Gustavo Petro celebró resultados de encuesta del CNC, en la que aprobación a su Gobierno supera el 50%: e hizo especial petición a seguidores

Los más recientes resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), a la par de la intención de voto para la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo, mostraron una imagen favorable del presidente de la República, Gustavo Petro: que no dudó en reaccionar al balance de esta medición y hacer una especial petición a sus simpatizantes, con miras a los 138 días que restan de su Gobierno.
Según la encuesta revelada el 22 de marzo por la revista Cambio, el primer mandatario tiene un 50,9% de imagen positiva, frente a un 43,9% negativa y un 5,2% que no sabe/no responde. Pese a que perdió 3,6% frente a la anterior medición de esta compañía, que el 1 de marzo reportada un 54,4% de respaldo a su gestión, y solo un 38,4% de rechazo, Petro estaría conforme con la percepción que tendría su administración.
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“El mejor agradecimiento que quiero recibir de mi pueblo es no dejar morir el programa progresista de progreso y oportunidades para todas y todos. Quiero salir ante una manifestación alegre en la plaza de Bolívar y que la espada del libertador se mantenga en las manos del pueblo”, dijo el jefe de Estado en X, que ratificó la confianza que tiene en esta firma, a la única que parece creerle en sus resultados.
Este resultado es muy diferente al que presentó la firma Atlas-Intel para Semana, el 12 de marzo, que mostró cómo la aprobación del gobernante se encuentra en un nivel bajo, con un 53,7% de los encuestados que desaprueba su gestión frente a un 37,5% que la aprueba. Por su parte, un 8,8% no tiene una opinión definida; en un clima distinto frente al que se vio reflejado en la medición del CNC que Petro destacó.
Por su parte, en comparación con lo plasmado por Invamer en la encuesta dada a conocer el 27 de febrero, los resultados serían similares. La aprobación del presidente Petro subió en ese entonces a un 49,1 % en ese mes, aunque el margen de consultados que tendría una imagen negativa del mandatario se ubicó en un 46,1%; aún más alto del presentado por el CNC, siendo este otro parámetro a tener en cuenta.
Ficha técnica
La encuesta fue hecha por el Centro Nacional de Consultoría S.A. entre el 17 y el 21 de marzo, por encargo y con financiación de Cambio. El estudio se llevó a cabo mediante entrevistas presenciales en hogares, abarcando todas las regiones geográficas de Colombia y contempló una muestra representativa de la que participaron 2.157 personas mayores de 18 años, con intención de votar en las elecciones presidenciales.
El propósito fue medir la intención de voto a la presidencia, la percepción sobre los candidatos vicepresidenciales, las prioridades del próximo mandatario y la imagen del gobernante actual. El diseño muestral fue estratificado multietápico, con selección probabilística de unidades muestrales y ponderación basada en datos demográficos y socioeconómicos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Por su parte, el nivel de confianza alcanza el 95%, mientras que el margen de error del estudio es de más o menos 3 puntos porcentuales. La firma consideró oportuno aclarar que no se ofrecieron incentivos económicos a los participantes y que el referido informe cumple con las normas del Consejo Nacional Electoral (CNE), la ISO 20252:2019 y la Ley 2494 de 2025, y debe publicarse íntegramente conforme a la legislación.
Tamaño de la muestra (encuestas hechas):
- Bogotá: 285
- Caribe: 452
- Centro - Oriente: 346
- Centro - Sur - Amazonia: 196
- Eje Cafetero: 379
- Llano: 129
- Pacífico: 370
Total: 2.157 encuestas