Colombia

Congresistas denunciaron a Petro ante la Comisión de Acusación por presunta “indignidad y mala conducta” tras desconocer los resultados electorales

Los argumentos se centran en que las declaraciones sobre un supuesto fraude electoral y el desconocimiento de Abelardo de la Espriella como presidente electo vulneran el orden constitucional y democrático

Guardar
Google icon
Las denunciantes solicitan que la Comisión investigue las declaraciones del jefe de Estado y, de encontrar mérito, formule la correspondiente acusación ante la plenaria de la Cámara de Representantes - crédito Colprensa y Luisa Gonzalez/ REUTERS
Las denunciantes solicitan que la Comisión investigue las declaraciones del jefe de Estado y, de encontrar mérito, formule la correspondiente acusación ante la plenaria de la Cámara de Representantes - crédito Colprensa y Luisa Gonzalez/ REUTERS

Congresistas del Movimiento Salvación Nacional radicaron una denuncia constitucional ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, con el propósito de que se investigue si incurrió en indignidad y mala conducta tras desconocer públicamente los resultados de las elecciones presidenciales y la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia.

La acción fue presentada por la senadora electa Sara Ximena Castellanos y la representante electa por Bogotá Carol Stefanny Borda, quienes argumentan que las declaraciones del mandatario desconocen la decisión certificada por las autoridades electorales y, según sostienen, representan una vulneración al orden constitucional y democrático.

PUBLICIDAD

La denuncia se conoce pocos días después del comunicado oficial emitido por Salvación Nacional, en el que la colectividad rechazó el no reconocimiento de los resultados por parte del jefe de Estado y llamó a la denominada “resistencia constitucional”.

La denuncia por presunta indignidad y mala conducta

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/Enea Lebrun/REUTERS
La denuncia se produjo después de que Gustavo Petro reiterara en la red social X que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante y afirmara, sin presentar pruebas, que las elecciones estuvieron marcadas por un supuesto fraude - crédito Sergio Acero/Enea Lebrun/REUTERS

En el documento radicado ante la Comisión de Acusación, las congresistas solicitan que se adelante la investigación correspondiente contra Petro.

“Instauramos ante esta Comisión DENUNCIA CONSTITUCIONAL por INDIGNIDAD Y MALA CONDUCTA en contra del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, Presidente de la República, para que en ejercicio de la función jurisdiccional que la Constitución y la ley le confieren, adelante la investigación correspondiente y, de hallar mérito, formule ante la Plenaria de la Cámara de Representantes la respectiva acusación por indignidad y mala conducta en contra del Presidente de la República”, señala el documento.

PUBLICIDAD

Las congresistas sostienen que la denuncia se fundamenta en las declaraciones públicas del mandatario, mediante las cuales, según indican, desconoció los resultados oficiales de la elección presidencial.

Congresistas de Salvación Nacional radicaron una denuncia constitucional contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por presunta indignidad y mala conducta - crédito @sarag12/X
Congresistas de Salvación Nacional radicaron una denuncia constitucional contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por presunta indignidad y mala conducta - crédito @sarag12/X

De acuerdo con el texto, el presidente “desconoció los resultados de la elección presidencial certificados por la autoridad electoral competente, señaló sin prueba la comisión de un fraude electoral, y proclamó como ‘presidente’ a quien no fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral, en un contexto de llamados públicos provenientes de su propio movimiento político a la ‘desobediencia civil’ frente al gobierno legítimamente electo”.

Entre los hechos expuestos en la denuncia, las congresistas recuerdan que el 31 de mayo de 2026 se realizó la primera vuelta presidencial, en la que, según el documento, Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,74% de la votación, seguido por Iván Cepeda con el 40,90%, sin que ninguno alcanzara la mayoría absoluta prevista en el artículo 190 de la Constitución Política.

Posteriormente, el 21 de junio se realizó la segunda vuelta en la que De la Espriella triunfó con 12.959.542 votos, lo que representa un 49,66%, frente a 12.708.712 votos alcanzados por Iván Cepeda.

Salvación Nacional rechazó el desconocimiento de los resultados

El presidente aseguró que una presunta manipulación mediante algoritmos informáticos habría alterado el escrutinio para favorecer a Abelardo de la Espriella y sostuvo que el verdadero ganador habría sido Iván Cepeda - crédito Luisa González/REUTERS
El presidente aseguró que una presunta manipulación mediante algoritmos informáticos habría alterado el escrutinio para favorecer a Abelardo de la Espriella y sostuvo que el verdadero ganador habría sido Iván Cepeda - crédito Luisa González/REUTERS

La denuncia se suma al comunicado divulgado por el Movimiento Salvación Nacional el 7 de julio, en el que la organización expresó su rechazo a cualquier intento de desconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial y respaldó al presidente electo.

