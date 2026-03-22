Políticos reaccionaron a la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría: lideran Iván Cepeda, Paloma Valencia y De la Espriella

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia, son los más opcionados para llegar a la Presidencia, según resultados de la encuesta - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), realizada para Cambio, presentó las posibles preferencias de los ciudadanos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera la intención de voto con el 34,5%, mientras que la candidata del Centro Democrático y ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, ocupa el segundo lugar con el 22,2%. Abelardo de la Espriella se ubica en la tercera posición con el 15,4%.

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Los resultados generaron varias reacciones de diferentes figuras políticas en redes sociales.

Enrique Gómez, senador electo por Salvación Nacional, cuestionó los resultados y aseguró que la historia desmiente los resultados.

“Quienes encuestan pretenden elegir, pero la historia los desmiente de forma burda”, afirmó Gómez.

Enrique Gómez, senador electo por Salvación Nacional, cuestionó los resultados y aseguró que la historia desmiente los resultados - crédito @Enrique_GomezM/X

Gómez recordó las encuestas realizadas por el Centro Nacional de Consultoría en las elecciones de 2022, que deban a Gustavo Petro y Federico Gutiérrez como los dos candidatos que pasarían a segunda vuelta. Rodolfo Hernández fue el candidato que disputó la Presidencia de Colombia con Gustavo Petro en ese año.

“En el último caso, el mismo CNC —que no le cabe un contrato más con el Estado— fue de los que más se equivocó. Y parece que va por la misma vía otra vez”, afirmó Enrique Gómez.

Y agregó: “La voluntad popular es autónoma, independiente y sorpresiva en las presidenciales. Es un error garrafal creer que los votos al Congreso se trasladan directamente a la Presidencia (sic)”.

Para Enrique Gómez, candidatos como Abelardo de la Espriella “siempre serán atacados” tras los resultados de la encuesta realizada por CNC.

Enrique Gómez - crédito @Enrique_GomezM/X

“El país ya no quiere a la rancia clase política. Se cansó de la izquierda corrupta que no cumplió… y ahora ve al ‘centro’ como otro brazo más del mismo establecimiento (sic)“, aseveró Gómez.

Ingrid Betancourt, excandidata presidencial, reconoció los resultados de la encuesta, afirmando que se ha reconfigurado el tablero electoral. Betancourt aseguró que existe la “posibilidad de ”derrotar a Iván Cepeda en primera vuelta".

“Se reconfigura el tablero electoral con Paloma volando al 22.2%. Con Abelardo en el 15.4% se abre una ventana para ganar en segunda vuelta. Pero más aún, nace la posibilidad de derrotar a Cepeda en primera vuelta si vamos unidos. El momento de la grandeza se acerca (sic)”, expresó.

Ingrid Betancourt, excandidata presidencial, reconoció los resultados de la encuesta CNC - crédito @IBetancourtCol/X

Ingrid Betancourt calificó como un acierto la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, afirmando que es “fenómeno electoral”.

“Segunda parte: el acierto de Paloma al elegir a Oviedo de Vice. Es claro que esta dupla es el fenómeno electoral que no sólo abre la posibilidad de derrotar a Cepeda sino que cambia a Colombia profundamente con el surgimiento de un Centro que marca el fin de la polarización (sic)”, afirmó.

Ingrid Betancourt calificó como un acierto la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo - crédito @IBetancourtCol/X

Rodrigo Lara, exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, cuestionó los resultados de la encuesta del CNC para Cambio, calificándolo como “un recordatorio incómodo“.

“En la encuesta CNC-Cambio del 1 de marzo, Claudia López aparecía inflada con 5,2%, equivalente a 1.092.000 votos. Resultado real en las urnas (8 de marzo): 574.000 votos.Error cercano al 90%.Aun así, el CNC sigue inflando candidatos y desinflando a los incómodos (sic)“, aseveró Lara..

Lara afirmó que las encuestas con más precisión son Atlas Intel y Gad3, razón por la cual expresó que “la gente no es boba. Los colombianos ya no se dejan engañar”.

Rodrigo Lara, exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, cuestionó los resultados de la encuesta del CNC para Cambio - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Vicky Dávila, por su parte, aseguró que Paloma Valencia tiene " todo para ser la primera mujer presidente de Colombia".

“Paloma Valencia tiene todo para ser la primera mujer presidente de Colombia. Y todos los colombianos que defendemos la democracia y la libertad vamos a hacer lo que toca para unirnos y salvar a Colombia (sic)”, afirmó Dávila.

Vicky Dávila aseguró que Paloma Valencia tiene " todo para ser la primera mujer presidente de Colombia" - crédito @VickyDavilaH/X

En otra publicación, Vicky Dávila aseguró que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, “es la peor amenaza para Colombia”.

“Los colombianos vamos a derrotar a Iván Cepeda. Él es la peor amenaza para nuestro país y nuestra democracia”, expresó.