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Shakira y sus hijos fueron a ver el partido entre Francia y Marruecos: la barranquillera le envió un mensaje a Mbappé

La colombiana asistió al primer partido de los cuartos de final de la Copa del Mundo, y reveló un curioso detalle sobre el goleador francés

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Shakira asistió al partido entre Francia y Marruecos en Boston acompañada de sus hijos Milan y Sasha, y reveló un detalle sobre Kylian Mbappé - crédito Visuales IA ScribNews @shakira/Instagram y captura de pantalla Shakira/YouTube
Shakira asistió al partido entre Francia y Marruecos en Boston acompañada de sus hijos Milan y Sasha, y reveló un detalle sobre Kylian Mbappé - crédito Visuales IA ScribNews @shakira/Instagram y captura de pantalla Shakira/YouTube

Shakira confirmó en sus redes sociales su aparición en Boston para ver el partido entre Francia y Marruecos correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La cantante fue captada por la transmisión oficial del torneo junto a sus hijos Milan y Sasha, en los palcos del escenario deportivo. Este es el tercer partido que cuenta con la presencia de la colombiana como espectadora, tras aparecer en los duelos de Argentina ante Austria en fase de grupos, y Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

La colombiana asistió a su tercer partido del campeonato como espectadora - crédito @shakira/Instagram
La colombiana asistió a su tercer partido del campeonato como espectadora - crédito @shakira/Instagram

Poco antes del inicio del partido, la cantante publicó en sus historias de Instagram un video en el que reveló un detalle peculiar relacionado al videoclip de Dai Dai, la canción oficial del Mundial, pues reveló que el primer jugador que aceptó aparecer allí fue justamente el goleador de los Bleus.

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La cantante agradeció al goleador de la Selección de Francia, pues fue el primer futbolista en aceptar aparecer en el videoclip de "Dai Dai". Además, agradeció a los franceses por apoyar sus lanzamientos musicales durante 2026 - crédito @shakira/Instagram

“Bueno, vamos para el partido entre Francia y Marruecos. Va a ser súper emocionante. Un dato curioso: ¿sabías que el primer jugador que aceptó participar en mi vídeo de Dai Dai fue Mbappé? Kylian, te estaré eternamente agradecido. Muchas gracias“, expresó.

Además, añadió un mensaje en francés para su público en ese país, agradeciendo su apoyo a lo largo del año. “Y en este día tan especial, quiero agradecer a Francia todo el amor que le han demostrado a mi música este año con Algo tú, Zoo y Dai Dai. Muchas gracias. Besos".

Cabe recordar que Dai Dai llegó a finales de junio a la cima del Top 50 Spotify Global. totalizando 4.215.628 reproducciones durante dicha semana. En la segunda semana de julio bajó a la segunda ubicación, superada por hate that i made you love me de Ariana Grande.

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El primer ingreso del tema oficial de la Copa del Mundo en la lista principal de la plataforma de streaming se produjo durante la semana de la inauguración del Mundial, en el puesto 13, avanzando de forma progresiva desde entonces hasta llegar a la cima.

“Hoy mi manager me llamó y me dio esta increíble noticia... Solo puedo agradecerles a todos por apoyarme y hacer esto posible, y por convertir a Dai Dai en la canción más reproducida del planeta. ¡Alguien pellízcame, por favor!“, escribió la artista.

La cantante agradeció a su fanaticada por permitirle llegar a la cima del Top 50 Global de Spotify - crédito @shakira/Instagram
La cantante agradeció a su fanaticada por permitirle llegar a la cima del Top 50 Global de Spotify - crédito @shakira/Instagram

Según anunció la cantante en el evento de lanzamiento de Dai Dai en mayo pasado, las regalías se destinarán al FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo que busca recaudar 100 millones de dólares antes del cierre del torneo para garantizar acceso a educación de calidad a niños en comunidades vulnerables. De igual modo, Sony Music igualará con una donación los primeros 250.000 dólares recaudados por la pista.

Mbappé abrió el camino de las semifinales para Francia

Kylian Mbappé anotó el primer gol de la victoria de Francia sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, avanzando a las semifinales - crédito David Butler II/IMAGN IMAGES via Reuters
Kylian Mbappé anotó el primer gol de la victoria de Francia sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, avanzando a las semifinales - crédito David Butler II/IMAGN IMAGES via Reuters

Francia se convirtió en el primer semifinalista del Mundial tras vencer 2-0 a Marruecos con goles de Kylian Mbappé y Ousmané Dembélé, en un partido en el que dominó las acciones de principio a fin.

Pese a fallar un penal atajado por Yassine Bounou, Mbappé abrió el marcador a los 60 minutos con un remate colocado y sin apenas espacio por la marca de los marroquíes para desplegar su pierna. Ante esta situación, el delantero del Real Madrid se inclinó hacia la izquierda y eso le bastó para tomar el perfil adecuado para ejecutar el tiro y superar a Bounou con un remate colocado al vertical izquierdo. De este modo, llegó a ocho tantos para igualar a Lionel Messi como los máximos goleadores del torneo.

Seis minutos después, Dembélé anotó el segundo tanto con un remate que entró pegado al poste izquierdo tras un leve desvío de Bounou. Sin embargo, las alarmas para Francia se encendieron a los 75 minutos cuando Mbappé se tiró en el centro del campo. Aunque salió caminando por sus propios medios y se despidió de la afición para ser sustituido por Jean-Philippe Mateta, más tarde se le vio en la banca con un hielo en el tobillo derecho.

En la semifinal, Francia enfrentará el 14 de julio al ganador del partido entre España y Bélgica, que se jugará el viernes 10 de julio en Los Ángeles.

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