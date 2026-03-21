Ministerio de Trabajo le puso la lupa a Caracol por denuncias de acoso sexual y ordenó inspecciones para verificar condiciones laborales

El Ministerio de Trabajo interviene tras denuncias por acoso sexual en Caracol Televisión, exigiendo condiciones laborales que cumplan el Convenio 190 de la OIT - crédito Ministerio de Trabajo/Visuales IA

El foco de la discusión se trasladó rápidamente del ámbito interno de una empresa a la esfera pública. Las denuncias por presunto acoso sexual en Caracol Televisión encendieron alertas en el Gobierno, que ya anunció acciones para verificar las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de la ley.

Desde el Ministerio de Trabajo, la respuesta fue directa. El ministro Antonio Sanguino intervino públicamente para advertir que ninguna organización puede limitarse a sus propios protocolos cuando se trata de este tipo de señalamientos. En su mensaje, dirigido a Caracol Televisión, recordó que existen compromisos internacionales que obligan a actuar con mayor rigor.

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El ministro Antonio Sanguino advierte que los protocolos internos no eximen a Caracol Televisión de responder ante la ley y compromisos internacionales - crédito @AntonioSanguino/X

“Como Ministro del Trabajo, estoy en la obligación de recordarle a @CaracolTV que los procesos internos de ninguna manera eximen a la empresa de responder bajo el Convenio 190 de la OIT, ratificado por Colombia, que garantiza un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”, expresó el funcionario.

El pronunciamiento no se quedó en una declaración. Sanguino confirmó que ordenó activar las funciones de inspección, vigilancia y control desde su cartera, con el objetivo de revisar lo ocurrido y determinar si hay responsabilidades. “Por lo tanto, he ordenado que desde @MinTrabajoCol se activen las labores de inspección, vigilancia y control para conocer las condiciones de las y los trabajadores ante estas denuncias, garantizar verdad, protección a las víctimas y sanciones si hay lugar”, añadió.

Horas antes, la empresa reconoció la situación mediante un comunicado oficial. Allí confirmó que recibió denuncias contra dos de sus periodistas y presentadores por presunto acoso sexual, lo que activó de inmediato sus protocolos internos.

“Ante unas denuncias recibidas en contra de dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual, Caracol Televisión informa que ha activado de manera inmediata los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley para la atención e investigación de este tipo de situaciones”, indicó la compañía.

La investigación en Caracol Televisión asegura confidencialidad, debido proceso y acompañamiento a posibles víctimas de acoso laboral - crédito @CaracolTV/X

En su declaración, el canal insistió en que el proceso se está desarrollando con garantías para todas las partes. Explicaron que se respetará la confidencialidad, el debido proceso y el acompañamiento a las posibles víctimas mientras avanzan las indagaciones.

“La compañía adelanta actualmente la investigación correspondiente, garantizando el debido proceso, la confidencialidad y el respeto de las familias y partes involucradas, priorizando en todo momento la protección y el acompañamiento de las eventuales víctimas, con el propósito de esclarecer los hechos y tomar las decisiones que correspondan a la mayor brevedad posible”, señaló.

Además, reiteró su postura institucional frente a estos casos: “Caracol Televisión reitera su compromiso con la promoción de ambientes laborales seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de acoso”.

Aun así, la intervención del Gobierno marca un punto clave. El énfasis no está solo en la investigación interna, sino en verificar si las condiciones laborales cumplen con estándares más amplios, especialmente los establecidos por el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo.

El caso reaviva el debate sobre la suficiencia de los mecanismos internos empresariales y el rol del Estado como garante de derechos laborales - crédito Caracol TV sitio web

Este instrumento, adoptado por Colombia, obliga a prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia y acoso en el entorno laboral. En ese sentido, la actuación del Ministerio busca asegurar que no haya vacíos en la protección de los trabajadores ni barreras para denunciar, garantizando además seguimiento institucional y transparencia en cada proceso adelantado.

El caso también reabre un debate de fondo, cómo manejan las empresas las denuncias de este tipo y hasta qué punto los mecanismos internos son suficientes. La discusión se amplía hacia el rol del Estado como garante de derechos, especialmente en contextos donde puede existir desequilibrio de poder entre empleadores y empleados, lo que exige controles más estrictos y oportunos.