Mercado de pases: Atlético Nacional se refirió oficialmente a los jugadores que entrarán y saldrán del equipo

Víctor Marulanda manifestó que volver a estar en Atlético Nacional, es un reto supremamente importante. Aseguró que quiero ser cada vez más ganador, protagonista y referente - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional comenzó oficialmente la reestructuración de su plantilla para el segundo semestre de 2026. En medio de los rumores que rodean al club, especialmente por el posible regreso del arquero Franco Armani, el nuevo director deportivo, Víctor Marulanda, dejó claro que la institución solo confirmará incorporaciones cuando las negociaciones estén completamente finalizadas. “De manera oficial hablaremos de llegada de jugadores cuando estén cerrados”, afirmó Marulanda al ser consultado por la posibilidad de que el campeón de la Copa Libertadores de 2016 regrese al conjunto antioqueño.

Mientras tanto, Atlético Nacional sí hizo oficial el primer movimiento de su nuevo proyecto deportivo: la salida de cinco futbolistas del plantel profesional. La decisión forma parte de la reestructuración que lideran la dirigencia deportiva y el nuevo entrenador, Lucas González, con el objetivo de conformar un grupo competitivo para afrontar la Liga BetPlay y buscar nuevamente la clasificación a torneos internacionales.

PUBLICIDAD

Víctor Marulanda destacó que en su regreso a Atlético Nacional a visto entrenamientos que son de otro nivel distinto al habitual en el fútbol colombiano - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional: salidas oficiales

David Ospina (arquero)

Dairon Nasprilla (extremo)

Robinson García (defensor)

Juan Francisco Bauzá (volante)

Fabio Martínez (defensor)

Llegadas oficiales

Lucas González – Nuevo director técnico.

Víctor Marulanda – Nuevo director deportivo, en su regreso al club.

Jaime Barrientos – Continúa como entrenador del equipo femenino y asume oficialmente la gerencia del fútbol formativo masculino.

Víctor Marulanda aseguró que todavía no es confirmada la llegada de Franco Armani y Stefan Medina a Atlético Nacional, cuando sea seguro el regreso de alguno, se anunciará de forma oficial - crédito Atlético Nacional

La baja que más impacto genera es la de David Ospina. El experimentado guardameta cierra un nuevo ciclo con el club después de haber sido uno de los referentes de la institución y un futbolista identificado con la afición. Su salida abre un espacio importante en la portería y alimenta las versiones sobre el eventual regreso de Franco Armani, arquero que conquistó la Copa Libertadores de 2016 con Nacional y que actualmente continúa vinculado al fútbol argentino.

Uno de los mensajes que dejó Víctor Marulanda durante su presentación fue la confianza depositada en el nuevo entrenador. El director deportivo aseguró que el proyecto encabezado por Lucas González representa el principal impulso para el club. “Volver a estar en el club es un reto supremamente importante. Quiero ser cada vez más ganador, quiero ser protagonista y referente. El mayor refuerzo del club es Lucas y su cuerpo técnico”, expresó Marulanda.

PUBLICIDAD

En esa misma línea, el club también anunció cambios en su estructura institucional. Jaime Barrientos continuará al frente del equipo femenino, pero además asumirá la gerencia del fútbol formativo masculino. Bajo su responsabilidad quedarán las 13 categorías de formación que agrupan aproximadamente a 360 deportistas.

Alexis Henríquez y su regreso a Atlético Nacional

Otro de los regresos confirmados por Atlético Nacional para el nuevo proyecto deportivo es el de Alexis Henríquez, histórico capitán y referente del club, quien asumirá como asistente técnico de Lucas González. Durante su presentación, el exdefensor manifestó su entusiasmo por volver a la institución donde conquistó algunos de los títulos más importantes de su carrera. “Feliz de volver al club y volver a la casa. Ya yo sé lo que significa estar acá y estén tranquilos que ese mensaje va para los jugadores todos los días”, afirmó Henríquez.

PUBLICIDAD

Esta fue la nómina titular tipo de Atlético Nacional durante el primer semestre de 2026, de los cuales ninguno saldría del equipo - crédito Atlético Nacional

El exfutbolista también se refirió al manejo del grupo y aseguró que la convivencia dentro del vestuario será uno de los pilares del nuevo proceso. “Manejar el camerino para mí es fácil. Los egos se dejan por fuera, nadie es más que nadie”, señaló el asistente técnico.

Henríquez además explicó cómo nació su decisión de iniciar su carrera en los banquillos junto a Lucas González. Tras retirarse como jugador, confesó que inicialmente no tenía intención de continuar ligado al fútbol, pero un partido dirigido por el actual entrenador cambió su perspectiva.“Yo no quería saber nada de fútbol cuando me retiré, porque necesitaba alguien que me ayudara a entender y a sentir el fútbol para poder dirigir. Fui a ver un partido de Lucas, me identifiqué con él y pude unirme a su cuerpo técnico”, concluyó el excapitán, quien ahora hará parte del proceso con el que Nacional buscará recuperar el protagonismo en el fútbol colombiano.

PUBLICIDAD