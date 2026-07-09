Carlos Antonio Vélez volvió a lanzarle pullas a la Federación Colombiana de Fútbol: “Será que nos dirán la verdad”

La Federación Colombiana de Fútbol está en el ojo del huracán por el fracaso de la Selección nacional en el Mundial 2026, al ser eliminada en octavos - crédito Colprensa

El fracaso de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 reabrió nuevamente el debate sobre la falta de jerarquía y visión del combinado nacional, pues desde 2016 ha perdido cinco tandas de penales y ganó apenas una, sumado a la falta de gol en el torneo.

La Federación Colombiana de Fútbol es señalada por la planeación de la Tricolor, pues el periodista Carlos Antonio Vélez afirmó que se presentaron algunas situaciones que afectaron la plantilla del técnico Néstor Lorenzo, al que también acusó por el fracaso en Norteamérica 2026.

Sobre el entrenador argentino, aún no se sabe si continuará o no con el combinado nacional porque se le termina el contrato el 30 de julio, pero desde la FCF habría una postura clara sobre lo que querrían de cara al nuevo proceso para el Mundial 2030 en España, Portugal y Marruecos.

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“Algún día se sabrá la verdad”

El comunicador de Win Sports ha sido uno de los más críticos con el actual proceso de Néstor Lorenzo por distintas razones, una de ellas por el armado del equipo en muchas convocatorias, debido al rendimiento de determinados jugadores, y las decisiones por parte de la federación.

A través de su cuenta de X, Carlos Antonio Vélez dio a conocer sus preguntas a la Federación Colombiana de Fútbol, en la que cuestiona no solo temas de la Selección nacional, sino lo que pasó con Imer Machado, el director de la Comisión de Árbitros y, al parecer, renunció a su cargo.

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Estas son las preguntas de Carlos Antonio Vélez para la Federación Colombiana de Fútbol por el fracaso en el Mundial 2026 - crédito @velezfutbol/X

Una de esas dudas que se resalta es un hecho que ocurrió en el camino de la Tricolor a Vancouver, previo al partido frente a Suiza por los octavos de final, porque un grupo de dirigentes quería ir en el mismo avión, pero una supuesta orden de la FCF los bajó de ese vuelo.

Vélez también cuestionó que Ramón Jesurún quiera renovar a Néstor Lorenzo, debido a que, al parecer, esa decisión solo la tomaría el presidente y no contaría con la opinión del comité ejecutivo, el cual cambió en los últimos días y su primera discusión sería sobre el entrenador.

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Ramón Jesurún le tiene mucha confianza a Néstor Lorenzo, al punto de revelar que lo quería renovar sin importar lo que pasara en el Mundial 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

Otro caso tiene que ver con la plantilla, pues el periodista aseguró que hubo molestia por la titularidad de James Rodríguez y dos futbolistas no se sentirían cómodos con Lorenzo, así que pidió que la FCF responda sobre todo eso en los próximos días que se sienten con el cuerpo técnico.

El futuro de Néstor Lorenzo

Previo al Mundial 2026, era casi un hecho que el timonel argentino continuaría por más tiempo con el combinado nacional por el ambiente de unidad y esperanza, el cual se fortaleció por terminar en el primer puesto del grupo K, por encima de Portugal, y sumar siete puntos.

Sin embargo, las cosas cambiaron tras la eliminación contra Suiza, pues hay un fuerte debate sobre los puntos buenos y malos de renovar a Néstor Lorenzo, el cual se estaría dando en la Federación Colombiana de Fútbol para tomar una decisión sobre su vínculo.

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Néstor Lorenzo no tendría un ambiente ideal para la renovación de su contrato con la Selección Colombia - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters

Aunque periodistas como Felipe Sierra aseguraron que Lorenzo continuaría al mando, no se conoce la opinión del entrenador, las condiciones que pediría para el proceso rumbo a 2030 y si pedirá una mejora salarial, pues ganaría dos millones de euros, una cifra baja con respecto a otros colegas, según el portal especializado Finance Football.

Cabe recordar que el primer partido de la Selección Colombia tras el Mundial 2026 se dará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, durante la ventana FIFA para encuentros amistosos, y será la oportunidad para mirar nuevas caras en la plantilla de la Tricolor.

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