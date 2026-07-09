Centro Democrático puso en duda los estados financieros de la Nueva EPS: la revisora fiscal no emitió un dictamen sobre las cifras

La Nueva EPS cumplió con la orden emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de elaborar, certificar, difundir y publicar sus estados financieros de 2023, 2024. Falta el de 2025 - crédito Nueva EPS

El 19 de junio de 2026, en una sentencia de primera instancia, la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Nueva EPS –intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud– elaborar, certificar, difundir y publicar sus estados financieros de 2023, 2024 y 2025. El 8 de julio, la entidad promotora de salud radicó formalmente ante la superintendencia sus estados financieros definitivos, correspondientes a las vigencias 2023 y 2024.

De acuerdo con el gerente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, el estado financiero de 2025 será presentado al finalizar el primer semestre de 2026.

“Con la culminación de los estados financieros de 2025, Nueva EPS avanzará en el saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud, conforme a la Circular 030 de 2013 de la Superintendencia Nacional de Salud. Este proceso permitirá cruzar información con las instituciones prestadoras, depurar saldos, establecer compromisos de pago y fortalecer la confiabilidad de la información financiera”, indicó la entidad promotora.

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La Nueva EPS presentó sus estados financieros de 2023 y 2024. Al finalizar el primer semestre de 2026, dará a conocer el de 2025 - crédito @NuevaEPSCol/X

Los estados financieros muestran que la entidad promotora de salud enfrenta millonarias pérdidas. En 2024, la Nueva EPS registró $22,2 billones por concepto de ingresos ordinarios, pero el costo de la prestación de servicios de salud fue mucho más alto: $26,4 billones. Además, los gastos administrativos fueron de $0,5 billones, que representan el 2,5% de los ingresos ordinarios.

Eso quiere decir que, al finalizar 2024, las pérdidas de la entidad promotora ascendieron a $4,8 billones. Sin embargo, la EPS aclaró que los números rojos responden a un manejo irregular o inadecuado de los recursos.

“La pérdida no se explica principalmente por la administración de la entidad, sino por el desbalance entre los recursos que entran al sistema y el costo real de atender a los afiliados, entendiendo que los recursos de 2024 estaban asumiendo compromisos de vigencias anteriores”, precisó la EPS en un comunicado.

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Nueva EPS reportó pasivos por $22,5 billones y un patrimonio negativo tras presentar sus estados financieros de 2023 y 2024 - crédito Nueva EPS

El partido Centro Democrático se refirió a los datos que expuso la Nueva EPS sobre sus estados financieros y puso en duda su veracidad. De acuerdo con la colectividad, la revisora fiscal Galdys Asprilla Coronado, que remitió los documentos oficiales presentados por la entidad, se abstuvo de emitir un dictamen al respecto.

“Ni la propia Revisora Fiscal, tía del senador petrista Inti Asprilla del Partido Verde, se atrevió a avalar los estados financieros de Nueva EPS: los firmó dejando constancia expresa de que no constituyen dictamen ni certificación de las cifras. Eso lo dice todo. Si ni el revisor fiscal confía en los números, ¿cómo puede confiar el país?”, escribió la colectividad en X.

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El Centro Democrático cuestionó la veracidad de los estados financieros de la Nueva EPS, debido a aclaraciones que hizo la revisora fiscal - crédito @CeDemocratico/X

Las aclaraciones de la revisora fiscal: “No constituye dictamen”

La advertencia del Centro Democrático omite el hecho de que la revisora fiscal no emitió un concepto porque todavía no había finalizado el estudio de las cifras. En la comunicación que envió la revisora fiscal al gerente interventor Jorge Iván Ospina y a la Nueva EPS, se aclara que los estados financieros remitidos no deben entenderse como dictaminados por la Revisoría Fiscal. Esto, teniendo en cuenta que las cifras fueron puestas a disposición de la funcionaria el 6 de julio para llevar a cabo la auditoría de los datos, soportes, revelaciones e información adicional.

“La firma incorporada en dicha marca tiene como finalidad dejar constancia del estado en que se reciben y remiten los estados financieros para efectos de su trámite y revisión, pero no constituye dictamen, opinión de auditoría, aprobación integral ni certificación sobre la razonabilidad de las cifras”, detalló.

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La revisroa fiscal de la Nueva EPS aclaró que recibió los estados financieros de la entidad promotora para su respectivo trámite y revisión - crédito @CeDemocratico/X

La revisora fiscal indicó que la marca de “proceso de auditoría” que fue incorporada en los estados financieros no implica que la Revisoría Fiscal haya obtenido toda la evidencia, ni que haya recibido la totalidad de las revelaciones de la administración. Tampoco indica que se haya finalizado el examen de las cifras para la emisión del respectivo dictamen.