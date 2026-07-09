Juan Camilo Ángulo reveló por qué traicionó al América y fichó por el Deportivo Cali: “No fue culpa mía”

Para la hinchada del América de Cali, la "traición" de Juan Camilo Angulo ocurrió a mediados de 2018. El lateral, que se había ganado el cariño de la afición tras ser clave en el ascenso del equipo a primera división, rescindió su contrato y firmó de inmediato con el eterno rival de la ciudad, el Deportivo Cali - crédito Podcast Minuto 90

Juan Camilo Ángulo traicionó a la hinchada del América al fichar con Deportivo Cali porque Tulio Gómez, dueño del equipo americano, no le quiso renovar el contrato. Así lo dejó en claro Ángulo en diálogo con el pódcast 90 Minutos.

En el fútbol se reconoce como traición por parte de un futbolista cuando ficha por un máximo rival del equipo donde actúa, sobre todo si en ese donde se encuentra en un principio, tiene una actuación destacada. En el caso de Ángulo, se trataba del primer capitán del equipo. Por eso, comenzó aceptando en esa entrevista que sí traicionó al América de Cali: “Pero no fue culpa mía”, dijo.

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Aunque el presente deportivo de América de Cali no era el mejor en 2018, Juan Camilo Ángulo aseguró que, a nivel individual, atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. El equipo no consiguió la clasificación, pero él sentía que había respondido dentro de la cancha y que era uno de los jugadores más destacados de la plantilla.

Juan Camilo Ángulo aseguró que decidió volver al América de Cali, en el año 2016, porque sentía que podía aportar para que le equipo dejara de estar en la B, segunda división del fútbol profesional colombiano - crédito Podcast 90 Minutos

Mientras tanto, el contrato comenzaba a agotarse. Le restaban apenas seis meses y varios clubes ya habían empezado a preguntar por él. Millonarios, Junior y Deportivo Cali lo buscaban, pero en su cabeza solo había una idea: continuar en América.

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Sin embargo, las conversaciones para renovar nunca avanzaban. “Tulio siempre me decía que esperáramos”, recuerda Ángulo. La incertidumbre comenzaba a inquietarlo y él insistía en que necesitaba resolver su futuro cuanto antes.

La conversación con la que surgió la llegada de Juan Camilo Ángulo a Deportivo Cali

Fue entonces cuando apareció Alex Viveros, después de un entrenamiento y le dijo:

“Johan, hablame pues. ¿vos serías capaz de irte para el Verde?”, le preguntó Viveros, haciendo referencia a una posible llegada al Deportivo Cali.

“Dejá la bobada”, le respondió Ángulo entre risas.

“¿No sos capaz de irte? Si ellos te compran y vos pedís lo que quieras?“, insistió Viveros y hasta ahí quedó la conversación.

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Pasaron cerca de quince días y la situación seguía exactamente igual, Tulio Gómez no aseguraba su renovación, y por el contrario le respondía a Ángulo que: “Después del Mundial hablamos”. Para esa época se jugaba la Copa del Mundo de Rusia 2018. “Yo les decía que necesitaba resolver lo mío”, cuenta Ángulo en diálogo con 90 Minutos.

En medio de esa incertidumbre, Viveros volvió a buscarlo.

Juan Camilo Ángulo con la camiseta de los dos equipos más populares de Cali: América y el Deportivo Cali - crédito Dimayor/Infobae

Lo invitó a almorzar y la conversación terminó de sembrarle la duda. Esa noche llegó a su casa, habló con su esposa y encontró el consejo que necesitaba escuchar. “Ella me dijo que pensara en mi futuro”.

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Con la decisión prácticamente tomada, tomó el teléfono y llamó a Tulio Gómez. Le comunicó que ya no quería continuar en América e incluso le propuso pagar la rescisión de su contrato para facilitar la salida. Poco después la noticia empezó a filtrarse y la reacción de buena parte de la hinchada escarlata fue inmediata. “Me decían: ‘Traidor, ¿cómo nos vas a pagar así?’”.

Juan Camilo Ángulo también jugó en el Deportivo Independiente Medellín, lo hizo en el 2015 - crédito Colprensa

El regreso de América de Cali a la primera división en Colombia

Aun así, Ángulo sintió que había llegado el momento de cambiar de rumbo. Lo hizo después de haber dejado una huella importante en la historia reciente del club. Fue uno de los referentes del equipo que consiguió el anhelado ascenso a la primera división en 2016, un objetivo con el que América puso fin a cinco años en el Torneo de Ascenso.

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Para el defensor, haber sido protagonista de ese proceso siempre será uno de los capítulos más importantes de su carrera y una muestra de su compromiso con la institución, más allá de la manera en la que terminó su salida hacia Deportivo Cali.