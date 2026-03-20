Colombia

Periodistas alzaron su voz tras las denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión y aumentaron la tensión: “Muchas no fuimos escuchadas”

Catalina Botero y Mónica Rodríguez fueron algunas de las presentadoras que señalaron que las investigaciones que el medio inició contra dos de sus comunicadores no son un tema nuevo, lo que permitió comprender que este tipo de situaciones se volvieron “comunes”

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Tras la activación de los
Tras la activación de los protocolos de investigación por parte de Caracol Televisión, varias periodistas se han pronunciado sobre los casos de acoso que, según ellas, fueron ignorados en el pasado - crédito @catalinaboteroo - @monyrodriguezoficial/Instagram

Caracol Televisión es el centro de atención tras confirmar que activó los protocolos internos para investigar denuncias de acoso sexual en contra de dos de sus periodistas y presentadores. La noticia, divulgada el 20 de marzo de 2026, sacudió el mundo de los medios de comunicación colombianos.

En su comunicado, la empresa de comunicación aseguró que ya estaba realizando las acciones necesarias según la ley y garantizó el debido proceso y la confidencialidad de las partes involucradas.

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La respuesta institucional del medio, que aseguró actuar de inmediato, generó reacciones entre varias periodistas reconocidas que trabajaron en el canal. Para muchas, estas denuncias trajeron a la superficie experiencias de acoso que, en su momento, no fueron escuchadas ni validadas.

Una de las primeras en alzar la voz fue la periodista Catalina Botero, actualmente presentadora en Rtvc, que en su cuenta en la red social X expresó su alegría por las denuncias que finalmente salieron a la luz, pero hizo referencia a su experiencia en Caracol Televisión.

“Uff me alegra que alguien haya tenido la valentía de denunciar y que por fin le pongan la lupa, porque si uno hablaraaaa jmm… Muchas no fuimos escuchadas, muchas no denuncian por no cerrarse puertas en los medios o no armar escándalo. Obvio pensé mil veces antes de poner este trino, pero ese miedo se tiene que acabar (sic)”, afirmó.

Catalina Botero celebró las denuncias
Catalina Botero celebró las denuncias que finalmente salieron a la luz, refiriéndose al miedo que muchas mujeres sienten al denunciar por temor a perder oportunidades - crédito @cataboterotv/X

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