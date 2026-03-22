Piden investigar a Rtvc por acoso sexual; subgerente negó la existencia de denuncias: “No traten de desviar la atención”

María Paula Fonseca Gómez aseguró que Rtvc está en constante control y veeduría en materia de convivencia por ser una entidad pública - crédito Presidencia

La subgerente de Rtvc, María Paula Fonseca, salió en defensa del sistema de medios públicos ante señalamientos por presuntos hechos de acoso sexual que habrían ocurrido al interior del medio. Las acusaciones, que no son nuevas, se reavivaron luego de que Caracol Televisión informara en un comunicado sobre el desarrollo de investigaciones por denuncias de acoso contra dos periodistas y presentadores.

“Ante unas denuncias recibidas en contra de dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual, Caracol Televisión informa que ha activado de manera inmediata los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley para la atención e investigación de este tipo de situaciones”, indicó Caracol Televisión en la comunicación oficial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La televisión colombiana enfrenta denuncias por presunto acoso sexual en Caracol Televisión - crédito @CaracolTV/X

La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López se pronunció al respecto, rechazando los hechos de violencia sexual que enfrentan las mujeres en los medios de comunicación. Mencionó el caso de Caracol Televisión y el de Rtvc, cuyo gerente, Hollman Morris, ha sido denunciado por varias mujeres que aseguran haber sido acosadas sexual y laboralmente por él.

“El acoso sexual es un delito grave contra las mujeres, máxime en asimetría de poder, sea en RTVC, Caracol o donde ocurra. Deben activarse los protocolos, creerle a las mujeres que tienen la valentía de denunciarlo y apoyarlas en el proceso de judicialización. A todas las víctimas de violencias basadas en género nuestra solidaridad! No están solas! #NiUnaMás”, escribió la política en su cuenta de X.

La candidata Claudia López Hernández rechazó hechos de acoso sexual denunciados en medios de comunicación - crédito @ClaudiaLopez/X

La subgerente de Rtvc, María Paula Fonseca, reaccionó al comentario de la aspirante a la Presidencia, asegurando que el sistema de medios públicos no ha documentado casos de acoso sexual. Indicó que está en constante vigilancia y monitoreo para hacer seguimiento a cualquier hecho irregular que se produzca en materia de convivencia.

“Señora @ClaudiaLopez en RTVC no hay denuncias de acoso sexual. No a lugar su mención al sistema de medios públicos que además tiene veeduría permanente, por ley tiene un comité de convivencia que evalúa y documenta denuncias y una ruta de prevención y denuncia de las violencias basadas en género (sic)”, aseveró la funcionaria en la red social.

María Paula Fonseca Gómez aseguró que ningún ente de control ha encontrado hechos de violencia sexual en Rtvc - crédito @MaPaulaFonseca/X

Por otro lado, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que ordenó que desde la cartera se activen las labores de inspección, vigilancia y control para conocer de cerca las condiciones de trabajo en las que se encuentran los empleados de Caracol Televisión, teniendo en cuenta las denuncias.

El director de Publimetro Colombia, Alejandro Pino Calad, celebró la medida que tomó el Ministerio de Trabajo ante las alertas de las denunciantes y pidió que las investigaciones de la cartera se extiendan a Rtvc, debido a hechos de acoso sexual que se habrían presentado en el sistema de medios públicos.

“Qué bueno esto, pero así como hay que hacer investigación en Caracol hay que hacer investigación en RTVC, en donde también hay denuncias de acoso. No puede haber termómetro de acoso según el NIT del medio...”, precisó el director del medio de comunicación.

María Paula Fonseca Gómez aseguró que Rtvc está en permanente investigación por ser una entidad pública, hay veeduría y revisión constante - crédito @MaPaulaFonseca/X

Nuevamente, Fonseca se pronunció rechazando las acusaciones contra Rtvc. Reiteró que en la entidad pública no hay denuncias de ese tipo y recalcó que está bajo constante revisión. Además, cuenta con un comité de convivencia donde se dirimen los conflictos internos. “Todas las actuaciones son transparentes y pueden ser verificadas por la ciudadanía”, explicó.

De igual manera, aseguró que, hasta el momento, ningún ente de control ha corroborado que se hayan registrado casos de acoso laboral y sexual en el sistema de medios públicos.

“Este sistema de control de una entidad pública es muy diferente a Caracol TV que es una empresa privada donde no hay veeduría. Si alguien aquí ha sido investigado y sometido a escrutinio es Rtvc. No traten de desviar la atención sobre lo que sucede en canales privados con RTVC (sic)”, concluyó.