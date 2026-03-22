Colombia

Gustavo Petro celebró resultados de encuesta del CNC, en la que aprobación a su Gobierno supera el 50%: e hizo especial petición a seguidores

Con un mensaje en redes sociales, el presidente de la República sacó pecho por el balance de la medición del Centro Nacional de Consultoría, que dista de otras en las que el primer mandatario saca registros negativos para su gestión, como la de Atlas-Intel

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El presidente de la República,
El presidente de la República, Gustavo Petro, mostró su credibilidad a la encuesta del CNC, en la que salió bien librado en su imagen positiva - crédito Colprensa

Los más recientes resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), a la par de la intención de voto para la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo, mostraron una imagen favorable del presidente de la República, Gustavo Petro: que no dudó en reaccionar al balance de esta medición y hacer una especial petición a sus simpatizantes, con miras a los 138 días que restan de su Gobierno.

Según la encuesta revelada el 22 de marzo por la revista Cambio, el primer mandatario tiene un 50,9% de imagen positiva, frente a un 43,9% negativa y un 5,2% que no sabe/no responde. Pese a que perdió 3,6% frente a la anterior medición de esta compañía, que el 1 de marzo reportada un 54,4% de respaldo a su gestión, y solo un 38,4% de rechazo, Petro estaría conforme con la percepción que tendría su administración.

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El presidente Gustavo Petro celebró
El presidente Gustavo Petro celebró con este mensaje en X los resultados de encuesta del CNC, en los que saca una favorabilidad del 50,9% - crédito @petrogustavo/X

El mejor agradecimiento que quiero recibir de mi pueblo es no dejar morir el programa progresista de progreso y oportunidades para todas y todos. Quiero salir ante una manifestación alegre en la plaza de Bolívar y que la espada del libertador se mantenga en las manos del pueblo”, dijo el jefe de Estado en X, que ratificó la confianza que tiene en esta firma, a la única que parece creerle en sus resultados.

Este resultado es muy diferente al que presentó la firma Atlas-Intel para Semana, el 12 de marzo, que mostró cómo la aprobación del gobernante se encuentra en un nivel bajo, con un 53,7% de los encuestados que desaprueba su gestión frente a un 37,5% que la aprueba. Por su parte, un 8,8% no tiene una opinión definida; en un clima distinto frente al que se vio reflejado en la medición del CNC que Petro destacó.

Una nueva encuesta, la del
Una nueva encuesta, la del CNC, mostró que el presidente Gustavo Petro tiene una imagen positiva del 50,9% - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Por su parte, en comparación con lo plasmado por Invamer en la encuesta dada a conocer el 27 de febrero, los resultados serían similares. La aprobación del presidente Petro subió en ese entonces a un 49,1 % en ese mes, aunque el margen de consultados que tendría una imagen negativa del mandatario se ubicó en un 46,1%; aún más alto del presentado por el CNC, siendo este otro parámetro a tener en cuenta.

Ficha técnica

La encuesta fue hecha por el Centro Nacional de Consultoría S.A. entre el 17 y el 21 de marzo, por encargo y con financiación de Cambio. El estudio se llevó a cabo mediante entrevistas presenciales en hogares, abarcando todas las regiones geográficas de Colombia y contempló una muestra representativa de la que participaron 2.157 personas mayores de 18 años, con intención de votar en las elecciones presidenciales.

El propósito fue medir la intención de voto a la presidencia, la percepción sobre los candidatos vicepresidenciales, las prioridades del próximo mandatario y la imagen del gobernante actual. El diseño muestral fue estratificado multietápico, con selección probabilística de unidades muestrales y ponderación basada en datos demográficos y socioeconómicos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

A la administración de Gustavo
A la administración de Gustavo Petro le restan 138 días - crédito Ovidio González/Presidencia

Por su parte, el nivel de confianza alcanza el 95%, mientras que el margen de error del estudio es de más o menos 3 puntos porcentuales. La firma consideró oportuno aclarar que no se ofrecieron incentivos económicos a los participantes y que el referido informe cumple con las normas del Consejo Nacional Electoral (CNE), la ISO 20252:2019 y la Ley 2494 de 2025, y debe publicarse íntegramente conforme a la legislación.

Tamaño de la muestra (encuestas hechas):

  • Bogotá: 285
  • Caribe: 452
  • Centro - Oriente: 346
  • Centro - Sur - Amazonia: 196
  • Eje Cafetero: 379
  • Llano: 129
  • Pacífico: 370

Total: 2.157 encuestas

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