El Movimiento Salvación Nacional se dirige al país para reafirmar su compromiso con la estabilidad democrática y denunciar cualquier intento de desconocer el mandato ciudadano expresado en las urnas el pasado 21 de junio. Ante la intención de sectores del gobierno y líderes de izquierda de ignorar los resultados ya certificados por el Consejo Nacional Electoral, hacemos un llamado urgente a la Resistencia Constitucional”, manifestó la colectividad.

En el mismo pronunciamiento, el partido afirmó que la conmemoración de los 35 años de la Constitución debe servir para defender la institucionalidad, y expresó su respaldo al presidente electo: “Respaldamos el llamado del Presidente Electo, Abelardo de la Espriella, para proteger la transición democrática frente a lo que se advierte como una estrategia de ruptura del orden legal. Exigimos respeto por la autonomía de las ramas del poder público y confiamos en el papel fundamental de nuestras Fuerzas Armadas como garantes de la ley y la democracia”.

El comunicado concluye con un llamado a acompañar el proceso de transición presidencial y sostiene que es imperativo mantenernos en pie de lucha ciudadana para asegurar que el próximo 7 de agosto se produzca una transición democrática en paz y sin perturbaciones”, además de afirmar que “el respeto a la Constitución de 1991 no es negociable”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroComisión de AcusaciónAbelardo de la EspriellaCarol BordaSara CastellanosSalvación NacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

La celebridad del entretenimiento para adultos compartió su punto de vista sobre uno de los tabúes más arraigados en la sociedad occidental en lo referente a la sexualidad

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Congresista de Cambio Radical le pidió a Cepeda no asumir curul como senador: “Desconfía de nuestras instituciones, pero sí se quiere posesionar”

Julio César Triana, representante a la Cámara, le exigió al senador oficialista renunciar a su escaño si mantiene sus objeciones sobre el mandatario electo Abelardo De la Espriella y las instituciones que certificaron su triunfo en la segunda vuelta

Congresista de Cambio Radical le pidió a Cepeda no asumir curul como senador: “Desconfía de nuestras instituciones, pero sí se quiere posesionar”

Mercado de pases: Atlético Nacional se refirió oficialmente a los jugadores que entrarán y saldrán del equipo

La hinchada de Atlético Nacional está expectante por la posible llegada de Franco Armani y Stefan Medina al equipo; Sebastián Arango y Víctor Marulanda sostuvieron que las novedades se comunicarán únicamente al finalizar los acuerdos

Mercado de pases: Atlético Nacional se refirió oficialmente a los jugadores que entrarán y saldrán del equipo

Fiscalía allanó 11 centros estéticos de Bogotá tras detectar medicamentos vencidos, entre otras irregularidades sanitarias

Las diligencias, coordinadas con la Secretaría de Salud, el Invima y la Superintendencia, se enfocaron en procedimientos invasivos y en la revisión de equipos, documentos e insumos para determinar eventuales incumplimientos y responsables

Fiscalía allanó 11 centros estéticos de Bogotá tras detectar medicamentos vencidos, entre otras irregularidades sanitarias

Esta fue la razón por la que Óscar Pareja no fue elegido técnico del Independiente Medellín

El entrenador realizó toda su carrera en los banquillos en Estados Unidos y tenía el deseo de llegar a la Liga BetPlay, pero se le presentó un caso de fuerza mayor

Esta fue la razón por la que Óscar Pareja no fue elegido técnico del Independiente Medellín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Shakira y sus hijos fueron a ver el partido entre Francia y Marruecos: la barranquillera le envió un mensaje a Mbappé

Shakira denunció imágenes falsas creadas con inteligencia artificial: “Me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad”

Carlos Vives le apostó a la salsa durante su paso por Infobae Mundial, con guiño a Gardel incluido

Shakira, Carlos Vives, Juanes y Fonseca hicieron las mejores canciones de la música latina en 2026, según Billboard: este es el listado completo de los colombianos

Deportes

Mercado de pases: Atlético Nacional se refirió oficialmente a los jugadores que entrarán y saldrán del equipo

Mercado de pases: Atlético Nacional se refirió oficialmente a los jugadores que entrarán y saldrán del equipo

Esta fue la razón por la que Óscar Pareja no fue elegido técnico del Independiente Medellín

Carlos Antonio Vélez volvió a lanzarle pullas a la Federación Colombiana de Fútbol: “Será que nos dirán la verdad”

Así va jugar el Atlético Nacional de Lucas González: “Para ganar la tercera Copa Libertadores”

Millonarios daría la sorpresa en el mercado de fichajes: se le cayó negocio con un portero, pero llegaría otro