Candidatos presidenciales lamentaron el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea colombiana en Putumayo: “Su ejemplo permanecerá siempre”

El avión caído fue identificado como un Hércules - crédito FAC/Captura de Pantalla X

En la mañana del lunes 23 de marzo de 2026, se registró la caída de un avión de apoyo de las Fuerzas Militares de Colombia, en el municipio de Puerto Leguizamo, en el departamento de Putumayo (sur de Colombia).

De acuerdo con las versiones preliminares, se trataría de una aeronave Hércules C-130, en el que iban más de 11 tripulantes y 114 militares, de los cuales, hasta el momento se tiene registro de una persona muerta y 77 heridos que fueron trasladados hasta centros hospitalarios cercanos.

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Aunque no se tiene un consolidado de los militares que iban a bordo, se habla de un estimado de 110 uniformados que viajaban desde Puerto Leguízamo, en Putumayo - crédito ElMun2/Facebook

Mientras las autoridades avanzan con las investigaciones correspondientes, los candidatos presidenciales expresaron su solidaridad frente al accidente registrado en el sur del territorio colombiano.

Iván Cepeda, aspirante por el Pacto Histórico, lamentó lo ocurrido en Puerto Leguizamo, enviando un mensaje de condolencias a la institución aérea.

“Mis condolencias para la @FuerzaAereaCol, para las familias y los seres queridos de las víctimas de este trágico hecho, que enluta no solo a la Fuerza Pública, sino a la Nación entera”, escribió el senador en su cuenta de X.

El candidato se refirió al accidente aéreo en Putumayo - crédito @Ivan CepedaCast/X

Por su parte, Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, manifestó su acompañamiento con los allegados de los militares y la tripulación.

“Toda la solidaridad con nuestras Fuerzas Militares y con las familias de los uniformados que viajaban en el avión de la Fuerza Aérea que, según el gobierno, se accidentó en Putumayo. Lamentamos profundamente estos hechos y esperamos la mayor claridad sobre las circunstancias que rodearon semejante tragedia”, indicó.

La Candidata se refirió al accidente aéreo en Putumayo - crédito @PalomaValenciaL/X

A su vez, exigió una investigación para que se indaguen las causas exactas del accidente, al recordar fallas de mantenimiento de las aeronaves en el país.

“A las autoridades solicitar una investigación transparente que diga cuáles son las causas de este siniestro. No es aceptable que se siga poniendo la vida de nuestros soldados en riesgo con un pésimo mantenimiento de las aeronaves de Colombia”, añadió.

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático expresó su solidaridad con las víctimas del accidente aéreo en el sur de Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X

Del mismo modo, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella elevó sus oraciones para las familias de los tripulantes de la aeronave siniestrada.

“Con profundo dolor recibo la noticia del trágico accidente del avión Hércules de @FuerzaAereaCol en Puerto Leguízamo, Putumayo. Acompaño en este momento de duelo a las familias de nuestros uniformados, quienes con valor, honor y espíritu de sacrificio entregan todo al servicio de la Patria. Su ejemplo permanecerá siempre en la memoria de la Nación. Gratitud eterna a nuestros héroes”, comentó.

El candidato se refirió al accidente aéreo en Putumayo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

A su vez, el aspirante a la Presidencia Sergio Fajardo declaró: “La enorme pérdida de nuestros héroes de la patria en el trágico accidente del avión Hércules es una noticia que nos llena de dolor. Mi más sentido pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas”.

El candidato se refirió al accidente aéreo en Putumayo - crédito @sergio_fajardo/X

A su turno, la también candidata presidencial Claudia López instó al ministro de Defensa Pedro Sánchez para que se acelere la investigación del accidente aéreo.

“Qué tragedia dolorosa. A nuestro soldados y sus familias toda nuestra solidaridad. Ministro urge establecer con claridad las causas de este siniestro. Está documentado el deterioro de nuestra flota aérea por falta de mantenimiento y renovación. Actuar a tiempo en vez de lamentar”, indicó.

La Candidata se refirió al accidente aéreo en Putumayo - crédito @ClaudiaLopez/X

Igualmente, el candidato Mauricio Lizcano se sumó al llamado de la exalcaldesa de Bogotá, al recordar que en menos de 90 días del 2026, se han registrado tres siniestros en el país.

“Mi solidaridad y oraciones están con las familias de los uniformados que sufrieron este accidente en Putumayo. Dios quiera que logremos encontrar sobrevivientes en medio de esta tragedia que nos duele a todos. Es hora de investigar a fondo qué está pasando con las aeronaves de nuestras fuerzas militares. Son demasiados accidentes en los últimos dos años para que sigan considerándose coincidencias. Mi corazón y solidaridad con las familias de los tres pelotones. ¡La vida de nuestros uniformados es prioridad!”, mencionó.

El avión Hércules 1016 sufrió un accidente en la mañana del 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, según bitácoras de vuelo - crédito Captura video /Redes sociales

El siniestro, que ocurrió apenas segundos después del despegue, activó una operación inmediata de rescate en la que participaron tanto unidades militares como habitantes del municipio, en medio de un contexto de recientes enfrentamientos y alta presencia militar en la región.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Área sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, sostuvo el ministro de Defensa Pedro Sánchez.

Estas fueron otras reacciones de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales: