan la economía y la seguridad interna - crédito Planeta Juan/YouTube

El penal presenta una estructura de autogobierno, donde los propios internos eligen de manera democrática a sus representantes, gestionan talleres, tiendas, restaurantes y hasta áreas recreativas. “Aquí tienen economía interna, reglas internas y familias enteras entrando y saliendo como si estuvieran en su casa”, apuntó el youtuber.

Un sistema de clases y arriendo para las celdas

Uno de los aspectos más llamativos que revela Díaz es el mercado inmobiliario carcelario. Las celdas se compran, se venden y se arriendan según la ubicación y el confort: “Aquí se paga alquiler, por ende, hay clases sociales, celdas más cómodas y unas más caras que otras. Inclusive, usted puede traer a vivir a su mujer e hijos cuando la vida afuera no perdona”.

El derecho a una celda puede adquirirse como si fuera un apartamento, con un documento interno que avala la propiedad, mientras que los nuevos internos deben negociar su lugar, pagando incluso hasta 20 dólares mensuales por una cama.

El youtuber colombiano Juan Díaz
El youtuber colombiano Juan Díaz documenta cómo los presos de San Pedro eligen democráticamente a sus representantes y organizan la vida cotidiana en el penal - crédito Planeta Juan/YouTube

El recorrido exhibió zonas como La Posta, donde Díaz notó que “es muy difícil saber quién es interno y quién no, porque hay gente comiendo, recibiendo visitas, caminando libremente; yo tengo este sello que me permite salir, pero por lo demás, es como una ciudad”. Las actividades comerciales pululan: “Aquí puede comprar helados, café, ver deportes, ir al gimnasio. Es literal como estar en una ciudad dentro de la ciudad”, destacó.

Vida productiva, talleres y negocios propios

En la sala multifuncional, el equipo de Planeta Juan observó cómo un espacio puede ser taller, aula y dormitorio para veinte personas. “De día funciona como taller de producción, en la noche es dormitorio. Aquí cocinan, producen ropa, aprenden oficios. Todo con recursos gestionados por los propios internos”, explicó. Los talleres generan ingresos para la manutención individual y el mantenimiento de máquinas, y hasta se ofrecen cursos de corte y confección, carpintería y computación.

La economía interna de San
La economía interna de San Pedro permite a los internos montar talleres de producción, comercios y ofrecer servicios como peluquería y restaurantes - crédito Planeta Juan/YouTube

El sistema económico interno es tan robusto que cada sección tiene su delegado, elegido por votación. “Cada sección vota por su vocero principal. Hay una verdadera democracia interna”, relató Díaz. La moneda es indispensable para sobrevivir: “Aquí usted paga por todo: por la comida, por la computadora, por el arriendo, por la peluqueada. El dinero define la calidad de vida aquí”.

Negocios, restaurantes y vida social

Dentro de San Pedro, Díaz visitó restaurantes gestionados por los isnternos, con menús diarios y precios asequibles. “Un almuerzo aquí cuesta un dólar y se ve bastante bien. Todo es al contado”, describió. Las celdas se configuran como apartamentos, muchas con su propia cocina, televisor y refrigerador. “Si tiene presupuesto, puede comprar insumos y vivir dentro de su celda como en una vivienda independiente”, dijo tras ser invitado a compartir un almuerzo preparado por un interno.

Los delegados de cada sección
Los delegados de cada sección en la cárcel gestionan recursos, organizan cursos de oficios y mantienen un sistema de democracia interna - crédito Planeta Juan/YouTube

El penal cuenta con barberías, tiendas, consultorios dentales y hasta una capilla de grandes dimensiones. “Nunca había visto una iglesia así dentro de una cárcel, con su virgen y hasta pinturas antiguas”, compartió. También hay zonas de castigo donde los internos deben cocinar para todos como sanción, además de espacios para el deporte, como canchas de fútbol y básquetbol, con ligas internas y trofeos.

Seguridad y justicia interna

La seguridad interna es responsabilidad de una policía conformada por los mismos privados de la libertad, que reciben un salario colectivo y ejercen control sobre el orden y las normas propias del penal. “Aquí existe una policía interna, pagada por los internos. El Estado solo vigila los muros externos”, subrayó Díaz. La vida nocturna y el acceso a las celdas están reglamentados por normas internas, con restricciones después de las once de la noche.

La seguridad y el orden
La seguridad y el orden en la cárcel de San Pedro dependen de una policía interna conformada por los propios presos, financiada con fondos colectivos - crédito Planeta Juan/YouTube

Un sistema complejo y autogobernado

San Pedro se asemeja a un barrio autogobernado, donde la justicia lenta y la saturación penal han convertido el encierro preventivo en una rutina. “Hay celdas con mejores condiciones, y otras más precarias. Todo depende del dinero, del tiempo que lleve aquí y de su capacidad para adaptarse”, reflexionó Díaz.

La cárcel de San Pedro ilustra la capacidad de autogestión y resiliencia de su población, pero para Díaz también pone en evidencia las fisuras de un sistema judicial saturado y los retos de la reinserción. “Esta cárcel es un termómetro de la sociedad boliviana. Aquí, más que encierro, se vive una versión distinta de la vida en comunidad”, concluyó el youtuber, tras recorrer uno de los sistemas penitenciarios más singulares del continente.

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